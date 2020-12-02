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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox Game Pass'e Aralık ayında eklenecek olan oyunlar belli oldu; Control, Game Pass'e geliyor

    Xbox Game Pass sistemine yeni eklenecek olan oyunlar ve kaldırılacak olan oyunlar duyuruldu. Control, GreedFall ve daha fazlası Game Pass'e geliyor.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Xbox Game Pass'e Aralık ayında eklenecek olan oyunlar belli oldu; Control, Game Pass'e geliyor
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    Xbox’ın belki de son zamanlardaki en başarılı ve en kaliteli hizmeti olan Xbox Game Pass sistemine bu ay eklenecek oyunlar ve kaldırılacak oyunlar açıklandı.

    Ayrıca Bkz. "Red Dead Online bağımsız bir şekilde satışa sunuldu; Türkiye fiyatı belli oldu"

    Bu ay eklenecek olan oyunların arasında en çok daha önce söylentisi çıkan Control, PC'ye gelecek olan Doom Eternal ve geçtiğimiz yılın başarılı oyunlarından GreedFall dikkat çekiyor. Bu ay eklenecek ve kaldırılacak olan oyunları aşağıda bulabilirsiniz. Ayrıca 15 Aralık'ta PC Game Pass ile EA Play'in birleşeceğini hatırlatalım.

    Eklenen Oyunlar

    3 Aralık

    • Control - Konsol
    • Doom Eternal - PC
    • Haven - Konsol, PC 
    • Slime Rancher - Konsol 
    • Va-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action - PC
    • Yes, Your Grace - Konsol, PC

    4 Aralık

    • Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition - Konsol, PC

    8 Aralık

    • Call of the Sea - Konsol, PC 
    • Monster Sanctuary - Konsol
    • Starbound - PC

    9 Aralık

    • Unto The End - Konsol, PC

    10 Aralık 

    • Assetto Corsa - Konsol 
    • Gang Beasts - Konsol
    • GreedFall - Konsol, PC
    • Superhot: Mind Control Delete - Konsol 
    • Yooka-Laylee and the Impossible Lair - Konsol, PC

    Kaldırılan Oyunlar

    11 Aralık

    • eFootball PES 2020 - Konsol

    15 Aralık

    • Age of Wonders: Planetfall - Konsol, PC
    • Infinifactory - PC
    • Metro: Last Light Redux - PC
    • MudRunner - Konsol, PC
    • Naruto to Boruto: Shinobi Striker - Konsol
    • Pathologic 2 - Konsol, PC
    • The Turing Test - Konsol, PC
    • Ticket to Ride - Konsol, PC
    • Untitled Goose Game - Konsol


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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ulan! Control - Konsol, Doom Eternal - PC, GreedFall - Konsol, PC!
    Sony Türkiye'de yalan haberlerle Türk oyuncularla dalga geçmeye, 1 kuruş yatırım yapmamaya (1 kuruş yatırım yapıyorlarsa gösterin, PS Now bile yok!), para cukkalamaya devam etsin, Microsoft canımsın! XBOX Series X roooooooocks!
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Ulan! Control - Konsol, Doom Eternal - PC, GreedFall - Konsol, PC! Sony Türkiye'de yalan haberlerle Türk oyuncularla dalga geçmeye, 1 kuruş yatırım yapmamaya...
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    Yanıtla +7
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gamepass atağa devam ediyor Xbox en güzel yanı
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    Carlsén 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bunlardan ilgimi çeken 3-5 tane varsa vardır, gerisi fos
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    Delikli Nane (onur *****) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bir PlayStation oyunu parasına 2/3senelik gamepass ultimate üyeliği alıyorsun miss gibi
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ulan! Control - Konsol, Doom Eternal - PC, GreedFall - Konsol, PC!
    Sony Türkiye'de yalan haberlerle Türk oyuncularla dalga geçmeye, 1 kuruş yatırım yapmamaya (1 kuruş yatırım yapıyorlarsa gösterin, PS Now bile yok!), para cukkalamaya devam etsin, Microsoft canımsın! XBOX Series X roooooooocks!
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +7
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    Krone 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ayrıcalıklar bitmiyor
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    listedekilerin bir çoğunu
    zaten standart 2010 yılında piyasaya çıkmış
    bir PC bile çalıştırıyor ! :)

    beyler ben pas geçiyorum :D
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gamepass atağa devam ediyor Xbox en güzel yanı
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