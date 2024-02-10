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    Snapdragon 8 Gen 4 özellikleri sızdırıldı: Neler bekleniyor?

    Amiral gemisi telefonlara güç vermesi beklenen Snapdragon 8 Gen 4 üzerindeki perde yavaş yavaş aralanmaya başladı. Peki Snapdragon 8 Gen 3'ün halefi olacak yonga seti neler sunacak? İşte detalyar...
    Snapdragon 8 Gen 4 özellikleri sızdırıldı: Neler bekleniyor? Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Qualcomm, ilk özel Oryon çekirdeklerini taşıyan Snapdragon 8 Gen 4'ü akıllı telefonlara getirmeyi planlıyor. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, detaylar da yavaş yavaş netleşmeye başladı. Bu kez yeni bir raporda, Snapdragon 8 Gen 4'e yönelik tüm sızıntılar bir araya getirildi. İşte beklenen özellikler...

    Qualcomm için ilk olacak

    Kaçıranlar için Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 4 özelinde bir kez daha TSMC'ye (N3E) güvenecek. En önemli gelişme ise, 3nm fabrikasyon süreci ve özel Oryon/Phoenix çekirdekleri olacak. Tabii ki bunun arkasında 2021 yılında Qualcomm tarafından satın alınan Nuvia bulunuyor. N3E süreci ise, aynı hızlarda yüzde 25-30 oranında verimlilik, aynı güçte yüzde 10-15 performans  ve transistör yoğunluğunda yüzde 33'e kadar artış sunacak.

    Snapdragon 8 Gen 4, Oryon/Phoenix'e olan geçişle ARM Cortex CPU tasarımlarını ortadan kaldıracak. Ancak bu özel çekirdeklerin adlandırılması konusunda halen kafa karışıklığı var. Firma daha önce bunların Oryon olacağını açıklamış olsa da, Phoenix'e yönelik söylentiler devam ediyor. Bu arada, Snapdragon 8 Gen 4'ün selefinde kullanılan 1 + 3 + 4 CPU kümesini geride bırakacağı belirtildi.

    Snapdragon 8 Gen 4 özellikleri sızdırıldı: Neler bekleniyor? Tam Boyutta Gör
    Bunun yerine 2 (4GHz) + 6 kümesiyle daha basit bir konfigürasyonu benimseyecek. Üstelik Dimensity 9300 gibi Snapdragon 8 Gen 4 de verimlilik çekirdeklerine sahip olmayacak. Bu da çok çekirdekli görevlerde önemli bir iyileşmeye işaret ediyor. Buradaki güç tüketimi artışının ise 3nm süreciyle kapatılacağını hatırlatalım. Kısaca bu yaklaşım, Qualcomm için ilk olacak ve başarısız olması için hiçbir neden yok.

    GPU bölümünde ise, Snapdragon 8 Gen 4'e Adreno 830 eşlik edecek. Yeni platformun özellikleri şu an için belirsizliğini koruyor. Ancak 3DMark Wild Life Extreme'den alınan erken sonuçlar, Apple M2'den yüzde 10 daha hızlı olduğunu iddia etmişti. Bu noktada Adreno 830'un 7.200 puan aldığını belirtelim. Mevcut yonga setlerinin puanları ise şu şekilde:

    • MediaTek Dimensity 9300: 5.760
    • Snapdragon 8 Gen 3: 5.170
    • Apple A17 Pro: 4.389
    • Apple M2: 6.759
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 3 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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