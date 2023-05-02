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    Snapdragon 8 Gen 4 hakkında ilk bilgiler geldi: İki farklı üretici olabilir

    Qualcomm, 2024 yılında piyasaya çıkacak Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 yonga setinde üretim hacmini genişletebilir. Amiral gemisi işlemci, iki farklı üreticinin imzasını taşıyacak. İşte detaylar
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    Snapdragon 8 Gen 4 hakkında ilk bilgiler geldi! Tam Boyutta Gör
    Mobil işlemciler söz konusu olduğunda pazarında önde gelen isimlerinden Qualcomm, 2024 yılında piyasaya çıkacak Snapdragon Gen 4 için şaşırtıcı bir karara imza atabilir. Yonga devinin, tekrar Samsung’a dönüş yapabileceği söyleniyor. Ancak TSMC de yerini koruyacak. İşte detaylar

    Snapdragon 8 Gen 4 iki farklı üreticiden gelebilir

    Bilmeyenler için Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4’ün 3nm düğümü ile 2024 yılında amiral gemisi cihazlarına güç vermesi bekleniyor. Ayrıca yeni yonga seti, Qualcomm'un Nuvia tarafından üretilen çekirdeklere dayalı ilk işlemcisi olacak. Şimdi sektöre yakın kaynaklar, Qualcomm’un üretim konusunda iki farklı üreticiye güveneceğini söylüyor.

    Bildirilenlere göre Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 4 üretiminde TSMC ve Samsung’a yönelecek. Bunun nedeni Samsung ile olan geçmiş deneyimler olabilir. Ancak Tayvan'dan gelen rapor, Samsung üretimi yongaların yalnızca Galaxy markalı telefonlarda kullanılacağını, TSMC tarafından üretilen yongaların ise Qualcomm'un diğer müşterilerine sunulacağını belirtiliyor.

    Hatırlayacağınız üzere Qualcomm, geçtiğimiz yıl Samsung tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 1 yonga setinde çeşitli verimlilik sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Ancak bu sorunlar, günümüzde çözülmüş durumda. Ayrıca Samsung’un Galaxy S23 serisinde Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy yonga setini tercih ettiğini düşünürsek, yeni kararın şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Nitekim Snapdragon 8 Gen 4 For Galaxy için yeni bir anlaşma yapılmış olabilir.

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    F
    farkil 2 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 2 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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