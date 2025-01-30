AI dünyasını sarsacak iddia! SoftBank, OpenAI’a 25 milyar dolar yatırım yapabilir

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Tam Boyutta Gör Japon teknoloji devi SoftBank, OpenAI’a 25 milyar dolara kadar yatırım yapmayı planlıyor. Financial Times’ın haberine göre bu yatırım, SoftBank’ın Microsoft destekli yapay zeka girişimiyle daha geniş kapsamlı bir iş birliği yapmasının bir parçası olacak. Şirketin, bu kapsamda toplamda 40 milyar doları aşan harcamalar yapabileceği belirtiliyor.

Yapay zeka yarışında dev hamle

Eğer anlaşma sağlanırsa SoftBank, OpenAI’ın en büyük yatırımcısı konumuna gelecek ve Microsoft’un bu alandaki lider yatırımcı rolünü geride bırakacak. Microsoft, 2019 yılında OpenAI’a ilk yatırımını yapmıştı ve sonrasında şirketin en büyük destekçilerinden biri haline gelmişti.

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Bu yatırım hamlesi, SoftBank ve OpenAI’ın geçtiğimiz hafta duyurduğu 100 milyar dolarlık Stargate veri merkezi projesiyle de örtüşüyor. Stargate projesinin dört yıl içinde 500 milyar dolara kadar büyüyebileceği öngörülüyor. Rapora göre SoftBank, bu proje için 15 milyar dolar yatırım taahhüdüne ek olarak OpenAI’a doğrudan 15 milyar ila 25 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor. OpenAI ise Stargate’e yaklaşık 15 milyar dolar yatırım yapacağını söylemişti. Dolayısıyla SoftBank’ın öz sermaye yatırımı, yapay zeka şirketinin altyapı taahhüdünü karşılamış olacak.

Microsoft’un rolü zayıflıyor mu?

SoftBank’ın OpenAI’a yapacağı dev yatırım, şirketin Microsoft’a olan bağımlılığını azaltabilir. OpenAI, Microsoft’un bulut hizmetlerini kullanıyor ancak SoftBank’ın yatırımıyla alternatif altyapılar geliştirebilir. Ayrıca, OpenAI’ın ek fon toplamak için kâr amaçlı bir şirkete dönüşme sürecinde olduğu da bildiriliyor.

OpenAI CEO’su Sam Altman ise kısa bir süre önce X hesabından Microsoft CEO’su Satya Nadella ile bir fotoğrafını paylaşarak “Microsoft ve OpenAI ortaklığının bir sonraki aşaması herkesin beklediğinden çok daha iyi olacak” demişti. İki şirket arasında geçtiğimiz hafta yapılan yeni bir anlaşma ile OpenAI’ın yalnızca Azure bulut altyapısına bağlı kalma zorunluluğu kaldırılmıştı.

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SoftBank, OpenAI’a 25 milyar dolar yatırım yapmaya hazırlanıyor