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    Anlık Bildirim

    Siyah Apple Watch Ultra modeli ortaya çıktı

    Apple Watch Series 9 ve önceki modeller farklı kasa seçenekleriyle gelirken, Apple Watch Ultra modeli yalnızca titanyum kasayla geliyor. Yeni FCC belgesine göre bu değişebilir.
    siyah apple watch ultra modeli göründü Tam Boyutta Gör
    Apple Watch Ultra’nın tasarımı geleneksel Apple Watch modellerinden farklılık gösteriyor. Titanyum gövdeye ek olarak ekranı kaplayan düz cam, güçlendirilmiş butonlar ve titanyum kaplamayla uyumlu gri seramik arka kısım bulunuyor. FCC görseli, Watch Ultra’nın beklenen siyah modelini ortaya çıkardı.

    Teknoloji şirketleri, yeni bir cihazı piyasaya sürerken detayları FCC ile paylaşmak, aylar öncesinden onay almak zorunda. Apple da Eylül 2022’de Apple Watch Ultra çıkmadan önce bunu yapmıştı. Görselde Apple’ın Apple Watch Series modellerine benzer şekilde daha koyu, neredeyse siyah seramik arka kasaya ve girintisiz, plastik görünümlü Eylem düğmesine sahip bir Apple Watch Ultra modelini görüyoruz.

    Eylül 2023’te tanıtılan Apple Watch Ultra 2 modeli, ilk nesille aynı doğal titanyum renkle geliyor. Lansmandan önce, Apple’ın önceki model için başlangıçta test edilen ancak daha sonra iptal edilen koyu renkli seçeneği çıkarabileceği ileri sürülmüştü ancak olmadı. Apple Watch Ultra 3 modeli siyah kasa seçeneğiyle gelebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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