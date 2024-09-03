Snapdragon X Plus çıkmadan test edildi: Beklenenden yavaş

Snapdragon X Plus çıkmadan test edildi
Kaçıranlar için 8 çekirdekli Snapdragon X Plus işlemciyle çalışan Copilot+ dizüstü bilgisayarların bu ayın sonlarında Berlin'de düzenlenecek IFA 2024 fuarında tanıtılması bekleniyor. Sızdırılan sonuçlara baktığımızda ise, Windows 11 ve LPDDR5X-8448 bellekle test edilen çip Cinebench 2024'te sırasıyla 102 puan ve 649 puan alıyor. Bu, 10 çekirdekli Snapdragon X Plus'ın elde ettiği 107 tekli çekirdek skorundan yüzde beş daha düşük. Çoklu çekirdekte ise yüzde 20'lik bir fark söz konusu.
Ayrıca Snapdragon X Plus CPU, Blender'daki standart render testini tamamlamak için 2:33.48 alıyor. Geekbench 6'da, tek çekirdek testinde yalnızca 2.422 puan ve çok çekirdek kıyaslamasında 11.386 puan elde ediyor. Ancak en önemli kıyaslama işlemcide bulunan Adreno X1-45 GPU, 3DMark Time Spy'da, sadece 916 grafik puanıyla toplamda 1.025 puan aldı. Bu Snapdragon X Elite'in elde ettiği 1.900 puandan oldukça düşük.
Snapdragon X Plus, sırasıyla 3,24 GHz ve 3,42 GHz'de çalışan iki kümeye ayrılmış sekiz Oryon CPU çekirdeğine sahip olacak. 4nm fabrikasyon sürecini temel alacak işlemciye 12MB L2 önbellek olmak üzere toplam 30MB önbellek eşlik edecek. GPU bölümünde ise 45 TFLOPS ve 1,7 TFLOPS AI hesaplaması sunan Adreno X1-45 çipi ile karşılaşacağız.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.