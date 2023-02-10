Socios kurucusu Dreyfus’tan deprem bölgesine 1 milyon TL ve burs

Tam Boyutta Gör Taraftar token dendiği zaman akla ilk gelen isim olan Chilliz veya Socios ekosisteminin kurucusu Alexandre Dreyfus da deprem felaketine kayıtsız kalmadı. Ünlü isim yapacağı yardımları açıkladı.

Socios’tan anlamlı bağış

Socios kurucusu Alexandre Dreyfus yaptığı paylaşımda şahsı ve ailesi adına AFAD’a 1 milyon TL’lik bir bağışta bulunduğunu açıkladı. Ayrıca Socios ailesi olarak depremden etkilenen 100 öksüz ya da yetim kardeşimize de uzun dönem eğitim bursu sağlanacağını vurguladı. Böylece Justin Sun’dan sonra kişisel bağış yapan ikinci kripto para patronu oldu. Yine Socios Türkiye ekibi deprem bölgesinde ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor.

Deprem bölgesine kripto para yardımı 1 gün önce eklendi

Kurumsal tarafta ise Binance borsası depremden etkilenen kullanıcılarına 5 milyon dolar civarında airdrop yapmış ve 5 milyon dolar civarında da yardım toplamıştı. Bu alanda lider Binance. Ayrıca MEXC borsası 2 milyon TL, Kucoin borsası 1 milyon TL, Gate io borsası 1 milyon TL, Bitci borsası 1 milyon TL, Paribu 500 bin dolar ve BTCTurk borsası da 6 milyon TL ile yardımda bulundu.

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