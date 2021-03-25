Snapdragon 780G yonga seti canavar gibi geliyor

Qualcomm’un üst seviyede Snapdragon 860 yonga setini tanıtmasının hemen ardından segmentini yıkıp geçme potansiyeline sahip Snapdragon 780G yonga setini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

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Snapdragon 780G neler sunuyor?

Qualcomm’un basın bülteninden elde edilen verilere göre Snapdragon 780G yonga seti 5nm üretim süreci ile devler ligine dahil oluyor. 2 adet Cortex-A78 tabanlı 2.4GHz Kryo çekirdeği ve 6 adet Cortex-A55 tabanlı 1.8GHz Kryo çekirdeği rekabeti daha da ısıtıyor.

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Grafik birimi tarafında Adreno 642 gerçek 10-bit HDR oyunculuk, akıcı oyunlar ve sürücülerin güncellenebilmesi şeklinde avantajlar sunuyor. Spectra 570 üçlü görüntü sinyal işlemcisi de aynı anda 3 kameradan verileri işleyebilme yeteneğine sahip.

Hexagon 770 altıncı nesil yapay zeka motoru 12TOPs performans değeri ile önceki nesli ikiye katlıyor. İkinci nesil Sensing Hub ise ses işlemede verimli bir yapay zeka performansı sunuyor. Snapdragon X53 modem sub-6GHz bandında 3.3Gpbs seviyesine ulaşabiliyor. WiFi 6E ise yine 6GHz bandını kullanarak daha yüksek bağlantı kapasitesi sunuyor. Qualcomm yaz aylarında bu yonga setini kullanıma sunacak. Xiaomi Mi 11 Lite 5G modelinin ilk aday olacağı gelen bilgiler arasında.

https://www.gizmochina.com/2021/03/25/qualcomms-latest-chipset-is-the-5nm-snapdragon-780g-5g/

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