Snapdragon 8 Gen 4'ü Samsung üretebilir: Samsung rakiplerine üretim yapacak

Snapdragon 8 Gen 4'ü Samsung üretebilir
Samsung Foundry şuanda ikinci jenerasyon 3nm üretim süreci üzerinde çalışıyor. Exynos 2500 ve muhtemelen Snapdragon 8 Gen 4 bu yeni 3nm süreciyle üretilecekler. Samsung Foundry CTO'su, Güney Kore'deki COEX'de düzenlenen Semiconductor Expo 2023 etkinliğinde konuyla ilgili açıklamada bulundu. Bir müşterinin nihai bir satın alma işlemi yapmasının yaklaşık üç yıl sürdüğünü söyleyen CTO, şirketin halihazırda büyük müşterilerle görüşmelerde bulunduğunu ve önümüzdeki birkaç yıl içinde hayata gececeğini söyledi.
Yeni üretim sürecinde dünyada ilk defa GAA (Gate All Around) transistör teknolojisini kullanan firma herhangi bir büyük müşteri alamadığı için eleştiriliyordu. Firma nihayet 3nm ve daha ileriki üretim süreçleri için büyük çip şirketleriyle görüştüğünü ve üretimlerin gerçekleşeceğini duyurdu.
Güney Koreli firma 2nm çip üretimine 2025, 1.4nm çip üretimine ise 2027 yılında geçmeyi planlıyor.
Çinli çip üretim şirketleri hakkında da konuşan CTO daha geri üretim süreçlerine giriş yapmanın nispeten kolay olduğunu söyledi. Ancak ileriki aşamalarda başarılı olabilmek için müşteri portföyünün çeşitlendirilmesi ve hem ön hem arka planda hizmet verecek firmalara ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Son derece rekabetçi ve karmaşık bir sektör olan çip üretim sektörünün Çinli yeni şirketler için kolay olmadığını da ekledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.