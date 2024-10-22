Snapdragon 8 Elite işlemcili Realme GT7 Pro Türkiye'de satılacak!

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Tam Boyutta Gör Qualcomm dün akşam gerçekleştirdiği etkinlikte “dünyanın en hızlı mobi işlemcisi” olarak tanımladığı Snapdragon 8 Elite işlemcisini tanıttı. Lansmanın hemen ardından Snapdragon 8 Elite’den güç alan ilk telefonlardan biri olan Realme GT 7 Pro tanıtıldı. Realme Türkiye’den yapılan açıklamaya göre Realme GT 7 Pro, ülkemizde satışa sunulacak.

Realme GT 7 Pro ne zaman satışa çıkacak?

Realme GT 7 Pro ilk olarak Ekim ayı içerisinde Çin’de, Kasım ayı itibarıyla ise Türkiye’de satışa çıkacak. Realme GT 7 Pro fiyatı henüz açıklanmadı.

Snapdragon 8 Elite tanıtıldı: "Dünyanın en hızlı mobil işlemcisi" 15 sa. önce eklendi

Realme GT 7 Pro’ye güç veren Snapdragon 8 Elite yonga seti, 3nm işlem teknolojisi ile yüksek enerji verimliliği sunarken, yeni nesil 2+6 çekirdekli yapısı ile 4GHz'in üzerinde bir hız performansına ulaşıyor. Selefi Snapdragon 8 Gen 3 ile kıyaslandığında CPU performansında yüzde 45 artış, GPU performansında yüzde 40 artış ve güç tüketiminde yüzde 44 iyileşme vaat ediyor. Realme GT 7 Pro, Antutu testlerinden 3 milyonun üzerinde skor elde ediyor.

Telefonun diğer özellikleri hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı ancak bilinenlere göre Samsung tarafından geliştirilen 1,5K çözünürlüğünde 120 Hz bir ekranı bulunacak. Ana kamera olarak 50 megapiksel Sony IMX906 sensör kullanılacak ve optik görüntü sabitleme (OIS) desteği bulunacak. 8 MP ultra geniş açılı lens ve 3X optik zoom yapan Sony IMX882 periskop telefoto lensi de yer alacak.

Batarya tarafında ise 6.500 mAh kapasiteli oldukça büyük bir batarya ve 100W hızlı şarj desteğinin bulunacağı ifade ediliyor.

Realme’den yapılan açıklamaya göre Realme, ülkemizde sadece altı ay içinde önemli bir pazar payına ulaştı ve en çok satan 5 akıllı telefon markası arasına girdi. Realme GT 6, ülkemizde büyük ilgi gördü. Türkiye’nin ilk Snapdragon 8 Elite işlemcili telefonu olacak Realme GT 7 Pro’nun da ilgi görmesi bekleniyor.

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Snapdragon 8 Elite işlemcili Realme GT7 Pro Türkiye'de satılacak!