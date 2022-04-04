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    Snapdragon 7 Gen 1 iddiaları başladı

    MediaTek 8100 yonga setinin önünü almak isteyen Qualcomm, Snapdragon 7 Gen 1 yonga setini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yonga seti yeni mimariler ile geliyor.  
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    Snapdragon 7 Gen 1
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    Qualcomm’un gelir pastasında en büyük payı almasına rağmen Dimensity 9000 ile belirli senaryolarda rekabet edememesi moralleri biraz bozdu. Snapdragon 8 Gen 1+ erkene çekilirken üretim TSMC’ye kaydırıldı. Diğer taraftan Snapdragon 7 Gen 1 yonga seti de ısınma turlarına başladı. 

    Snapdragon 7 Gen 1 neler sunacak?

    Dimensity 8100 yonga setinin de Snapdragon 888 ile başa baş mücadeleye girişmesi Qualcomm’un hazırlıkları hızlandırmasına neden oldu. Snapdragon 7 Gen 1 yonga seti için son aşamaya geçildi.

    4 adet Cortex-A710 ve 4 adet Cortex-A510 çekirdeklerinin yer alacağı yonga setinde Cortex-X2 çekirdekleri bulunmuyor. Adreno 662 grafik birimi ile birlikte tatmin edici bir performansa ulaşıyor. 

    Rakibi Dimensity 8100 yonga setinde ise Cortex-A78 ve Cortex-55 çekirdekleri bulunuyor. Mimari yenilikler ile Snapdragon 7 Gen 1 biraz daha önde gibi ancak optimizasyonların yetenekleri bu noktada kazananı belirleyecek. 
     

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    Hava temizleyici kulaklık: Dyson Zone

    C
    Ceydaglc05 2 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 4 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 4 gün önce

    direk 10k

    LooF 4 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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