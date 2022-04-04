Snapdragon 7 Gen 1 iddiaları başladı

Qualcomm’un gelir pastasında en büyük payı almasına rağmen Dimensity 9000 ile belirli senaryolarda rekabet edememesi moralleri biraz bozdu. Snapdragon 8 Gen 1+ erkene çekilirken üretim TSMC’ye kaydırıldı. Diğer taraftan Snapdragon 7 Gen 1 yonga seti de ısınma turlarına başladı.
Snapdragon 7 Gen 1 neler sunacak?
Dimensity 8100 yonga setinin de Snapdragon 888 ile başa baş mücadeleye girişmesi Qualcomm’un hazırlıkları hızlandırmasına neden oldu. Snapdragon 7 Gen 1 yonga seti için son aşamaya geçildi.
4 adet Cortex-A710 ve 4 adet Cortex-A510 çekirdeklerinin yer alacağı yonga setinde Cortex-X2 çekirdekleri bulunmuyor. Adreno 662 grafik birimi ile birlikte tatmin edici bir performansa ulaşıyor.
Rakibi Dimensity 8100 yonga setinde ise Cortex-A78 ve Cortex-55 çekirdekleri bulunuyor. Mimari yenilikler ile Snapdragon 7 Gen 1 biraz daha önde gibi ancak optimizasyonların yetenekleri bu noktada kazananı belirleyecek.
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Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.
Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.
direk 10k
Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa