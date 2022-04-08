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    Snapdragon 8 Gen 1+ Çin’e özel olacak

    MediaTek karşısında boşluk bırakmak istemeyen Qualcomm kısa bir süre içerisinde Snapdragon 8 Gen 1+ yonga setini tanıtacak. İlk müşterileri ise Çin’den olacak.  
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    Snapdragon 8 Gen 1+
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    Pek çok amiral gemisinin kalbini süslese de Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti özellikle üretim sürecinden kaynaklı verimlilik sorunları nedeniyle beklentilerin altında kaldı. Yer yer Dimensity 9000 yonga setinden geriye düşen amiral gemisi için Qualcomm düğmeye bastı. 

    Snapdragon 8 Gen 1+ ne zaman geliyor?

    Ani bir kararla üretimi TSMC 4nm sürecine kaydıran Qualcomm elini çabuk tutmak istiyor. Tahminlere göre bileşenlerde değişiklik yapmadan yüzde 10-15 arasında performans artışı getirecek olan Snapdragon 8 Gen 1+, Haziran ayında piyasada olacak. 

    Firmanın Mayıs ayında tanıtması beklenen Snapdragon 8 Gen 1+ yonga seti Çinli bir üreticiye özel olacak. Henüz hangi marka olduğuna dair bir bilgi yok ancak Xiaomi, Oppo, Vivo akla ilk gelen isimler. 

    Geçen yıla göre daha erken piyasaya çıkacak olan Snapdragon 8 Gen 1+ yonga seti Dimensty 9000 rakibine Pazar payı bırakmamayı amaçlıyor. Farklı optimizasyonlarla bu kez benchmark skorlarında yeni bir kral görebiliriz. 
     

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 11 saat önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 20 saat önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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