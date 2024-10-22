Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Snapdragon 8 Elite işlemcili Realme GT7 Pro Türkiye'de satılacak!

    Realme'nin Snapdragon 8 Elite işlemcili yeni amiral gemisi telefonu Realme GT 7 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulacağı açıklandı. Türkiye'deki ilk Snapdragon 8 Elite yonga setli telefon olacak.
    Snapdragon 8 Elite işlemcili Realme GT7 Pro Türkiye'de satılacak! Tam Boyutta Gör
    Qualcomm dün akşam gerçekleştirdiği etkinlikte “dünyanın en hızlı mobi işlemcisi” olarak tanımladığı Snapdragon 8 Elite işlemcisini tanıttı. Lansmanın hemen ardından Snapdragon 8 Elite’den güç alan ilk telefonlardan biri olan Realme GT 7 Pro tanıtıldı. Realme Türkiye’den yapılan açıklamaya göre Realme GT 7 Pro, ülkemizde satışa sunulacak.

    Realme GT 7 Pro ne zaman satışa çıkacak?

    Realme GT 7 Pro ilk olarak Ekim ayı içerisinde Çin’de, Kasım ayı itibarıyla ise Türkiye’de satışa çıkacak. Realme GT 7 Pro fiyatı henüz açıklanmadı.

    Realme GT 7 Pro’ye güç veren Snapdragon 8 Elite yonga seti, 3nm işlem teknolojisi ile yüksek enerji verimliliği sunarken, yeni nesil 2+6 çekirdekli yapısı ile 4GHz'in üzerinde bir hız performansına ulaşıyor. Selefi Snapdragon 8 Gen 3 ile kıyaslandığında CPU performansında yüzde 45 artış, GPU performansında yüzde 40 artış ve güç tüketiminde yüzde 44 iyileşme vaat ediyor. Realme GT 7 Pro, Antutu testlerinden 3 milyonun üzerinde skor elde ediyor.

    Snapdragon 8 Elite işlemcili Realme GT7 Pro Türkiye'de satılacak!
    Telefonun diğer özellikleri hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı ancak bilinenlere göre Samsung tarafından geliştirilen 1,5K çözünürlüğünde 120 Hz bir ekranı bulunacak. Ana kamera olarak 50 megapiksel Sony IMX906 sensör kullanılacak ve optik görüntü sabitleme (OIS) desteği bulunacak. 8 MP ultra geniş açılı lens ve 3X optik zoom yapan Sony IMX882 periskop telefoto lensi de yer alacak.

    Batarya tarafında ise 6.500 mAh kapasiteli oldukça büyük bir batarya ve 100W hızlı şarj desteğinin bulunacağı ifade ediliyor. 

    Realme’den yapılan açıklamaya göre Realme, ülkemizde sadece altı ay içinde önemli bir pazar payına ulaştı ve en çok satan 5 akıllı telefon markası arasına girdi. Realme GT 6, ülkemizde büyük ilgi gördü. Türkiye’nin ilk Snapdragon 8 Elite işlemcili telefonu olacak Realme GT 7 Pro’nun da ilgi görmesi bekleniyor. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 3 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    koç ilk 100 bursu sdü whatsapp grubu sinyal gücü ve sinyal kalitesi 0 3 aydır geçmeyen bademcik şişmesi izmir bodrum arası gezilecek yerler

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 13
    Redmi 13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Victus Gaming
    HP Victus Gaming
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız