Tam Boyutta Gör Apple Watch Ultra’nın tasarımı geleneksel Apple Watch modellerinden farklılık gösteriyor. Titanyum gövdeye ek olarak ekranı kaplayan düz cam, güçlendirilmiş butonlar ve titanyum kaplamayla uyumlu gri seramik arka kısım bulunuyor. FCC görseli, Watch Ultra’nın beklenen siyah modelini ortaya çıkardı.

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Teknoloji şirketleri, yeni bir cihazı piyasaya sürerken detayları FCC ile paylaşmak, aylar öncesinden onay almak zorunda. Apple da Eylül 2022’de Apple Watch Ultra çıkmadan önce bunu yapmıştı. Görselde Apple’ın Apple Watch Series modellerine benzer şekilde daha koyu, neredeyse siyah seramik arka kasaya ve girintisiz, plastik görünümlü Eylem düğmesine sahip bir Apple Watch Ultra modelini görüyoruz.

Eylül 2023’te tanıtılan Apple Watch Ultra 2 modeli, ilk nesille aynı doğal titanyum renkle geliyor. Lansmandan önce, Apple’ın önceki model için başlangıçta test edilen ancak daha sonra iptal edilen koyu renkli seçeneği çıkarabileceği ileri sürülmüştü ancak olmadı. Apple Watch Ultra 3 modeli siyah kasa seçeneğiyle gelebilir.

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Siyah Apple Watch Ultra modeli ortaya çıktı