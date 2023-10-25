Snapdragon 8 Gen 4'ü Samsung üretebilir: Samsung rakiplerine üretim yapacak

Tam Boyutta Gör Samsung her ne kadar ticari olarak ilk 3nm üretim sürecinde üretim yapan firma olsa da henüz AMD, Nvidia ve Qualcomm gibi büyük firmalara bu üretim sürecinde çip sağlamadı. Sadece bazı kripto para firmaları için düşük seviyede ASIC çipler üretti. Fakat durum yakında değişecek.

Snapdragon 8 Gen 4'ü Samsung üretebilir

Samsung Foundry şuanda ikinci jenerasyon 3nm üretim süreci üzerinde çalışıyor. Exynos 2500 ve muhtemelen Snapdragon 8 Gen 4 bu yeni 3nm süreciyle üretilecekler. Samsung Foundry CTO'su, Güney Kore'deki COEX'de düzenlenen Semiconductor Expo 2023 etkinliğinde konuyla ilgili açıklamada bulundu. Bir müşterinin nihai bir satın alma işlemi yapmasının yaklaşık üç yıl sürdüğünü söyleyen CTO, şirketin halihazırda büyük müşterilerle görüşmelerde bulunduğunu ve önümüzdeki birkaç yıl içinde hayata gececeğini söyledi.

Yeni üretim sürecinde dünyada ilk defa GAA (Gate All Around) transistör teknolojisini kullanan firma herhangi bir büyük müşteri alamadığı için eleştiriliyordu. Firma nihayet 3nm ve daha ileriki üretim süreçleri için büyük çip şirketleriyle görüştüğünü ve üretimlerin gerçekleşeceğini duyurdu.

Güney Koreli firma 2nm çip üretimine 2025, 1.4nm çip üretimine ise 2027 yılında geçmeyi planlıyor.

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Çinli çip üretim şirketleri hakkında da konuşan CTO daha geri üretim süreçlerine giriş yapmanın nispeten kolay olduğunu söyledi. Ancak ileriki aşamalarda başarılı olabilmek için müşteri portföyünün çeşitlendirilmesi ve hem ön hem arka planda hizmet verecek firmalara ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Son derece rekabetçi ve karmaşık bir sektör olan çip üretim sektörünün Çinli yeni şirketler için kolay olmadığını da ekledi.

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Snapdragon 8 Gen 4'ü Samsung üretebilir