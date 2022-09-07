Snapdragon 6 Gen 1 tanıtıldı: İşte özellikleri

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Qualcomm’un yeni bir isimlendirmeye geçmesi sonrasında alt seviyelere sunulacak yeni yonga setleri de merakla bekleniyordu. Snapdragon 7 Gen 1 yonga setinin ardından Snapdragon 6 Gen 1 yonga seti de resmiyet kazandı.

Snapdragon 6 Gen 1 neler sunacak?

Snapdragon 6 Gen 1 yonga seti 4nm sürecinde üretiliyor ve toplamda 8 çekirdek sunacak. Firma çekirdek yapılarını net olarak açıklamadı. Kryo çekirdekleri 2.2GHz hızına çıkarken yüzde 40 civarında artış sunuyor. Adreno grafik birimi ise yüzde 35 civarında daha iyi performans sunuyor.

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Snapdragon 6 Gen 1 seride 12-bit Spectra Triple ISP sayesinde ilk kez bilişsel HDR video yakalama ve 200MP çözünürlüklere imkân tanıyor. Yine yedinci nesil yapay zekâ motoru 3 kata kadar daha iyi performans ve verimlilik sunuyor.

Yonga setinde Snapdragon X62 5G modem daha yüksek bağlantı hızlarına ulaşabiliyor. FastConnect 6700 modülü ile de Wi-Fi 6E bağlantıları mümkün oluyor. Snapdragon 6 Gen 1 yonga seti gelecek yılın ilk aylarında piyasada olacak.

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Snapdragon 6 Gen 1 seriye hareket getirecek