Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Snapdragon X Plus çıkmadan test edildi: Beklenenden yavaş

    Qualcomm'un Snapdragon X Plus "X1P-42-100" 8 çekirdekli işlemcisinin ilk benchmark örnekleri sızdırıldı. Yeni veriler giriş seviyesi Oryon ve Adreno çiplerinin performansını gösteriyor.
    Snapdragon X Plus çıkmadan test edildi: Beklenenden yavaş Tam Boyutta Gör
    Qualcomm, 2024'ün başında Windows bilgisayarlara yönelik yeni işlemcisi Snapdragon X Plus'ı tanıtmış ve uyumlu dizüstülerin Temmuz sonuna kadar vitrine çıkacağını duyurmuştu. Günümüzde ise "X1P-42-100" olarak adlandırılan 8 çekirdekli bir sürümün yolda olduğu konuşuluyor. Geçtiğimiz saatlerde ise, ilk benchmark örnekleri sızdırıldı. 

    Snapdragon X Plus çıkmadan test edildi

    Kaçıranlar için 8 çekirdekli Snapdragon X Plus işlemciyle çalışan Copilot+ dizüstü bilgisayarların bu ayın sonlarında Berlin'de düzenlenecek IFA 2024 fuarında tanıtılması bekleniyor. Sızdırılan sonuçlara baktığımızda ise, Windows 11 ve LPDDR5X-8448 bellekle test edilen çip Cinebench 2024'te sırasıyla 102 puan ve 649 puan alıyor. Bu, 10 çekirdekli Snapdragon X Plus'ın elde ettiği 107 tekli çekirdek skorundan yüzde beş daha düşük. Çoklu çekirdekte ise yüzde 20'lik bir fark söz konusu. 

    Snapdragon X Plus çıkmadan test edildi: Beklenenden yavaş Tam Boyutta Gör
    Keza okları Shadow of the Tomb Raider ve oyun testlerine çevirdiğimizde ise, düşük ayarlarda 1080p'de ortalama 18 FPS ve 1080p'de yüksek ayarlarda sadece 12 FPS'lik ortalama değere bakıyoruz. Yine kıyaslayacak olursak, X Elite'in 33 FPS'lik bir ortalamaya sahip olduğunu hatırlatalım.

    Ayrıca Snapdragon X Plus CPU, Blender'daki standart render testini tamamlamak için 2:33.48 alıyor. Geekbench 6'da, tek çekirdek testinde yalnızca 2.422 puan ve çok çekirdek kıyaslamasında 11.386 puan elde ediyor. Ancak en önemli kıyaslama işlemcide bulunan Adreno X1-45 GPU, 3DMark Time Spy'da, sadece 916 grafik puanıyla toplamda 1.025 puan aldı. Bu Snapdragon X Elite'in elde ettiği 1.900 puandan oldukça düşük.

    Snapdragon X Plus çıkmadan test edildi: Beklenenden yavaş Tam Boyutta Gör
    Keza okları Shadow of the Tomb Raider ve oyun testlerine çevirdiğimizde ise, düşük ayarlarda 1080p'de ortalama 18 FPS ve 1080p'de yüksek ayarlarda sadece 12 FPS'lik ortalama değere bakıyoruz. Yine kıyaslayacak olursak, X Elite'in 33 FPS'lik bir ortalamaya sahip olduğunu hatırlatalım.

    Snapdragon X Plus, sırasıyla 3,24 GHz ve 3,42 GHz'de çalışan iki kümeye ayrılmış sekiz Oryon CPU çekirdeğine sahip olacak. 4nm fabrikasyon sürecini temel alacak işlemciye 12MB L2 önbellek olmak üzere toplam 30MB önbellek eşlik edecek. GPU bölümünde ise 45 TFLOPS ve 1,7 TFLOPS AI hesaplaması sunan Adreno X1-45 çipi ile karşılaşacağız. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    poopae2W 3 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    uçak bileti alırken pasaport numarası gereklimi bagaj hacmi en geniş station wagon iptv önerisi 2024 cs 1.6 fps sınırı kaldırma sigortalı işe girince yeşil pasaport iptal olur mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-12.000 TL Arası Telefonlar
    Realme 11
    Realme 11
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo V15 82QY00R1TX
    Lenovo V15 82QY00R1TX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız