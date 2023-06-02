Snapdragon 8 Gen 3 çıkış tarihi açıklandı: Beklenenden erken geliyor

Snapdragon 8 Gen 3 çıkış tarihi belli oldu
Qualcomm, bu etkinlikte diğer teknolojilerini de duyuracak ancak doğal olarak gözler Snapdragon 8 Gen 3’ün üzerinde olacak. Yeni yonga, TSMC'nin en gelişmiş üretim süreci olan 3nm sürecinden yararlanamayacak çünkü, buradaki üretim bantları Apple için ayrılmış durumda. Bunun yerine, Snapdragon 8 Gen 3'ün N4P sürecinde üretileceği ve güç verimliliğinden ödün vermeden performansı artıracağı söyleniyor. Snapdragon 8 Gen 3'e sahip ilk telefonun Xiaomi 14 olacağı söyleniyor. Samsung Galaxy S24 serisinde de yine bu yongayı göreceğiz.
Etkinlikte beklenen bir diğer büyük duyuru ise Oryon çekirdeklerini temel alan yongaların en azından duyurulması. Nuvia ve Qualcomm iş birliğinin ilk meyvesi olması beklenen ve Apple'ın ''M'' serisi işlemcilerine rakip olacağı söylenen Snapdragon 8cx Gen 4’ten resmi bilgiler alabiliriz. Ayrıca etkinlikte yapay zeka alanı üzerinde durulacağını şimdiden söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)