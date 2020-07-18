Skype'ın iOS uygulamasına 'arka planı bulanıklaştırma' özelliği geldi

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İnternet üzerinden mesajlaşma, sesli ve görüntülü görüşme hizmetleri sunan en popüler platformlardan bir tanesi olan Skype'ın iOS ve iPadOS işletim sistemlerini kullanan kullanıcıları oldukça faydalı bir özelliğe kavuştular.

Bir süredir platformun PC sürümünde mevcut olan arka planı bulanıklaştırma özelliği artık Apple'ın mobil işletim sistemlerini kullanan cihazlarda da kullanılabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Microsoft, görüşmelerde daha fazla kişinin görünmesini sağlayacak yeni bir Skype sürümü yayınladı"

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Bu özellik akıllı telefon kameralarının yapabiliyor oldukları bokeh efektiyle aynı şekilde çalışıyor. Odakta yalnızca çekimi yapılan kişiyi veya objeyi bırakarak arka planda kalan diğer tüm detayların gözükmesini engelliyor. Bu sayede kadraja girmesi istenmeyen tüm öğeler yok edilmiş oluyor.

Bokeh efektinin görüntülü görüşmelere entegre edilmesi kullanıcılar için çok büyük avantaj sağlıyor. Evinin, görüşme yapıyor olduğu sırada bulunduğu yerin başkaları tarafından detaylıca görülebilmesini istemeyen, bundan rahatsızlık duyan çok fazla kullanıcı var. Yeni özellik bu tarz endişelere sahip olan kullanıcılar için çok yararlı.

Bunların dışında Skype'ın kullanıyor olduğu bulanıklaştırma efekti görüntülü görüşme sırasında temel vücut dilini sorunsuzca aktarabilmek için saçları, kolları ve elleri algılayarak onlara bulanıklaştırma uygulamıyor. Yani efekti uygulayabilmek için fotoğraflardaki gibi sabit durmanıza gerek kalmıyor. Hareket ettiğinizde görüntünüz bozulmuyor.

Skype'ın bu özelliği hali hazırda Apple'ın mobil cihazları ve PC'ler üzerinden kullanılabiliyor. Android kullanıcılarıyla ne zaman buluşacağı henüz bilinmiyor ancak Android kullanıcıları için farklı bir alternatif olarak arka plan bulanıklaştırma özelliği çok yakın zamanda Google Meet'e de geliyor.

iOS ve iPadOS kullanıcılarının özelliği nasıl kullanabileceklerine gelecek olursak, görüşmeler sırasında ekranda görünen üç nokta sembolüne dokunmanız ve karşınıza çıkan menüden arka plan bulanıklaştırma seçeneğini aktive etmeniz gerekiyor.

Skype'ı Android kullanıcıları buradan, iOS kullanıcıları buradan, iPadOS kullanıcıları ise buradan indirebilirler.

https://www.theverge.com/2020/7/17/21328182/skype-background-blur-ios-iphone-ipad-app-feature

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