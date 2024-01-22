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    Snapdragon 8 Gen 4'ten yeni ayrıntılar paylaşıldı: M2'den daha kararlı

    Qualcomm, 2024 yılında piyasaya çıkacak Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 için hazırlıklara başladı. Peki amiral gemisi platform, neler sunacak? İlk bilgiler paylaşıldı.
    Snapdragon 8 Gen 4'ten ilk bilgiler paylaşıldı! M2'den kararlı Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarının önde gelen oyuncularından QualcommSnapdragon 8 Gen 3 ile halen gündemde. Ancak şimdiden Snapdragon 8 Gen 4 hakkında bilgiler duymaya başladık. Hatta yeni platformun, verimlilik çekirdeklerini geride bırakacağından sizlere bahsetmiştik. Son olarak Snapdragon 8 Gen 4'ün bazı özellikleri ve performans rakamları paylaşıldı. 

    Snapdragon 8 Gen 4, M2'den daha kararlı

    Geçtiğimiz saatlede Snapdragon 8 Gen 4'e güç verecek Adreno 830 grafik birimi, Apple M2 karşılaştırıldı. Buna göre yeni GPU, 3DMark Wild Life Extreme Stress testinde rakibinden yüzde 10 oranında daha kararlı. Hatta işlemcinin erken mühendislik örneği ve Genshin Impact testleri, oyunun 45 dakika boyunca sorunsuz çalıştığını gösteriyor.

    Rakip olarak M serisinin hedeflenmesi şaşırtıcı olsa da, M2'nin daha büyük sistemlerde kullanıldığını belirtelim. Dolayısıyla verimlilik sağlandığı takdirde önemli bir performans artışıyla karşılaşabiliriz. 

    Daha önceki raporlar, Snapdragon 8 Gen 4 için TSMC'nin 3nm sürecine ve ''2+6'' çekirdekli bir tasarıma işaret ediyordu. Bunlar arasından 6'sı orta kademe, 2'si ise performans çekirdekleri olacak. Ayrıca Qualcomm Oryon çekirdeklerini akıllı telefonlara getirmeye hazırlanıyor.

    Snapdragon X Elite'e güç veren bu çekirdeklerin şimdiden etkileyici bir performans sergilediğini hatırlatalım. Tabi ki özel Oryon çekirdeklerine geçişle birlikte yeni yonganın fiyatı yükselebilir. Bu da hem üreticiler hem de akıllı telefon tüketicileri için ek maliyet demek. Her halükarda nihai sonuca varmak için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    salihsakix 1 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 6 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
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