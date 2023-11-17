Siyah Apple Watch Ultra modeli ortaya çıktı

Teknoloji şirketleri, yeni bir cihazı piyasaya sürerken detayları FCC ile paylaşmak, aylar öncesinden onay almak zorunda. Apple da Eylül 2022’de Apple Watch Ultra çıkmadan önce bunu yapmıştı. Görselde Apple’ın Apple Watch Series modellerine benzer şekilde daha koyu, neredeyse siyah seramik arka kasaya ve girintisiz, plastik görünümlü Eylem düğmesine sahip bir Apple Watch Ultra modelini görüyoruz.
Eylül 2023’te tanıtılan Apple Watch Ultra 2 modeli, ilk nesille aynı doğal titanyum renkle geliyor. Lansmandan önce, Apple’ın önceki model için başlangıçta test edilen ancak daha sonra iptal edilen koyu renkli seçeneği çıkarabileceği ileri sürülmüştü ancak olmadı. Apple Watch Ultra 3 modeli siyah kasa seçeneğiyle gelebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.