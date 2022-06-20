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    Snapdragon 8cx Gen 3 yonga seti Apple M2’den çok yavaş

    Qualcomm’un henüz piyasaya sürdüğü Snapdragon 8cx Gen 3 yonga seti rakibi Apple M2 karşısında adeta nal topladı. Tek çekirdekte yüzde 80 civarında fark oluştu.  
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    Snapdragon 8cx Gen 3

    ARM tabanlı dizüstü pazarının neredeyse tamamına hakim olan Apple bunu M serisi işlemcilerin verimliliğine borçlu. Donanım ve yazılım uyumunu çok iyi oturtan Apple rakiplerine fark atıyor.

    Snapdragon 8cx Gen 3 nal topluyor

    Qualcomm uzun yıllardır ARM tabanlı dizüstü işlemcileri geliştiriyor olsa da bir türlü yazılım ve donanım uyumunu oturtamadı. Microsoft’un desteğine rağmen halen uyumsuzluk ve performans sorunları yaşanabiliyor.

    Apple ise adeta kitabın ortasından sektöre giriş yaptı ve daha ilk nesilde şaşırtıcı bir verimlilik oranı yakaladı. Kısa sürede de Snapdragon 8cx Gen 3 rakibini alaşağı etmeyi başardı. Testlerde büyük farklar var.

    Geekbench 5 testlerine göre Snapdragon 8cx Gen 3 yonga seti 1111 puan tek çekirdekte ve 5764 puan çok çekirdekte alıyor. Apple M2 ise tek çekirdek 1919 ve çok çekirdekte 8929 puana ulaşabiliyor. Özellikle tek çekirdekte yüzde 80 fark var. Hatta Apple M1 bile daha iyi durumda.

    Snapdragon 8cx Gen 3 yonga seti sadece Lenovo ThinkPad X13s dizüstü modelinde yer alıyor ve muhtemelen yukarıda bahsettiğimiz performans sorunları testlerde kendisini gösteriyor. Aksi takdirde Qualcomm’un nesiller boyunca pek yol alamadığı gibi bir sonuç ortaya çıkıyor.

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