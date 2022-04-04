Snapdragon 7 Gen 1 iddiaları başladı

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Qualcomm’un gelir pastasında en büyük payı almasına rağmen Dimensity 9000 ile belirli senaryolarda rekabet edememesi moralleri biraz bozdu. Snapdragon 8 Gen 1+ erkene çekilirken üretim TSMC’ye kaydırıldı. Diğer taraftan Snapdragon 7 Gen 1 yonga seti de ısınma turlarına başladı.

Snapdragon 7 Gen 1 neler sunacak?

Dimensity 8100 yonga setinin de Snapdragon 888 ile başa baş mücadeleye girişmesi Qualcomm’un hazırlıkları hızlandırmasına neden oldu. Snapdragon 7 Gen 1 yonga seti için son aşamaya geçildi.

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4 adet Cortex-A710 ve 4 adet Cortex-A510 çekirdeklerinin yer alacağı yonga setinde Cortex-X2 çekirdekleri bulunmuyor. Adreno 662 grafik birimi ile birlikte tatmin edici bir performansa ulaşıyor.

Rakibi Dimensity 8100 yonga setinde ise Cortex-A78 ve Cortex-55 çekirdekleri bulunuyor. Mimari yenilikler ile Snapdragon 7 Gen 1 biraz daha önde gibi ancak optimizasyonların yetenekleri bu noktada kazananı belirleyecek.



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