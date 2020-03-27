Slack, uzaktan çalışmanın yükselişiyle rekor sayıda kullanıcıya ulaştı

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Koronavirüs salgını sebebiyle ofislerin kapanmak zorunda kalışıyla uzaktan çalışmak, küçük bir kitlenin aktivitesi olmaktan çıkarak genele yayıldı. Bu durumdan en kârlı çıkanlar ise tabii ki kurumsal laptop üreticileri ve koordinasyon yazılımları oldu.

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Microsoft Teams kullanıcılarının sayısındaki büyük artış sebebiyle Microsoft’un çok sayıda çökme yaşaması, işletmeleri bir hayli zora sokmuştu. Kurumsal iletişimde kullanılan bir diğer popüler uygulama olan Slack, benzer şekilde popülaritede büyük bir artış yaşadı. 10 Mart Salı günü Slack, anlık 10 milyon kullanıcı gördükten sonra, dün 12,5 milyon sayısına ulaştı.

Slack geçtiğimiz Ekim ayında 12 milyon günlük aktif kullanıcı sayısını tepe noktası olarak açıklamıştı fakat firma o zamandan beri bu sayıyı güncellememişti. Microsoft Teams ise bu ay açıkladığı verilere göre günlük 44 milyon seviyesinde dolaşıyor.

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Slack tarafından yapılan bir diğer açıklamaya göre geçen ay IBM, uygulamayı Microsoft Teams yerine seçerek 330 bin çalışanının şirket içi iletişim ihtiyacını gidermişti.

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