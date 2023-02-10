Socios kurucusu Dreyfus’tan deprem bölgesine 1 milyon TL ve burs

Socios’tan anlamlı bağış
Socios kurucusu Alexandre Dreyfus yaptığı paylaşımda şahsı ve ailesi adına AFAD’a 1 milyon TL’lik bir bağışta bulunduğunu açıkladı. Ayrıca Socios ailesi olarak depremden etkilenen 100 öksüz ya da yetim kardeşimize de uzun dönem eğitim bursu sağlanacağını vurguladı. Böylece Justin Sun’dan sonra kişisel bağış yapan ikinci kripto para patronu oldu. Yine Socios Türkiye ekibi deprem bölgesinde ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor.
Kurumsal tarafta ise Binance borsası depremden etkilenen kullanıcılarına 5 milyon dolar civarında airdrop yapmış ve 5 milyon dolar civarında da yardım toplamıştı. Bu alanda lider Binance. Ayrıca MEXC borsası 2 milyon TL, Kucoin borsası 1 milyon TL, Gate io borsası 1 milyon TL, Bitci borsası 1 milyon TL, Paribu 500 bin dolar ve BTCTurk borsası da 6 milyon TL ile yardımda bulundu.
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iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah