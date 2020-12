Skyrim, Among Us, Yakuza 6 ve daha fazlası Xbox Game Pass'e geliyor

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz saatlerde The Game Awards etkinliğinde yapılan açıklamaya göre Xbox Game Pass'e eklenecek olan yeni oyunlar belli oldu.

Aralık ayının başında açıklanan Xbox Game Pass oyunları dışında geçtiğimiz saatlerde yeni oyunlar açıklandı. The Yakuza Remastered Collection, 28 Ocak 2021'de Xbox One ve PC çıkacak. Çıktığı gibi Xbox Game Pass eklenecek. Aynı şekilde Yakuza 6: The Song of Life, 25 Mart 2021'de Xbox One ve PC çıkacak. O da çıktığı gibi Xbox Game Pass'e eklenecek. Her iki oyun da hem konsol hem PC için Game Pass'e eklenecek. Bu ay içerisinde eklenecek ve kaldırılacak diğer oyunlar şöyle:

15 Aralık

The Elders Scroll V: Skyrim - Konsol

17 Aralık

Among Us - PC

Beholder: Complete Edition - Konsol

Code Vein - Konsol

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan - PC

Monster Train - Konsol

MotoGP 20 - Konsol, PC

Neoverse - Konsol

Wilmot’s Warehouse - Konsol, PC

Son olarak 30 Aralık'ta da Farming Simulator 17 (Konsol, PC), Football Manager 2020 (PC) ve Mortal Kombat X (Konsol) Xbox Game Pass sisteminden kaldırılacak.

Buraya tıklayarak Aralık ayı başında duyurulan Game Pass oyunlarına bakabilirsiniz.

