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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Skyrim, Among Us, Yakuza 6 ve daha fazlası Xbox Game Pass'e geliyor

    Microsoft'un son dönemdeki en önemli servislerden biri olan Xbox Game Pass'e eklenecek olan yeni oyunlar belli oldu. 15 Aralık'tan sonra sisteme yeni oyunlar eklenecek.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Skyrim, Among Us, Yakuza 6 ve daha fazlası Xbox Game Pass'e geliyor
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    Geçtiğimiz saatlerde The Game Awards etkinliğinde yapılan açıklamaya göre Xbox Game Pass'e eklenecek olan yeni oyunlar belli oldu.

    Ayrıca Bkz. "The Game Awards etkinliğinde gösterilen tüm oyunlar"

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    Aralık ayının başında açıklanan Xbox Game Pass oyunları dışında geçtiğimiz saatlerde yeni oyunlar açıklandı. The Yakuza Remastered Collection, 28 Ocak 2021'de Xbox One ve PC çıkacak. Çıktığı gibi Xbox Game Pass eklenecek. Aynı şekilde Yakuza 6: The Song of Life, 25 Mart 2021'de Xbox One ve PC çıkacak. O da çıktığı gibi Xbox Game Pass'e eklenecek. Her iki oyun da hem konsol hem PC için Game Pass'e eklenecek. Bu ay içerisinde eklenecek ve kaldırılacak diğer oyunlar şöyle:

    15 Aralık

    • The Elders Scroll V: Skyrim - Konsol

    17 Aralık

    • Among Us - PC
    • Beholder: Complete Edition - Konsol
    • Code Vein - Konsol
    • The Dark Pictures Anthology: Man of Medan - PC
    • Monster Train - Konsol
    • MotoGP 20 - Konsol, PC
    • Neoverse - Konsol
    • Wilmot’s Warehouse - Konsol, PC

    Son olarak 30 Aralık'ta da Farming Simulator 17 (Konsol, PC), Football Manager 2020 (PC) ve Mortal Kombat X (Konsol) Xbox Game Pass sisteminden kaldırılacak.

    Buraya tıklayarak Aralık ayı başında duyurulan Game Pass oyunlarına bakabilirsiniz. Aşağıdan da Game Pass için yayınlanan son videoyu izleyebilirsiniz.



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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    memo1231 (mehmet halıcı) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Oley skyrimi oynamamıştım. Şimdi oynarım artık.
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    semihadal 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İyi güzel de MICROSOFT ARTIK SADECE ŞU XBOX'A ÖZEL OYUN ÇIKAR HER OYUNU PC'YE DE ÇIKARMA
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ama ekskülüsiv yok çöp
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    Artizt (Mert ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yaşasın motogp20.
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    Krone 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İşte bu yeaah
    Yanıtla +1
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    mgundog (m gundog) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Sende olmasan oyun oyanamayacak haldeyim
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çare phil spencer
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