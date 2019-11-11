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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Snapdragon 865 yonga setinin bazı teknik detayları ortaya çıktı

    Qualcomm yeni üst sınıf yonga setini Aralık ayında düzenleyeceği etkinlikte tanıtılacak. Snapdragon 865 olarak adlandırılması beklenen mobil işlemcinin bazı teknik detayları belli oldu.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Snapdragon 865 yonga setinin bazı teknik detayları ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Qualcomm, 3 - 5 Aralık tarihleri arasında Snapdragon Teknoloji Zirvesi adlı bir etkinlik düzenleyecek. ABD merkezli mobil işlemci devinin bu etkinlikte 7 nm'lik yeni üst sınıf yonga setini duyurması bekleniyor. Çin merkezli güvenilir bir haber kaynağı Snapdragon 865 olarak adlandırılması beklenen işlemcinin bazı teknik detaylarını paylaştı.

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    Buna göre yeni yonga seti 1 adet 2.84 GHz Cortex-A77, 3 adet 2.42 GHz Cortex-A77 ve 4 adet 1.8 GHz Cortex-A55 çekirdeği içerecek. GPU tarafında ise Adreno 650'nin görev yapacağı belirtiliyor. Ayrıca CPU performansı Snapdragon 855'e kıyasla yüzde 20 daha yüksek olacak. Yeni grafik biriminin ise yüzde 17 ila 20'lik bir performans artışı getirmesi bekleniyor.

    Snapdragon 865 yonga setinin bazı teknik detayları ortaya çıktı

    Snapdragon 865'li ilk telefon belli oldu

    Geçen yıl Snapdragon 855 ile güçlendirilmiş ilk akıllı telefonu Lenovo çıkararak (Z5 Pro GT) büyük bir sürpriz yapmıştı. Snapdragon 865 ise ilk olarak Çinli lüks akıllı telefon üreticisi 8848'in Titanium M6 5G adlı modelinde kullanılacak. 2020'nin ilk çeyreğinde Samsung, Xiaomi, Sony ve diğer bazı markaların Snapdragon 865'li amiral gemisi telefonlarını piyasada görmeye başlayacağız.



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    Bay Robot 1 hf. en beğenilen
    Yıllardır %20 diye diye sömürü krallığı kurdular...
    Yanıtla +9
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    Tolgá 1 hf. oguzhan diric
    para kazanmaya doymadıkları için arge için harcamak istemiyor olabilirler.
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Bay Robot 1 hf. en beğenilen
    Yıllardır %20 diye diye sömürü krallığı kurdular...
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    smart1978 1 hf.
    Samsung neden daha oncesinden hic tanitilmiyor ? :) ... Qualcomm un Snapdragon lari nasilmis ona gore hareket etmekten oncu olsaydi yillardir kiramadi gitti Samsung .
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    V4LKyR 1 hf.
    Ya yine şu ucube üçlü küme tasarımı var...
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    khaos 1 hf.
    Kaynak niye yok?
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    OverClocK1ng 1 hf.
    855 e kıyasla bu değerler çok iyi değil ki. Xiaomi Mi Mix Alpha'daki 855+ işlemcisi, zaten 855 e göre hatırı sayılır derecede hızlı zaten...
    Yanıtla +1
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    kuruwa 1 hf.
    İntel gibi gıdım gıdım performans artışı her yıl.
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    oguzhan diric 1 hf.
    Özelleştirilmiş çekirdek yok mu? Kryo gibi, krait gibi...
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Tolgá 1 hf. oguzhan diric
    para kazanmaya doymadıkları için arge için harcamak istemiyor olabilirler.
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    qualcomm, snapdragon 865 ve
    5 etiket daha İşlemci yonga seti Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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