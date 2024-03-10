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    Anlık Bildirim

    Snapdragon X Elite işlemcili Galaxy Book 4 Edge'nin Geekbench skoru ortaya çıktı

    Samsung, yakın zamanda tanıttığı Galaxy Book 4 serisine Galaxy Book 4 Edge isimli yeni bir model ekleyecek. Snapdragon X Elite işlemcili laptopun Geekbench test sonuçları ortaya çıktı.
    Snapdragon X Elite'li Galaxy Book 4'ün test sonucu ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung yakın zamanda Galaxy Book 4 serisini tanıttı ancak yakında yeni bir modeli daha tanıtacak gibi görünüyor. Gizemli yeni bir ürün olan Samsung Galaxy Book 4 Edge, Geekbench test platformunda ortaya çıktı.

    Samsung Galaxy Book 4 Edge, Qualcomm'un yeni Snapdragon X Elite işlemcisini kullanıyor. 16 GB RAM'e sahip olduğu görülen cihaz Windows 11 ile geliyor. Qualcomm'un iddialı gelen Snapdragon X Elite platformu görünüşe göre birçok dizüstü bilgisayarda kendine yer bulacak.

    Apple M3'ün gerisinde kalıyor

    Performans rakamlarına baktığımızda Snapdragon X Elite'den güç alan Galaxy Book 4 Edge'nin, Geekbench 6.2.2'de tek çekirdek testinde 2.706 puan ve çok çekirdek testinde ise 12.646 puan aldığını görüyoruz. Snapdragon X Elite, Apple'ın M1 ve M2 yongalarından açıkça daha iyi performans gösterse de, yeni M3'ün gerisinde kalıyor.

    İşlemci Tek çekirdek Çok çekirdek
    Apple M1 2334 8316
    Apple M2 2589 9742
    Apple M3 3181 15620
    Book4 Edge (X Elite) 2706 12646

    Apple'ın M serisi işlemcileri Mac OS işletim sistemiyle çok iyi optimize edildiği için Snapdragon X Elite geride kalmış olabilir. O yüzden cihaz piyasaya çıktığında gerekli optimizasyonlar yapıldığı zaman gerçek bir kıyaslama yapmak daha doğru olacaktır. Her ne kadar M3'ün bir miktar gerisinde kalıp hayal kırıklığı yaratsa da, Snapdragon X Elite'in etkileyici bir performans sunduğunu belirtmek lazım.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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