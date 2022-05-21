Snapdragon 870'li iQOO Neo6, 31 Mayıs'ta geliyor

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iQOO'nun yeni akıllı telefon modeli iQOO Neo6'yı tanıtacağı tarih açıklandı. iQOO Neo6, 31 Mayıs'ta Hindistan'da olacak. Ancak şimdiden bazı özellikler belli. Gelin iQOO Neo6'nın detaylarına bakalım.

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iQOO Neo6, 12GB RAM bellekle gelecek

iQOO geçtiğimiz ay Çin'de iQOO Neo6 modelini tanıtmıştı. Ancak aynı cihazın güncellenerek Hindistan'da da satılacağı biliniyordu. Hindistan versiyonu için hazırlıkları tamamlayan iQOO, etkinlik için tarihi de verdi. 31 Mayıs'ta Hindistan'da yeni modeli tanıtacak olan iQOO, bu yeni versiyonun bazı özelliklerini de doğruladı.

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Bildiğiniz üzere ilk tanıtılan iQOO Neo6'da Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti mevcuttu. Ancak önümüzdeki günlerde Hindistan'da tanıtılacak olan versiyonda Snapdragon 870 yonga seti bulunacak. Yine bu yeni versiyonda iki farklı renk seçeneği sunacağını açıklayan Vivo, cihazın 12GB RAM belleğe ve 256GB depolama alanına sahip olacağı bilgisini de verdi. Son olarak 80W'lık bir hızlı şarj desteği ile geleceği bilinen cihazın, 12 dakikada %50 şarj olduğu biliniyor.

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