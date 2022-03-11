Skechers, metaverse’de mağaza açacak

Metaverse kavramının hızla benimsenmesi ile birçok marka bu alandaki çalışmalarını hızlandırdı. Bu kez bir metaverse hamlesi de ABD’deki en büyük üçüncü spor ayakkabı markalarından biri olan Skechers’dan geldi. Spor ayakkabı markası, Decentraland’ın Moda Bölgesi’nde (Fashion District) mağaza açmak için bir kira sözleşmesi imzaladı.

Bunun yanında Skechers, dijital dünyaya yayılmaya devam etmeyi planladığı için ayakkabı ve giyim gibi sanal ürünlerin satışı için bir dizi uluslararası ticari marka başvurusunda da bulundu.

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Skechers’ın, Fashion District bölgesinde açacağı mağaza, 24-27 Mart tarihleri ??arasında düzenlenecek olan Decentraland’ın ilk Metaverse Moda Haftası’nda ev sahipliği yapacağı bölgede yer alıyor.

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Skechers Başkanı Michael Greenberg şunları söyledi:

“Decentraland anlaşmamız geleceğimize yapılan bir yatırımdır. Bu sanal çağa başlamayı ve yeni Skechers deneyimini başlatırken markamızın yeni müşteriler ve kitlelerle etkileşim kurması için yaratıcı yollar keşfetmeyi dört gözle bekliyoruz”

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