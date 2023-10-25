Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Snapdragon 8 Gen 4'ü Samsung üretebilir: Samsung rakiplerine üretim yapacak

    İlk ticari 3nm çipi üreten Samsung şuana kadar büyük çip firmalarına üretim yapmadı. Ancak yakında durum değişecek. Snapdragon 8 Gen 4'ün ikinci nesil 3nm üretim süreciyle üretilmesi bekleniyor.
    Snapdragon 8 Gen 4'ü Samsung üretebilir Tam Boyutta Gör
    Samsung her ne kadar ticari olarak ilk 3nm üretim sürecinde üretim yapan firma olsa da henüz AMD, Nvidia ve Qualcomm gibi büyük firmalara bu üretim sürecinde çip sağlamadı. Sadece bazı kripto para firmaları için düşük seviyede ASIC çipler üretti. Fakat durum yakında değişecek.

    Snapdragon 8 Gen 4'ü Samsung üretebilir

    Samsung Foundry şuanda ikinci jenerasyon 3nm üretim süreci üzerinde çalışıyor. Exynos 2500 ve muhtemelen Snapdragon 8 Gen 4 bu yeni 3nm süreciyle üretilecekler. Samsung Foundry CTO'su, Güney Kore'deki COEX'de düzenlenen Semiconductor Expo 2023 etkinliğinde konuyla ilgili açıklamada bulundu. Bir müşterinin nihai bir satın alma işlemi yapmasının yaklaşık üç yıl sürdüğünü söyleyen CTO, şirketin halihazırda büyük müşterilerle görüşmelerde bulunduğunu ve önümüzdeki birkaç yıl içinde hayata gececeğini söyledi.

    Yeni üretim sürecinde dünyada ilk defa GAA (Gate All Around) transistör teknolojisini kullanan firma herhangi bir büyük müşteri alamadığı için eleştiriliyordu. Firma nihayet 3nm ve daha ileriki üretim süreçleri için büyük çip şirketleriyle görüştüğünü ve üretimlerin gerçekleşeceğini duyurdu.

    Güney Koreli firma 2nm çip üretimine 2025, 1.4nm çip üretimine ise 2027 yılında geçmeyi planlıyor.

    Çinli çip üretim şirketleri hakkında da konuşan CTO daha geri üretim süreçlerine giriş yapmanın nispeten kolay olduğunu söyledi. Ancak ileriki aşamalarda başarılı olabilmek için müşteri portföyünün çeşitlendirilmesi ve hem ön hem arka planda hizmet verecek firmalara ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Son derece rekabetçi ve karmaşık bir sektör olan çip üretim sektörünün Çinli yeni şirketler için kolay olmadığını da ekledi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bmw şase sorgulama eve ilk defa internet bağlatma amasya"da bedelli askerlik yapanlar iktisattan hukuka geçiş var mı pybs bursu özel okula geçince kesilir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Tecno SPARK Go
    Tecno SPARK Go
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M2 Pro 2023
    Apple M2 Pro 2023
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız