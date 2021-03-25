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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Snapdragon 780G yonga seti canavar gibi geliyor

    Snapdragon 780G yonga seti Cortex-A78 çekirdeği, altıncı nesil yapay zeka motoru, ikinci nesil ses işleme motoru, Adreno 642 grafik birimi gibi etkileyici özelliklere sahip.
    25 Mart 2021, 18:00 (2 sa.)
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Snapdragon 780G yonga seti canavar gibi geliyor

    Qualcomm’un üst seviyede Snapdragon 860 yonga setini tanıtmasının hemen ardından segmentini yıkıp geçme potansiyeline sahip Snapdragon 780G yonga setini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

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    Snapdragon 780G neler sunuyor?

    Qualcomm’un basın bülteninden elde edilen verilere göre Snapdragon 780G yonga seti 5nm üretim süreci ile devler ligine dahil oluyor. 2 adet Cortex-A78 tabanlı 2.4GHz Kryo çekirdeği ve 6 adet Cortex-A55 tabanlı 1.8GHz Kryo çekirdeği rekabeti daha da ısıtıyor.

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    Grafik birimi tarafında Adreno 642 gerçek 10-bit HDR oyunculuk, akıcı oyunlar ve sürücülerin güncellenebilmesi şeklinde avantajlar sunuyor. Spectra 570 üçlü görüntü sinyal işlemcisi de aynı anda 3 kameradan verileri işleyebilme yeteneğine sahip.

    Hexagon 770 altıncı nesil yapay zeka motoru 12TOPs performans değeri ile önceki nesli ikiye katlıyor. İkinci nesil Sensing Hub ise ses işlemede verimli bir yapay zeka performansı sunuyor. Snapdragon X53 modem sub-6GHz bandında 3.3Gpbs seviyesine ulaşabiliyor. WiFi 6E ise yine 6GHz bandını kullanarak daha yüksek bağlantı kapasitesi sunuyor. Qualcomm yaz aylarında bu yonga setini kullanıma sunacak. Xiaomi Mi 11 Lite 5G modelinin ilk aday olacağı gelen bilgiler arasında.



    https://www.gizmochina.com/2021/03/25/qualcomms-latest-chipset-is-the-5nm-snapdragon-780g-5g/
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    T tplon (şükrü kılıbık) 5 dk. ( Mesaj Silindi )
    Üreticiler kullanmayınca bir anlamı olmuyor. Cortex a77 çekirdeklerine sahip snapdragon 750g diye bi işlemci var mesela çıkalı 1 seneye yakın oldu ve 765g 720 730 732 vs hepsinden çok daha iyi bir işlemci ama kimse kullanmadı. Şimdi 780g 750g'den de iyi güzel hoş da bakalım kullanılacak mı
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    Nf 20 dk. ( Mesaj Silindi )
    AV1 desteği ile gelmesi gerekirdi. Rakiplerinden geride kaldı qualcomm.



    Samsung Exynos 2100

    Broadcom’s bcm72190/72180

    Realtek’s RTD1311/RTD1319

    MediaTek Dimensity 1000 5G
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    Rasputin13 (A T) 59 dk. ( Mesaj Silindi )
    yeni işlemcinin adı 775g'den 780g'ye mi güncellenmiş?
    mi 11 lite için de bi 775g diyorlar sonra 765g oluyor, şimdi de 780g.
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    hasan.sonus (Hasan Sonus) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çercek Süper-Orta sınıf işlemcisi bu olmuş. Sonunda adam akıllı GPU ve güncel üretim tekniği geldi 700 serisine. Helal Qualcomm.
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