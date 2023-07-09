Xiaomi Mix Fold 3, hız aşırtmalı Snapdragon 8 Gen 2'ye sahip olacak

İşte Xiaomi Mix Fold 3'ün beklenen özellikleri:
Sızıntıya göre, Xiaomi Mix Fold 3, 3.2GHz hızında çalışan normal versiyonun hız aşırtmalı bir çeşidi olan 3.36GHz Snapdragon 8 Gen 2 tarafından desteklenecek. 16 GB RAM ve 1 TB depolama ile eşleştirilecek cihaz ayrıca 67W kablolu şarj ve 50W kablosuz şarj ile 4.800mAh bataryaya sahip olacak.
İç ekran, ekran içi parmak izi tarayıcı ile donatılacak. Cihazın arka kamera kurulumunda ise Sony IMX800 birincil kamera, 10x optik yakınlaştırmalı periskop yakınlaştırma kamerası, 3.2x optik yakınlaştırmalı telefoto kamera ve ultra geniş lens yer alacak. Son olarak cihaz, MIUI 14 tabanlı Android 13 ile kutudan çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)