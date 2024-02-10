Snapdragon 8 Gen 4 özellikleri sızdırıldı: Neler bekleniyor?

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Qualcomm, ilk özel Oryon çekirdeklerini taşıyan Snapdragon 8 Gen 4'ü akıllı telefonlara getirmeyi planlıyor. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, detaylar da yavaş yavaş netleşmeye başladı. Bu kez yeni bir raporda, Snapdragon 8 Gen 4'e yönelik tüm sızıntılar bir araya getirildi. İşte beklenen özellikler...

Qualcomm için ilk olacak

Kaçıranlar için Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 4 özelinde bir kez daha TSMC'ye (N3E) güvenecek. En önemli gelişme ise, 3nm fabrikasyon süreci ve özel Oryon/Phoenix çekirdekleri olacak. Tabii ki bunun arkasında 2021 yılında Qualcomm tarafından satın alınan Nuvia bulunuyor. N3E süreci ise, aynı hızlarda yüzde 25-30 oranında verimlilik, aynı güçte yüzde 10-15 performans ve transistör yoğunluğunda yüzde 33'e kadar artış sunacak.

Snapdragon 8 Gen 4, Oryon/Phoenix'e olan geçişle ARM Cortex CPU tasarımlarını ortadan kaldıracak. Ancak bu özel çekirdeklerin adlandırılması konusunda halen kafa karışıklığı var. Firma daha önce bunların Oryon olacağını açıklamış olsa da, Phoenix'e yönelik söylentiler devam ediyor. Bu arada, Snapdragon 8 Gen 4'ün selefinde kullanılan 1 + 3 + 4 CPU kümesini geride bırakacağı belirtildi.

Tam Boyutta Gör Bunun yerine 2 (4GHz) + 6 kümesiyle daha basit bir konfigürasyonu benimseyecek. Üstelik Dimensity 9300 gibi Snapdragon 8 Gen 4 de verimlilik çekirdeklerine sahip olmayacak. Bu da çok çekirdekli görevlerde önemli bir iyileşmeye işaret ediyor. Buradaki güç tüketimi artışının ise 3nm süreciyle kapatılacağını hatırlatalım. Kısaca bu yaklaşım, Qualcomm için ilk olacak ve başarısız olması için hiçbir neden yok.

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GPU bölümünde ise, Snapdragon 8 Gen 4'e Adreno 830 eşlik edecek. Yeni platformun özellikleri şu an için belirsizliğini koruyor. Ancak 3DMark Wild Life Extreme'den alınan erken sonuçlar, Apple M2'den yüzde 10 daha hızlı olduğunu iddia etmişti. Bu noktada Adreno 830'un 7.200 puan aldığını belirtelim. Mevcut yonga setlerinin puanları ise şu şekilde:

MediaTek Dimensity 9300: 5.760

Snapdragon 8 Gen 3: 5.170

Apple A17 Pro: 4.389

Apple M2: 6.759

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