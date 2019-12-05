Snapdragon 865 ve 765'in GPU sürücüleri Play Store üzerinden güncellenebilecek

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Qualcomm dün tanıttığı Snapdragon 865 ve Snapdragon 765/765G yonga setleri ile ilgili detayları açıklamaya devam ediyor. Şirket bu yonga setlerinde, grafik sürücülerini güncelleme işlevinin ilk kez uygulanacağını açıkladı. Evet, tıpkı PC'lerde olduğu gibi.

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Sürücü güncellemeleri Google Play Store'da yayınlanacak. Dolayısı ile yapılacak işlemin normal uygulamaları güncellemekten çok farklı olmayacağını söyleyebiliriz. Daha da iyisi bu güncellemelerin üreticilerden bağımsız olarak cihazlara yüklenebilecek olması.

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Tüm yeni yonga setleri için geçerli olacak

Bildiğiniz üzere NVIDIA ve AMD gibi masaüstü ekran kartı üreticileri düzenli olarak sürücü güncellemeleri yayınlarlar. Qualcomm bu özelliği mobil yonga setlerine taşıdı.

Bu sayede şirket yonga setlerindeki GPU birimini yeni oyunlar için optimize etme şansına sahip olacak. Ayrıca bazı yeni özellikler de ekleyebilecek.

Qualcomm'un gelecekte piyasaya süreceği tüm yeni yonga setlerinin sürücü güncelleme işlevini destekleyeceği belirtiliyor. Ancak mevcut yonga setlerinin hiçbiri bu özellikten faydalanamayacak.

https://www.androidauthority.com/qualcomm-gpu-driver-updates-1063096/