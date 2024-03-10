Snapdragon X Elite işlemcili Galaxy Book 4 Edge'nin Geekbench skoru ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Samsung yakın zamanda Galaxy Book 4 serisini tanıttı ancak yakında yeni bir modeli daha tanıtacak gibi görünüyor. Gizemli yeni bir ürün olan Samsung Galaxy Book 4 Edge, Geekbench test platformunda ortaya çıktı.

Samsung Galaxy Book 4 Edge, Qualcomm'un yeni Snapdragon X Elite işlemcisini kullanıyor. 16 GB RAM'e sahip olduğu görülen cihaz Windows 11 ile geliyor. Qualcomm'un iddialı gelen Snapdragon X Elite platformu görünüşe göre birçok dizüstü bilgisayarda kendine yer bulacak.

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Apple M3'ün gerisinde kalıyor

Performans rakamlarına baktığımızda Snapdragon X Elite'den güç alan Galaxy Book 4 Edge'nin, Geekbench 6.2.2'de tek çekirdek testinde 2.706 puan ve çok çekirdek testinde ise 12.646 puan aldığını görüyoruz. Snapdragon X Elite, Apple'ın M1 ve M2 yongalarından açıkça daha iyi performans gösterse de, yeni M3'ün gerisinde kalıyor.

İşlemci Tek çekirdek Çok çekirdek Apple M1 2334 8316 Apple M2 2589 9742 Apple M3 3181 15620 Book4 Edge (X Elite) 2706 12646

Apple'ın M serisi işlemcileri Mac OS işletim sistemiyle çok iyi optimize edildiği için Snapdragon X Elite geride kalmış olabilir. O yüzden cihaz piyasaya çıktığında gerekli optimizasyonlar yapıldığı zaman gerçek bir kıyaslama yapmak daha doğru olacaktır. Her ne kadar M3'ün bir miktar gerisinde kalıp hayal kırıklığı yaratsa da, Snapdragon X Elite'in etkileyici bir performans sunduğunu belirtmek lazım.

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Snapdragon X Elite'li Galaxy Book 4'ün test sonucu ortaya çıktı