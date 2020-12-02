Xbox Game Pass'e Aralık ayında eklenecek olan oyunlar belli oldu; Control, Game Pass'e geliyor

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Xbox’ın belki de son zamanlardaki en başarılı ve en kaliteli hizmeti olan Xbox Game Pass sistemine bu ay eklenecek oyunlar ve kaldırılacak oyunlar açıklandı.

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Bu ay eklenecek olan oyunların arasında en çok daha önce söylentisi çıkan Control, PC'ye gelecek olan Doom Eternal ve geçtiğimiz yılın başarılı oyunlarından GreedFall dikkat çekiyor. Bu ay eklenecek ve kaldırılacak olan oyunları aşağıda bulabilirsiniz. Ayrıca 15 Aralık'ta PC Game Pass ile EA Play'in birleşeceğini hatırlatalım.

Eklenen Oyunlar

3 Aralık

Control - Konsol

Doom Eternal - PC

Haven - Konsol, PC

Slime Rancher - Konsol

Va-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action - PC

Yes, Your Grace - Konsol, PC

4 Aralık

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition - Konsol, PC

8 Aralık

Call of the Sea - Konsol, PC

Monster Sanctuary - Konsol

Starbound - PC

9 Aralık

Unto The End - Konsol, PC

10 Aralık

Assetto Corsa - Konsol

Gang Beasts - Konsol

GreedFall - Konsol, PC

Superhot: Mind Control Delete - Konsol

Yooka-Laylee and the Impossible Lair - Konsol, PC

Kaldırılan Oyunlar

11 Aralık

eFootball PES 2020 - Konsol

15 Aralık

Age of Wonders: Planetfall - Konsol, PC

Infinifactory - PC

Metro: Last Light Redux - PC

MudRunner - Konsol, PC

Naruto to Boruto: Shinobi Striker - Konsol

Pathologic 2 - Konsol, PC

The Turing Test - Konsol, PC

Ticket to Ride - Konsol, PC

Untitled Goose Game - Konsol

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