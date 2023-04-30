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    Snapdragon 8 Gen 3 test edildi: Apple A16’dan daha hızlı olacak

    Dünyanın en büyük mobil çip geliştiricilerinden Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 3’ü tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni testlere göre bu çip, Apple A16’dan %11 daha hızlı olacak.

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    Snapdragon 8 Gen 3 test edildi Tam Boyutta Gör
    Samsung Exynos’ın geri planlara atılması ile mobil çip dünyasında önemli bir yere oturan Qualcomm, son yıllarda geliştirdiği çipler ile başarılı ürünler ortaya çıkarmıştı. Snapdragon 8 Gen 2 ile Apple’ın önüne geçen firma, 8 Gen 3 çip seti ile tekrar liderliğe oynayacak.

    8 Gen 3, Geekbench 6 ile test edildi

    Geçtiğimiz aylarda Snapdragon 8 Gen 3’nin mühendislik örneği, Geekbench 5 üzerinden Apple A16 ile kıyaslanmıştı. Bu testlerde A16’nın önüne geçen işlemci, bir kez daha benzer bir testten geçti. @korean_riceball tarafından paylaşılan Geekbench 6 puanları, Snapdragon 8 Gen 3’yi bir Xiaomi mühendislik örneği üzerinde test ediyor. 8 Gen 3, bu testte 2563 tek çekirdek puanı, 7256 çoklu çekirdek puanı alıyor. Apple A16 ise aynı testte 2528 tek çekirdek puanı ve 6502 çoklu çekirdek puanı alıyor.

    A16’ya göre %11’lik bir performans üstünlüğü sunan 8 Gen 3, bu performans artışını yeni çekirdek konfigürasyonuna borçlu. Raporlara göre bu çip seti, bir Cortex-X4 çekirdeğine ve 5 ek performans çekirdeğine sahip olacak. Qualcomm’un 1+5+2 konfigürasyonu, yonga setinin performansında ciddi bir artışa sebep olmuşa benziyor. TSMC’nin N4P 4nm sürecinde üretilecek olan işlemci, ek performans çekirdeğine rağmen ısınma ve enerji verimliliği konusunda problem yaşamayacak.

    Qualcomm’ın yeni amiral gemi işlemcisi, A16 işlemcisinin önüne geçse de Apple’ın yıl bitmeden dünyanın ilk 3nm mobil işlemcisi olan A17 Bionic’i tanıtması bekleniyor. 3nm süreci ile Apple, A17 çipine ciddi bir performans artışı verecektir.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 3 saat önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 22 saat önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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    barçın orjinal mi defender 90 hard top arçelik çamaşır makinesi cızırtı sesi polis olmak zor mu çok çirkinim

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