Snapdragon 8 Gen 4'ten yeni ayrıntılar paylaşıldı: M2'den daha kararlı

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarının önde gelen oyuncularından Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 3 ile halen gündemde. Ancak şimdiden Snapdragon 8 Gen 4 hakkında bilgiler duymaya başladık. Hatta yeni platformun, verimlilik çekirdeklerini geride bırakacağından sizlere bahsetmiştik. Son olarak Snapdragon 8 Gen 4'ün bazı özellikleri ve performans rakamları paylaşıldı.

Snapdragon 8 Gen 4, M2'den daha kararlı

Geçtiğimiz saatlede Snapdragon 8 Gen 4'e güç verecek Adreno 830 grafik birimi, Apple M2 karşılaştırıldı. Buna göre yeni GPU, 3DMark Wild Life Extreme Stress testinde rakibinden yüzde 10 oranında daha kararlı. Hatta işlemcinin erken mühendislik örneği ve Genshin Impact testleri, oyunun 45 dakika boyunca sorunsuz çalıştığını gösteriyor.

Rakip olarak M serisinin hedeflenmesi şaşırtıcı olsa da, M2'nin daha büyük sistemlerde kullanıldığını belirtelim. Dolayısıyla verimlilik sağlandığı takdirde önemli bir performans artışıyla karşılaşabiliriz.

Daha önceki raporlar, Snapdragon 8 Gen 4 için TSMC'nin 3nm sürecine ve ''2+6'' çekirdekli bir tasarıma işaret ediyordu. Bunlar arasından 6'sı orta kademe, 2'si ise performans çekirdekleri olacak. Ayrıca Qualcomm Oryon çekirdeklerini akıllı telefonlara getirmeye hazırlanıyor.

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Snapdragon X Elite'e güç veren bu çekirdeklerin şimdiden etkileyici bir performans sergilediğini hatırlatalım. Tabi ki özel Oryon çekirdeklerine geçişle birlikte yeni yonganın fiyatı yükselebilir. Bu da hem üreticiler hem de akıllı telefon tüketicileri için ek maliyet demek. Her halükarda nihai sonuca varmak için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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