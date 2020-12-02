Xbox Game Pass'e Aralık ayında eklenecek olan oyunlar belli oldu; Control, Game Pass'e geliyor

Xbox’ın belki de son zamanlardaki en başarılı ve en kaliteli hizmeti olan Xbox Game Pass sistemine bu ay eklenecek oyunlar ve kaldırılacak oyunlar açıklandı.
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Bu ay eklenecek olan oyunların arasında en çok daha önce söylentisi çıkan Control, PC'ye gelecek olan Doom Eternal ve geçtiğimiz yılın başarılı oyunlarından GreedFall dikkat çekiyor. Bu ay eklenecek ve kaldırılacak olan oyunları aşağıda bulabilirsiniz. Ayrıca 15 Aralık'ta PC Game Pass ile EA Play'in birleşeceğini hatırlatalım.
Eklenen Oyunlar
3 Aralık
- Control - Konsol
- Doom Eternal - PC
- Haven - Konsol, PC
- Slime Rancher - Konsol
- Va-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action - PC
- Yes, Your Grace - Konsol, PC
4 Aralık
- Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition - Konsol, PC
8 Aralık
- Call of the Sea - Konsol, PC
- Monster Sanctuary - Konsol
- Starbound - PC
9 Aralık
- Unto The End - Konsol, PC
10 Aralık
- Assetto Corsa - Konsol
- Gang Beasts - Konsol
- GreedFall - Konsol, PC
- Superhot: Mind Control Delete - Konsol
- Yooka-Laylee and the Impossible Lair - Konsol, PC
Kaldırılan Oyunlar
11 Aralık
- eFootball PES 2020 - Konsol
15 Aralık
- Age of Wonders: Planetfall - Konsol, PC
- Infinifactory - PC
- Metro: Last Light Redux - PC
- MudRunner - Konsol, PC
- Naruto to Boruto: Shinobi Striker - Konsol
- Pathologic 2 - Konsol, PC
- The Turing Test - Konsol, PC
- Ticket to Ride - Konsol, PC
- Untitled Goose Game - Konsol
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