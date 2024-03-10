Snapdragon X Elite işlemcili Galaxy Book 4 Edge'nin Geekbench skoru ortaya çıktı

Samsung Galaxy Book 4 Edge, Qualcomm'un yeni Snapdragon X Elite işlemcisini kullanıyor. 16 GB RAM'e sahip olduğu görülen cihaz Windows 11 ile geliyor. Qualcomm'un iddialı gelen Snapdragon X Elite platformu görünüşe göre birçok dizüstü bilgisayarda kendine yer bulacak.
Apple M3'ün gerisinde kalıyor
Performans rakamlarına baktığımızda Snapdragon X Elite'den güç alan Galaxy Book 4 Edge'nin, Geekbench 6.2.2'de tek çekirdek testinde 2.706 puan ve çok çekirdek testinde ise 12.646 puan aldığını görüyoruz. Snapdragon X Elite, Apple'ın M1 ve M2 yongalarından açıkça daha iyi performans gösterse de, yeni M3'ün gerisinde kalıyor.
|İşlemci
|Tek çekirdek
|Çok çekirdek
|Apple M1
|2334
|8316
|Apple M2
|2589
|9742
|Apple M3
|3181
|15620
|Book4 Edge (X Elite)
|2706
|12646
Apple'ın M serisi işlemcileri Mac OS işletim sistemiyle çok iyi optimize edildiği için Snapdragon X Elite geride kalmış olabilir. O yüzden cihaz piyasaya çıktığında gerekli optimizasyonlar yapıldığı zaman gerçek bir kıyaslama yapmak daha doğru olacaktır. Her ne kadar M3'ün bir miktar gerisinde kalıp hayal kırıklığı yaratsa da, Snapdragon X Elite'in etkileyici bir performans sunduğunu belirtmek lazım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.