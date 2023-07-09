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    Anlık Bildirim

    Xiaomi Mix Fold 3, hız aşırtmalı Snapdragon 8 Gen 2'ye sahip olacak

    Ağustos ayında gerçekleşmesi beklenen Xiaomi etkinliğinde Mix Fold 3'ün de tanıtılması bekleniyor. Yakın bir zamanda ise Mix Fold 3'ün hız aşırtmalı Snapdragon 8 Gen 2'ye sahip olacağı ortaya çıktı.
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    Xiaomi Mix Fold 3 hız aşırtmalı Snapdragon 8 Gen 2'den güç alacak Tam Boyutta Gör
    Xiaomi şimdilerde Redmi Pad 2, Redmi K60 Ultra ve Xiaomi Pad 6 gibi birden fazla ürününü tanıtmak için hazırlanıyor. Ancak Ağustos ayında gerçekleşmesi beklenen etkinliğin star parçası Mix Fold 3 olacak. Şirketin yeni katlanabilir telefonu Mix Fold 3'ün işlemcisi ise ortaya çıkan yeni bir rapor sayesinde detaylanıyor.

    İşte Xiaomi Mix Fold 3'ün beklenen özellikleri:

    Sızıntıya göre, Xiaomi Mix Fold 3, 3.2GHz hızında çalışan normal versiyonun hız aşırtmalı bir çeşidi olan 3.36GHz Snapdragon 8 Gen 2 tarafından desteklenecek. 16 GB RAM ve 1 TB depolama ile eşleştirilecek cihaz ayrıca 67W kablolu şarj ve 50W kablosuz şarj ile 4.800mAh bataryaya sahip olacak.

    Xiaomi Mix Fold 3 hız aşırtmalı Snapdragon 8 Gen 2'den güç alacak Tam Boyutta Gör
    FHD+ çözünürlük sunan 6.56 inçlik bir kapak ekranına sahip olması beklenen cihaz, 2160 x 1912 piksel Quad HD+ çözünürlüğü destekleyen 8.02 inç katlanabilir ekrana sahip olacak. Ayrıca her iki ekran da 120Hz yenileme hızı sunacak.

    İç ekran, ekran içi parmak izi tarayıcı ile donatılacak. Cihazın arka kamera kurulumunda ise Sony IMX800 birincil kamera, 10x optik yakınlaştırmalı periskop yakınlaştırma kamerası, 3.2x optik yakınlaştırmalı telefoto kamera ve ultra geniş lens yer alacak. Son olarak cihaz, MIUI 14 tabanlı Android 13 ile kutudan çıkacak.

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    mk148a 3 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 4 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 5 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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