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    Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Skype uygulamasına aktif gürültü önleme özelliği geldi

    Yazılım devi Microsoft, Skype platformuna, görüşmeler sırasında dışarıdan gelen gürültüyü ortadan kaldıran aktfi gürültü önleme işlevini getirdi.
    15 Mart 2021, 16:40 (9 sa.)
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    Diğer Yazılım
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Skype uygulamasına aktif gürültü önleme özelliği geldi
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    Microsoft, Skype'a uzun zamandır beklenen bir özellik ekledi. Artık video görüşmeleri için uygulama, sesli ve görüntülü aramalar sırasında arka plan gürültüsünü kaldırmanıza izin verecek.

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    Ortaya çıkan biligler, yeni özelliğin test edilmesinin Windows için Skype Önizleme sürüm 8.70.76.48'de başladığını yazıyor. Şirket aynı zamanda uygulamaya gürültü engelleme fonksiyonuna ek olarak başka fonksiyonlar da ekledi. Örneğin Windows 10'a WAM desteği geldi ve böylece her seferinde parola girmeniz gerekmeden birden çok hesap arasında geçiş yapabileceksiniz.

    Skype uygulamasına aktif gürültü önleme özelliği geldi
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    Özellik, tüm platformlara gelecek

    Aynı zamanda Microsoft, yakın gelecekte Chromium motoru ve Safari tabanlı olanlar da dahil olmak üzere çeşitli tarayıcılara uygulama için destek getirme sözü verdi. BT devi ayrıca, Skype'ın web sürümüne arka plan bulanıklığı ekleme, toplantıyı kilitleme ve telefon numarasına göre kişileri arama işlevleri ekleyecek.

    Microsoft, en son özelliklerin yakında Skype masaüstü ve mobil cihazlarda kullanılabileceğini açıkladı.



    https://www.gizchina.com/2021/03/14/skype-now-supports-active-noise-cancellation-and-more/
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    ?Roovu (Umut Caglar) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Zaten yok muydu? Ben taa 2015 yılında kullanırken arkadaki bangır bangır TV sesi karşıya gitmiyordu :D
    Yanıtla
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    renega (Ömer C. IŞIK) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    skype kullanan mı kaldı? askeri alanda kullanılıyor neden bilmiyorum çok saçma aslında
    2 Yanıt Yanıtla
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    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) renega
    çok var
    Yanıtla +2
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    esmerbuyucu (E. B.) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) renega
    Saçma olan kısmı nedir?
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    mert1907 (Mert Karakoç) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bir de ekran paylaşımlarında ki fps oranı yükseltilirse iyi olur.
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    CemALACA81 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Mantıklı geç bile kalındı
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    gun (Gün Oksay) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Getirmeyeni dövüyorlar zaten bu aralar.
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    O ozgeleringeris 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Güzel özellik
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