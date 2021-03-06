Snapdragon 870'li Xiaomi Mi 10S bu ay piyasaya sürülebilir

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Xiaomi merakla beklenen Mi 11 amiral gemisini piyasaya sürdükten sonra, şimdi başka bir heyecan verici akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Xiaomi Mi 10S'in yolda olduğunu zaten Ocak ayında öğrenmiştik. Cihazın çeşitli e-ticaret platformlarında listelenmesi ile birlikte çıkış tarihinin yaklaştığı kesinleşti.

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Xiaomi Mi 10S isminden de anlaşılabileceği üzere geçen yıl satışa sunulan Mi 10 serisinin bir parçası olarak gelecek. Akıllı telefon Snapdragon 865 yonga setinden güç alan Mi 10'un aksine biraz daha güçlü Snapdragon 870 ile karşımıza çıkacak.

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Geri sayım başladı

Şu an için teknik özelliklerinin geri kalanı hakkında çok fazla bilgi yok. TENAA listesi Xiaomi Mi 10S'in Mi 10'dan biraz farklı bir tasarımla geleceğini ortaya çıkardı. Akıllı telefonun genel tasarım büyük ölçüde aynı kalırken arka kamera tasarımı itibarıyla Xiaomi Mi 10 Ultra'ya benzeyecek.

Bunun dışında cihazın 6.67 inç ekran ve 33W hızlı şarj destekli 4.680 mAh pile sahip olacağını biliyoruz. Akıllı telefonla ilgili detaylar bununla sınırlı. Herhangi bir aksilik olmazsa, Mi 10S'in bu ayın sonunda piyasaya sürülmesi planlanıyor.

https://www.gizmochina.com/2021/03/05/xiaomi-mi-10s-new-variant-with-snapdragon-870-spotted-at-geekbench/

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