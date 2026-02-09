Smart #6 kış testlerinde: 1.810 km menzilli PHEV

Smart markasının en yeni üyesi olan #6, Aralık 2025’te Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’nın (MIIT) homologasyon sürecinde ortaya çıkmıştı. Paylaşılan resmi görüntülerin ise Çin’in en soğuk bölgelerinden biri olan ve sıcaklıkların -35 dereceye kadar düştüğü Heilongjiang eyaletinde çekilmiş olabileceği değerlendiriliyor. Geely daha önce EX5 EM-i dahil olmak üzere birçok modelini bu bölgede kapsamlı soğuk hava testlerinden geçirmişti.
Tasarım detayları kamuflaja rağmen büyük ölçüde seçilebiliyor. Araçta tavan üzerine konumlandırılmış LiDAR sensörü, farlar arasında yer alan interaktif ışık paneli, gizli kapı kolları ve akıcı bir tavan çizgisi dikkat çekiyor. Smart'ın elektrikli model ailesiyle uyumlu bir karakter sunan dış tasarım, Mercedes-Benz tasarım stüdyosu tarafından geliştirildi.
Teknik tarafta ise Smart #6, Geely AI Super Hybrid 2.0 altyapısından türetilen EHD şarj edilebilir hibrit sistemi kullanıyor. Söz konusu sistem; 161 beygir güç üreten 1.5 litrelik turbo benzinli motor ile elektrik motorunun kombinasyonundan oluşuyor. 3 ileri DHT şanzıman ve entegre elektrik motoru sayesinde toplam güç 429 beygire kadar ulaşıyor.
CLTC'ye göre 285 km saf elektrikli menzil sunan Smart #6, içten yanmalı motor devreye girdiğinde 1.810 km’ye kadar toplam menzil vadediyor.
