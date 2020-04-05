Skype Meet Now özelliği Zoom’a rakip oluyor

Tam Boyutta Gör

Koronavirüs salgını nedeniyle insanların evden çalışmaya başlaması görüntülü görüşme uygulamalarına olan talebi adeta patlattı. Başta Zoom uygulaması olmak üzere Hangouts ve Microsoft Teams gibi pek çok platform revaçta. Skype de rekabette geri kalmak istemiyor.

İlginizi Çekebilir

Facebook ve Instagram da yayın kalitesini düşürüyor

Skype Meet Now neler sunuyor?

Yeni tanıtılan Skype Meet Now özelliği kullanıcıların hızlı bir şekilde görüntülü görüşme başlatmasını ve yine kullanıcıların çok hızlı bir şekilde bu görüşmeye katılmasını sağlayacak.

Ayrıca Bkz. "Fitbit Charge 4 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"

Microsoft’un açıklamalarına göre kullanıcılar sadece 3 tıklama ile görüntülü görüşme başlatabiliyor. Bunun için Skype uygulamasının yüklü olmasına gerek yok. Web uygulaması üzerinden de sohbet başlatmak mümkün. Kullanıcı isterse linki kopyalıyor isterse paylaşma seçenekleri arasından farklı platformlara gönderebiliyor.

Görüşmeye katılmak isteyenlerin ise yine uygulama kurmasına gerek yok. Ekstra olarak Skype hesabına giriş yapmasına da gerek yok. Linke tıkladıktan sonra görüşmeye ziyaretçi olarak dahil olabiliyor. Skype Meet Now için kullanıcıların Chrome veya Edge tarayıcısına sahip olması gerek.

https://www.engadget.com/2020-04-03-skype-meet-now-zoom.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.