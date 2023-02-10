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    Socios kurucusu Dreyfus’tan deprem bölgesine 1 milyon TL ve burs

    Socios platformunun kurucusu Alexandre Dreyfus kendisi ve ailesi adına 1 milyon TL bağış yaparken 100 yetim veya öksüz çocuğa da uzun dönem burs vereceğini açıkladı. 
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    Socios Tam Boyutta Gör
    Taraftar token dendiği zaman akla ilk gelen isim olan Chilliz veya Socios ekosisteminin kurucusu Alexandre Dreyfus da deprem felaketine kayıtsız kalmadı. Ünlü isim yapacağı yardımları açıkladı.

    Socios’tan anlamlı bağış

    Socios kurucusu Alexandre Dreyfus yaptığı paylaşımda şahsı ve ailesi adına AFAD’a 1 milyon TL’lik bir bağışta bulunduğunu açıkladı. Ayrıca Socios ailesi olarak depremden etkilenen 100 öksüz ya da yetim kardeşimize de uzun dönem eğitim bursu sağlanacağını vurguladı. Böylece Justin Sun’dan sonra kişisel bağış yapan ikinci kripto para patronu oldu. Yine Socios Türkiye ekibi deprem bölgesinde ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor.

    Kurumsal tarafta ise Binance borsası depremden etkilenen kullanıcılarına 5 milyon dolar civarında airdrop yapmış ve 5 milyon dolar civarında da yardım toplamıştı. Bu alanda lider Binance. Ayrıca MEXC borsası 2 milyon TL, Kucoin borsası 1 milyon TL, Gate io borsası 1 milyon TL, Bitci borsası 1 milyon TL, Paribu 500 bin dolar ve BTCTurk borsası da 6 milyon TL ile yardımda bulundu.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

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    alfa-x 12 saat önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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