Snapdragon 8 Gen 4'ten yeni ayrıntılar paylaşıldı: M2'den daha kararlı

Snapdragon 8 Gen 4, M2'den daha kararlı
Geçtiğimiz saatlede Snapdragon 8 Gen 4'e güç verecek Adreno 830 grafik birimi, Apple M2 karşılaştırıldı. Buna göre yeni GPU, 3DMark Wild Life Extreme Stress testinde rakibinden yüzde 10 oranında daha kararlı. Hatta işlemcinin erken mühendislik örneği ve Genshin Impact testleri, oyunun 45 dakika boyunca sorunsuz çalıştığını gösteriyor.
Rakip olarak M serisinin hedeflenmesi şaşırtıcı olsa da, M2'nin daha büyük sistemlerde kullanıldığını belirtelim. Dolayısıyla verimlilik sağlandığı takdirde önemli bir performans artışıyla karşılaşabiliriz.
Daha önceki raporlar, Snapdragon 8 Gen 4 için TSMC'nin 3nm sürecine ve ''2+6'' çekirdekli bir tasarıma işaret ediyordu. Bunlar arasından 6'sı orta kademe, 2'si ise performans çekirdekleri olacak. Ayrıca Qualcomm Oryon çekirdeklerini akıllı telefonlara getirmeye hazırlanıyor.
Snapdragon X Elite'e güç veren bu çekirdeklerin şimdiden etkileyici bir performans sergilediğini hatırlatalım. Tabi ki özel Oryon çekirdeklerine geçişle birlikte yeni yonganın fiyatı yükselebilir. Bu da hem üreticiler hem de akıllı telefon tüketicileri için ek maliyet demek. Her halükarda nihai sonuca varmak için bir süre daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.