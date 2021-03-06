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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Snapdragon 870'li Xiaomi Mi 10S bu ay piyasaya sürülebilir

    Çinli teknoloji devi Xiaomi, geçen yıl piyasa sürdüğü Mi 10 serisini yeni bir modelle genişletmeye hazırlanıyor. Xiaomi Mi 10S daha güçlü bir işlemciyle karşımıza çıkacak.
    06 Mart 2021, 17:00 (1 gün)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Snapdragon 870'li Xiaomi Mi 10S bu ay piyasaya sürülebilir
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    Xiaomi merakla beklenen Mi 11 amiral gemisini piyasaya sürdükten sonra, şimdi başka bir heyecan verici akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Xiaomi Mi 10S'in yolda olduğunu zaten Ocak ayında öğrenmiştik. Cihazın çeşitli e-ticaret platformlarında listelenmesi ile birlikte çıkış tarihinin yaklaştığı kesinleşti.

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    Ayrıca Bkz. "Oppo yeni akıllı bilekliğini 8 Mart'ta tanıtacak"

    Xiaomi Mi 10S isminden de anlaşılabileceği üzere geçen yıl satışa sunulan Mi 10 serisinin bir parçası olarak gelecek. Akıllı telefon Snapdragon 865 yonga setinden güç alan Mi 10'un aksine biraz daha güçlü Snapdragon 870 ile karşımıza çıkacak.

    Snapdragon 870'li Xiaomi Mi 10S bu ay piyasaya sürülebilir
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    Geri sayım başladı

    Şu an için teknik özelliklerinin geri kalanı hakkında çok fazla bilgi yok. TENAA listesi Xiaomi Mi 10S'in Mi 10'dan biraz farklı bir tasarımla geleceğini ortaya çıkardı. Akıllı telefonun genel tasarım büyük ölçüde aynı kalırken arka kamera tasarımı itibarıyla Xiaomi Mi 10 Ultra'ya benzeyecek.

    Bunun dışında cihazın 6.67 inç ekran ve 33W hızlı şarj destekli 4.680 mAh pile sahip olacağını biliyoruz. Akıllı telefonla ilgili detaylar bununla sınırlı. Herhangi bir aksilik olmazsa, Mi 10S'in bu ayın sonunda piyasaya sürülmesi planlanıyor.



    https://www.gizmochina.com/2021/03/05/xiaomi-mi-10s-new-variant-with-snapdragon-870-spotted-at-geekbench/
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Askaparta 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Sopalar geçer.
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    from softwave 1 gün ( Mesaj Silindi )
    iyi ki 2 gun önceki redmi modeli almamisim,ben 2 gün daha bekleyecem o zaman mi note 10s falan cikar karda olurum.İmkani olan bi 2 gun daha beklerse mi 11 alir.
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    rammizdayyi (Ramiz Dayı) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Artık takip etmiyorum xiaomi modellerini 😕 hergun bir yeni telefon
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    Jon_Kar 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Xiaomi telefon çöplüğüne çevirdi piyasayı



    Benim telefon şirketim olsa

    Her sene 2 model çıkartirdim



    Üst seviye SD 800 serisi son CPU

    Orta seviye SD 700 serisi son CPU
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    solayak27 (hüseyin keske) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Jon_Kar
    İşte böyle düşündüğün için bı telefon şirketin yok xioaminin bu kadar telefon sürmesi piyasaya neden diyorsun dimi çok basit piyasayı kendi modelleriyle dolduruyor ve herkesin bütçesine göre de telefon çıkarıyor piyasaya şuan doldu taştı xioami ile herkesin elinde küçükten büyüğe bı xioami oldu stratejik planlama işte budur kardeşim



    Dip not: redmi note 9s kullanıcısı ve aldığına ilk günden beri pişman olan bir gariban 😂
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