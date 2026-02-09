Giriş
    Smart #6 kış testlerinde: 1.810 km menzilli PHEV

    Geely-Mercedes ortaklığının en büyük modeli Smart #6, Çin’de kış testlerine girdi. Şarj edilebilir hibrit sisteme sahip liftback, 285 km elektrikli ve 1.810 km toplam menzil hedefliyor.

    Smart #6 kış testlerinde: 1.810 km menzilli PHEV Tam Boyutta Gör
    Geely ve Mercedes-Benz ortaklığının en büyük modeli olan Smart #6, Çin’de kış testleri sırasında ilk kez görüntülendi. Şarj edilebilir hibrit (PHEV) liftback gövde tipine sahip model, pazara giriş öncesi zorlu soğuk hava koşullarında dayanıklılığını kanıtlamayı hedefliyor.

    Smart markasının en yeni üyesi olan #6, Aralık 2025’te Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’nın (MIIT) homologasyon sürecinde ortaya çıkmıştı. Paylaşılan resmi görüntülerin ise Çin’in en soğuk bölgelerinden biri olan ve sıcaklıkların -35 dereceye kadar düştüğü Heilongjiang eyaletinde çekilmiş olabileceği değerlendiriliyor. Geely daha önce EX5 EM-i dahil olmak üzere birçok modelini bu bölgede kapsamlı soğuk hava testlerinden geçirmişti.

    Tasarım detayları kamuflaja rağmen büyük ölçüde seçilebiliyor. Araçta tavan üzerine konumlandırılmış LiDAR sensörü, farlar arasında yer alan interaktif ışık paneli, gizli kapı kolları ve akıcı bir tavan çizgisi dikkat çekiyor. Smart'ın elektrikli model ailesiyle uyumlu bir karakter sunan dış tasarım, Mercedes-Benz tasarım stüdyosu tarafından geliştirildi.

    Smart #6 kış testlerinde: 1.810 km menzilli PHEV Tam Boyutta Gör
    Boyutlarıyla da segmentinde iddialı olan Smart #6; 4.906 mm uzunluğa, 1.922 mm genişliğe, 1.508 mm yüksekliğe ve 2.926 mm aks mesafesine sahip. Bu sayede gövde uzunluğu açısından Smart'ın ikonik modeli Fortwo’nun neredeyse iki katına ulaşıyor.

    Teknik tarafta ise Smart #6, Geely AI Super Hybrid 2.0 altyapısından türetilen EHD şarj edilebilir hibrit sistemi kullanıyor. Söz konusu sistem; 161 beygir güç üreten 1.5 litrelik turbo benzinli motor ile elektrik motorunun kombinasyonundan oluşuyor. 3 ileri DHT şanzıman ve entegre elektrik motoru sayesinde toplam güç 429 beygire kadar ulaşıyor.

    CLTC'ye göre 285 km saf elektrikli menzil sunan Smart #6, içten yanmalı motor devreye girdiğinde 1.810 km’ye kadar toplam menzil vadediyor.

