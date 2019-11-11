Snapdragon 865 yonga setinin bazı teknik detayları ortaya çıktı

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Qualcomm, 3 - 5 Aralık tarihleri arasında Snapdragon Teknoloji Zirvesi adlı bir etkinlik düzenleyecek. ABD merkezli mobil işlemci devinin bu etkinlikte 7 nm'lik yeni üst sınıf yonga setini duyurması bekleniyor. Çin merkezli güvenilir bir haber kaynağı Snapdragon 865 olarak adlandırılması beklenen işlemcinin bazı teknik detaylarını paylaştı.

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Buna göre yeni yonga seti 1 adet 2.84 GHz Cortex-A77, 3 adet 2.42 GHz Cortex-A77 ve 4 adet 1.8 GHz Cortex-A55 çekirdeği içerecek. GPU tarafında ise Adreno 650'nin görev yapacağı belirtiliyor. Ayrıca CPU performansı Snapdragon 855'e kıyasla yüzde 20 daha yüksek olacak. Yeni grafik biriminin ise yüzde 17 ila 20'lik bir performans artışı getirmesi bekleniyor.

Snapdragon 865'li ilk telefon belli oldu

Geçen yıl Snapdragon 855 ile güçlendirilmiş ilk akıllı telefonu Lenovo çıkararak (Z5 Pro GT) büyük bir sürpriz yapmıştı. Snapdragon 865 ise ilk olarak Çinli lüks akıllı telefon üreticisi 8848'in Titanium M6 5G adlı modelinde kullanılacak. 2020'nin ilk çeyreğinde Samsung, Xiaomi, Sony ve diğer bazı markaların Snapdragon 865'li amiral gemisi telefonlarını piyasada görmeye başlayacağız.