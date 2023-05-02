Snapdragon 8 Gen 4 hakkında ilk bilgiler geldi: İki farklı üretici olabilir

Snapdragon 8 Gen 4 iki farklı üreticiden gelebilir
Bilmeyenler için Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4’ün 3nm düğümü ile 2024 yılında amiral gemisi cihazlarına güç vermesi bekleniyor. Ayrıca yeni yonga seti, Qualcomm'un Nuvia tarafından üretilen çekirdeklere dayalı ilk işlemcisi olacak. Şimdi sektöre yakın kaynaklar, Qualcomm’un üretim konusunda iki farklı üreticiye güveneceğini söylüyor.
Bildirilenlere göre Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 4 üretiminde TSMC ve Samsung’a yönelecek. Bunun nedeni Samsung ile olan geçmiş deneyimler olabilir. Ancak Tayvan'dan gelen rapor, Samsung üretimi yongaların yalnızca Galaxy markalı telefonlarda kullanılacağını, TSMC tarafından üretilen yongaların ise Qualcomm'un diğer müşterilerine sunulacağını belirtiliyor.
Hatırlayacağınız üzere Qualcomm, geçtiğimiz yıl Samsung tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 1 yonga setinde çeşitli verimlilik sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Ancak bu sorunlar, günümüzde çözülmüş durumda. Ayrıca Samsung’un Galaxy S23 serisinde Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy yonga setini tercih ettiğini düşünürsek, yeni kararın şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Nitekim Snapdragon 8 Gen 4 For Galaxy için yeni bir anlaşma yapılmış olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah