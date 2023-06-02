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    Snapdragon 8 Gen 3 çıkış tarihi açıklandı: Beklenenden erken geliyor

    Qualcomm, akıllı telefonların kalbine sokacağı yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3’ün ne zaman tanıtılacağını resmen açıkladı. Tanıtım, beklenenden çok daha erken gerçekleşecek.
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    Snapdragon 8 Gen 3 çıkış tarihi açıklandı: Erken gelecek Tam Boyutta Gör
    Snapdragon 8 Gen 3, iddia edilen özellikleri ve hangi telefonlarda ilk olarak yer alacağıyla ilgili olarak bir süredir gündemdeydi. Ancak, en önemli detaylardan birisi şimdiye kadar gündeme getirilmedi; Çıkış tarihi. Merakla beklenen bu bilgi ise kısa bir süre önce Qualcomm tarafından verildi.

    Snapdragon 8 Gen 3 çıkış tarihi belli oldu

    Snapdragon 8 Gen 3 çıkış tarihi açıklandı: Erken gelecek Tam Boyutta Gör
    Qualcomm, yaklaşan Snapdragon Summit etkinliğinin 24-26 Ekim tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Normal şartlardan bu etkinliğin Kasım ayında yapılması bekleniyordu. Örneğin, Snapdragon 8 Gen 2'nin tanıtıldığı Snapdragon Summit 2022, 15-17 Kasım tarihleri arasında düzenlenmişti.

    Qualcomm, bu etkinlikte diğer teknolojilerini de duyuracak ancak doğal olarak gözler Snapdragon 8 Gen 3’ün üzerinde olacak. Yeni yonga, TSMC'nin en gelişmiş üretim süreci olan 3nm sürecinden yararlanamayacak çünkü, buradaki üretim bantları Apple için ayrılmış durumda. Bunun yerine, Snapdragon 8 Gen 3'ün N4P sürecinde üretileceği ve güç verimliliğinden ödün vermeden performansı artıracağı söyleniyor. Snapdragon 8 Gen 3'e sahip ilk telefonun Xiaomi 14 olacağı söyleniyor. Samsung Galaxy S24 serisinde de yine bu yongayı göreceğiz.

    Etkinlikte beklenen bir diğer büyük duyuru ise Oryon çekirdeklerini temel alan yongaların en azından duyurulması. Nuvia ve Qualcomm iş birliğinin ilk meyvesi olması beklenen ve Apple'ın ''M'' serisi işlemcilerine rakip olacağı söylenen Snapdragon 8cx Gen 4’ten resmi bilgiler alabiliriz. Ayrıca etkinlikte yapay zeka alanı üzerinde durulacağını şimdiden söyleyebiliriz.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

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