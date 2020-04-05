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    Skype Meet Now özelliği Zoom’a rakip oluyor

    Skype üzerinden yapılacak görüntülü görüşmeler için artık uygulama yüklü olmasına gerek yok. Ayrıca görüşmeye katılmak için hesaba girmeye de gerek kalmıyor.
    3 gün
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    sosyal medya
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Skype Meet Now özelliği Zoom’a rakip oluyor
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    Koronavirüs salgını nedeniyle insanların evden çalışmaya başlaması görüntülü görüşme uygulamalarına olan talebi adeta patlattı. Başta Zoom uygulaması olmak üzere Hangouts ve Microsoft Teams gibi pek çok platform revaçta. Skype de rekabette geri kalmak istemiyor.

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    Skype Meet Now neler sunuyor?

    Yeni tanıtılan Skype Meet Now özelliği kullanıcıların hızlı bir şekilde görüntülü görüşme başlatmasını ve yine kullanıcıların çok hızlı bir şekilde bu görüşmeye katılmasını sağlayacak.

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    Microsoft’un açıklamalarına göre kullanıcılar sadece 3 tıklama ile görüntülü görüşme başlatabiliyor. Bunun için Skype uygulamasının yüklü olmasına gerek yok. Web uygulaması üzerinden de sohbet başlatmak mümkün. Kullanıcı isterse linki kopyalıyor isterse paylaşma seçenekleri arasından farklı platformlara gönderebiliyor.

    Görüşmeye katılmak isteyenlerin ise yine uygulama kurmasına gerek yok. Ekstra olarak Skype hesabına giriş yapmasına da gerek yok. Linke tıkladıktan sonra görüşmeye ziyaretçi olarak dahil olabiliyor. Skype Meet Now için kullanıcıların Chrome veya Edge tarayıcısına sahip olması gerek.



    https://www.engadget.com/2020-04-03-skype-meet-now-zoom.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    smnckgzr (osman çok) 12 sa.
    Güzel haber, umarım en kısa sürede gelir. Zoom'un sunduğu özellikleri sunarsa çoğu kişi tercih edecektir.
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    aslanulaş 14 sa. yeni yorumcu
    skype çok kaliteli yaa. zoom yetişemez
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    Virinom (Süleyman Kenar) 1 gün
    Skype'ın olduğu yerde Zoom anca yerleri süpürür.
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    asdf_13 (Yunus Açkaya) 3 gün
    aynı pc de skype'ta coşan fan, zoom'da hiç ses çıkarmıyor. sykpe arka planda ne çalışıtırıyorsa artık zoom kadar hafif ve stabil değil.
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    hakaniko (Hakan Yılmaz) 3 gün
    3 gün önce kullandım. Bence gayet güzel olmuş beğendim.
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    alprkrkmz (alper korkmaz) 3 gün
    Boyle buyuk bir firma bunu daha once yapmaliydi. Boyle buyuk bir firma boyle bir firsati nasil kacirir.
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    DavutBurak36 3 gün yeni yorumcu
    ben zaten aktif bir zoom kullanısıydım ancak skıpa daha fazla güveniyorum bence skıpe daha başarılı olabilir
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