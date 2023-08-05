Sıra dışı özelliklere sahip Jüpiter büyüklüğünde gezegen keşfedildi

Bu ötegezegen (güneş sistemi dışındaki bir gezegen) ilk olarak NASA'nın Transiting Exoplanet Survey Uydusu kullanılarak tespit edildi; ancak veriler bunun bir gezegen olduğunu doğrulamak için yetersizdi. Sonrasında Birmingham Üniversitesi'nden gökbilimciler Şili'nin Atacama Çölü'nde bulunan SPECULOOS Güney Gözlemevi'ni kullanarak bu ötegezegeni daha yakından incelemeye başladı. Ekip ayrıca bu gözlemleri doğrulamak için Hawai'i'deki Subaru Teleskobu'nu kullanarak gezegenin kütlesini de ölçtü.
İki nedenden ötürü sıra dışı
Gezegen (TOI-4860 b) düşük kütleli ya da kırmızı cüce bir yıldız olan ev sahibi yıldızının (TOI-4860) yörüngesinde yer alıyor. Keşfedilen gezegen kendi yıldızının etrafındaki bir tam turu ise 1,52 günde tamamlıyor. Bununla birlikte TOI-4860 b, iki temel nedenden ötürü "olağandışı bir gezegen" olarak nitelendiriliyor.
İkinci olarak ise, gezegen ağır elementler açısından oldukça zengin görünüyor. Çalışmayı yöneten ötegezegenbilim profesörü Amaury Triaud, benzer ağır elementlerin ana yıldızda da tespit edildiğini ve bu durumun ağır elementlerin gezegen oluşum sürecini olumlu bir şekilde etkileyebileceği düşüncesini desteklediğini ifade ediyor.
TOI-4860 b'nin kısa yörünge periyodu, ana yıldızının yüksek metalikliği gibi özellikleriyle birlikte, bu sistemin sıcak Jüpiterlerin atmosferlerini incelemek ve bu gaz devlerinin nasıl doğduğunu daha iyi belirlemek için özellikle yararlı olabileceği anlamına geliyor. Bu ötegezegenin keşfinin ardındaki ekip şimdi Şili'nin kuzeyindeki Atacama çöl bölgesinde bulunan Very Large Telescope'u (VLT) kullanarak küçücük ana yıldızların etrafında benzer gezegenleri keşfetmeyi amaçlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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