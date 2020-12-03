Snapdragon 888 yonga seti detaylandı

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Qualcomm’un yeni nesil amiral gemilerine hayat verecek Snapdragon 888 yonga setini tanıtmasının ardından dün de bazı teknik detaylara yer verildi. Hem işlemci hem de grafik performansı önceki nesle göre oldukça fazla mesafe kat etmiş.

Snapdragon 888 neler sunacak?

5nm sürecinde geliştirilen Snapdragon 888 yonga seti önceki nesillerden farklı bir yapılanmaya sahip. Performans tarafında ARM’ın tasarladığı Cortex-X1 özelleştirilmiş çekirdeğini temel alan Kryo 680 yer alıyor. Orta yüklerde Cortex-78 olduğu tahmin edilen 3 adet çekirdek ve Cortex-55 tabanlı 4 adet çekirdek hazırlanmış. Böylece 3 farklı çekirdek mimarisi tek yongada buluşmuş.

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Snapdragon yonga setleri molekül analizi de yapacak

2.84GHz seviyesine kadar çıkabilen işlemci tarafı Snapdragon 865 yonga setine göre yüzde 25 daha iyi performans sunuyor. Aynı hızlarda ise yüzde 25 enerji verimliliği yakalanabiliyor. Adreno 660 grafik birimi ise yüzde 35 performans ve yüzde 25 enerji verimliliği artışı getiriyor.

Hexagon 780 işlemcisi ile güçlendirilen altıncı nesil yapay zeka motoru yüzde 50 artışla 26 TOPS performans seviyesine ulaşıyor. Elite Gaming yazılımı ise Değişken Odak ile performansta yüzde 30, dokunmatik hassasiyette de yüzde 20 kazanım sağlıyor.

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WiFi, 6GHz destekli WiFi 6E, Bluetooth 5.2, saniyede 120 adet 12MP fotoğraf çekim desteği, fotoğrafların geçerliliğini onaylayabilen sektörün ilk uyumluluk desteği, 7.3W çıkış verebilen akıllı hoparlör güçkendiricisi şeklinde özellikleri olan Snapdragon 888 yonga seti modem tarafında da farklı.

Snapdragon X60 5G modem bu kez yonga setine entegre olarak geliyor. 7.5Gbps teorik hızlara ulaşabilen modemin entegre olması seçim şansı bırakmamış. Yani tüm müşteriler X60 modemi kullanmak zorunda.

Snapdragon 888 yonga seti ilk olarak Xiaomi Mi 11 amiral gemisinde kendisini gösterecek. Sonrasında LG, OnePlus, Meizu, Xiaomi, Asus, ZTE, Lenovo gibi pek çok marka sahneye çıkacak.

https://www.qualcomm.com/products/snapdragon-888-mobile-platform

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