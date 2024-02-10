Snapdragon 8 Gen 4 özellikleri sızdırıldı: Neler bekleniyor?

Qualcomm için ilk olacak
Kaçıranlar için Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 4 özelinde bir kez daha TSMC'ye (N3E) güvenecek. En önemli gelişme ise, 3nm fabrikasyon süreci ve özel Oryon/Phoenix çekirdekleri olacak. Tabii ki bunun arkasında 2021 yılında Qualcomm tarafından satın alınan Nuvia bulunuyor. N3E süreci ise, aynı hızlarda yüzde 25-30 oranında verimlilik, aynı güçte yüzde 10-15 performans ve transistör yoğunluğunda yüzde 33'e kadar artış sunacak.
Snapdragon 8 Gen 4, Oryon/Phoenix'e olan geçişle ARM Cortex CPU tasarımlarını ortadan kaldıracak. Ancak bu özel çekirdeklerin adlandırılması konusunda halen kafa karışıklığı var. Firma daha önce bunların Oryon olacağını açıklamış olsa da, Phoenix'e yönelik söylentiler devam ediyor. Bu arada, Snapdragon 8 Gen 4'ün selefinde kullanılan 1 + 3 + 4 CPU kümesini geride bırakacağı belirtildi.
GPU bölümünde ise, Snapdragon 8 Gen 4'e Adreno 830 eşlik edecek. Yeni platformun özellikleri şu an için belirsizliğini koruyor. Ancak 3DMark Wild Life Extreme'den alınan erken sonuçlar, Apple M2'den yüzde 10 daha hızlı olduğunu iddia etmişti. Bu noktada Adreno 830'un 7.200 puan aldığını belirtelim. Mevcut yonga setlerinin puanları ise şu şekilde:
- MediaTek Dimensity 9300: 5.760
- Snapdragon 8 Gen 3: 5.170
- Apple A17 Pro: 4.389
- Apple M2: 6.759
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.