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    Snapdragon 865 ve 765'in GPU sürücüleri Play Store üzerinden güncellenebilecek

    Qualcomm, Hawaii'deki Snapdragon Zirvesi'nin ikinci gününde yeni yonga setleri için önemli bir duyuru yaptı. Şirket, Snapdragon 865 ve 765'in grafik sürücülerinin güncellenebileceğini açıkladı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Snapdragon 865 ve 765'in GPU sürücüleri Play Store üzerinden güncellenebilecek
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    Qualcomm dün tanıttığı Snapdragon 865 ve Snapdragon 765/765G yonga setleri ile ilgili detayları açıklamaya devam ediyor. Şirket bu yonga setlerinde, grafik sürücülerini güncelleme işlevinin ilk kez uygulanacağını açıkladı. Evet, tıpkı PC'lerde olduğu gibi.

    Ayrıca Bkz. "vivo iQOO Neo 855 Racing Edition tanıtıldı: Snapdragon 855+ işlemci, 33W hızlı şarj"

    Sürücü güncellemeleri Google Play Store'da yayınlanacak. Dolayısı ile yapılacak işlemin normal uygulamaları güncellemekten çok farklı olmayacağını söyleyebiliriz. Daha da iyisi bu güncellemelerin üreticilerden bağımsız olarak cihazlara yüklenebilecek olması.

    Snapdragon 865 ve 765'in GPU sürücüleri Play Store üzerinden güncellenebilecek
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    Tüm yeni yonga setleri için geçerli olacak

    Bildiğiniz üzere NVIDIA ve AMD gibi masaüstü ekran kartı üreticileri düzenli olarak sürücü güncellemeleri yayınlarlar. Qualcomm bu özelliği mobil yonga setlerine taşıdı.

    Bu sayede şirket yonga setlerindeki GPU birimini yeni oyunlar için optimize etme şansına sahip olacak. Ayrıca bazı yeni özellikler de ekleyebilecek.

    Qualcomm'un gelecekte piyasaya süreceği tüm yeni yonga setlerinin sürücü güncelleme işlevini destekleyeceği belirtiliyor. Ancak mevcut yonga setlerinin hiçbiri bu özellikten faydalanamayacak.



    https://www.androidauthority.com/qualcomm-gpu-driver-updates-1063096/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    DH Misafiri 6 gün
    Benim bildiğim, Snapdragon firması yeni sürücü güncellemesi vermediği için Android telefonlara uzun süreli güncelleme programı verilemiyordu. Yani doğru mu anlamışım? Artık 4-5 yıllık programlı güncellemeler gelecek mi?
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    DH Misafiri 6 gün
    İşlemci, kamera, oyun isteyen SD 865 alsın. Apple gibi 1000 dolar vermeye gerek yok. Çok daha ucuz fiyatlara 120hz ekran ve daha fazla ram ile satan firmalar olacaktır.
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    gun 1 hf.
    Süper olmuş arkadaşının elinden alıp bir güncelleyeceksin hızlanacak.
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    Biyturs_OnSr 1 hf.
    Çoğu mobil oyun nasıl Play Store'dan bağımsız güncelliyorsa kendisini, bu sürücülerin de bağımsız bir uygulaması olmalıydı.
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