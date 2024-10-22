Snapdragon 8 Elite işlemcili Realme GT7 Pro Türkiye'de satılacak!

Realme GT 7 Pro ne zaman satışa çıkacak?
Realme GT 7 Pro ilk olarak Ekim ayı içerisinde Çin’de, Kasım ayı itibarıyla ise Türkiye’de satışa çıkacak. Realme GT 7 Pro fiyatı henüz açıklanmadı.
Realme GT 7 Pro’ye güç veren Snapdragon 8 Elite yonga seti, 3nm işlem teknolojisi ile yüksek enerji verimliliği sunarken, yeni nesil 2+6 çekirdekli yapısı ile 4GHz'in üzerinde bir hız performansına ulaşıyor. Selefi Snapdragon 8 Gen 3 ile kıyaslandığında CPU performansında yüzde 45 artış, GPU performansında yüzde 40 artış ve güç tüketiminde yüzde 44 iyileşme vaat ediyor. Realme GT 7 Pro, Antutu testlerinden 3 milyonun üzerinde skor elde ediyor.
Batarya tarafında ise 6.500 mAh kapasiteli oldukça büyük bir batarya ve 100W hızlı şarj desteğinin bulunacağı ifade ediliyor.
Realme’den yapılan açıklamaya göre Realme, ülkemizde sadece altı ay içinde önemli bir pazar payına ulaştı ve en çok satan 5 akıllı telefon markası arasına girdi. Realme GT 6, ülkemizde büyük ilgi gördü. Türkiye’nin ilk Snapdragon 8 Elite işlemcili telefonu olacak Realme GT 7 Pro’nun da ilgi görmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)