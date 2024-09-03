Snapdragon X Plus çıkmadan test edildi: Beklenenden yavaş

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Tam Boyutta Gör Qualcomm, 2024'ün başında Windows bilgisayarlara yönelik yeni işlemcisi Snapdragon X Plus'ı tanıtmış ve uyumlu dizüstülerin Temmuz sonuna kadar vitrine çıkacağını duyurmuştu. Günümüzde ise "X1P-42-100" olarak adlandırılan 8 çekirdekli bir sürümün yolda olduğu konuşuluyor. Geçtiğimiz saatlerde ise, ilk benchmark örnekleri sızdırıldı.

Snapdragon X Plus çıkmadan test edildi

Kaçıranlar için 8 çekirdekli Snapdragon X Plus işlemciyle çalışan Copilot+ dizüstü bilgisayarların bu ayın sonlarında Berlin'de düzenlenecek IFA 2024 fuarında tanıtılması bekleniyor. Sızdırılan sonuçlara baktığımızda ise, Windows 11 ve LPDDR5X-8448 bellekle test edilen çip Cinebench 2024'te sırasıyla 102 puan ve 649 puan alıyor. Bu, 10 çekirdekli Snapdragon X Plus'ın elde ettiği 107 tekli çekirdek skorundan yüzde beş daha düşük. Çoklu çekirdekte ise yüzde 20'lik bir fark söz konusu.

Tam Boyutta Gör Keza okları Shadow of the Tomb Raider ve oyun testlerine çevirdiğimizde ise, düşük ayarlarda 1080p'de ortalama 18 FPS ve 1080p'de yüksek ayarlarda sadece 12 FPS'lik ortalama değere bakıyoruz. Yine kıyaslayacak olursak, X Elite'in 33 FPS'lik bir ortalamaya sahip olduğunu hatırlatalım.

Ayrıca Snapdragon X Plus CPU, Blender'daki standart render testini tamamlamak için 2:33.48 alıyor. Geekbench 6'da, tek çekirdek testinde yalnızca 2.422 puan ve çok çekirdek kıyaslamasında 11.386 puan elde ediyor. Ancak en önemli kıyaslama işlemcide bulunan Adreno X1-45 GPU, 3DMark Time Spy'da, sadece 916 grafik puanıyla toplamda 1.025 puan aldı. Bu Snapdragon X Elite'in elde ettiği 1.900 puandan oldukça düşük.

Tam Boyutta Gör Keza okları Shadow of the Tomb Raider ve oyun testlerine çevirdiğimizde ise, düşük ayarlarda 1080p'de ortalama 18 FPS ve 1080p'de yüksek ayarlarda sadece 12 FPS'lik ortalama değere bakıyoruz. Yine kıyaslayacak olursak, X Elite'in 33 FPS'lik bir ortalamaya sahip olduğunu hatırlatalım.

Snapdragon X Plus dizüstüler ucuzluyor 2 gün önce eklendi

Snapdragon X Plus, sırasıyla 3,24 GHz ve 3,42 GHz'de çalışan iki kümeye ayrılmış sekiz Oryon CPU çekirdeğine sahip olacak. 4nm fabrikasyon sürecini temel alacak işlemciye 12MB L2 önbellek olmak üzere toplam 30MB önbellek eşlik edecek. GPU bölümünde ise 45 TFLOPS ve 1,7 TFLOPS AI hesaplaması sunan Adreno X1-45 çipi ile karşılaşacağız.

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