Skype uygulamasına aktif gürültü önleme özelliği geldi

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Microsoft, Skype'a uzun zamandır beklenen bir özellik ekledi. Artık video görüşmeleri için uygulama, sesli ve görüntülü aramalar sırasında arka plan gürültüsünü kaldırmanıza izin verecek.

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Ortaya çıkan biligler, yeni özelliğin test edilmesinin Windows için Skype Önizleme sürüm 8.70.76.48'de başladığını yazıyor. Şirket aynı zamanda uygulamaya gürültü engelleme fonksiyonuna ek olarak başka fonksiyonlar da ekledi. Örneğin Windows 10'a WAM desteği geldi ve böylece her seferinde parola girmeniz gerekmeden birden çok hesap arasında geçiş yapabileceksiniz.

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Özellik, tüm platformlara gelecek

Aynı zamanda Microsoft, yakın gelecekte Chromium motoru ve Safari tabanlı olanlar da dahil olmak üzere çeşitli tarayıcılara uygulama için destek getirme sözü verdi. BT devi ayrıca, Skype'ın web sürümüne arka plan bulanıklığı ekleme, toplantıyı kilitleme ve telefon numarasına göre kişileri arama işlevleri ekleyecek.

Microsoft, en son özelliklerin yakında Skype masaüstü ve mobil cihazlarda kullanılabileceğini açıkladı.

https://www.gizchina.com/2021/03/14/skype-now-supports-active-noise-cancellation-and-more/

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