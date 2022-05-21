Haftaya BİM marketlerde yine JEEP marka elektrikli bisikletler var

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Geçtiğimiz haftalarda yaptığı JEEP marka elektrikli bisiklet kampanyası büyük ilgi gören BİM marketler zinciri kaçıranlar için haftaya yeniden aynı ürünleri getiriyor. Fiyatın değişmediği ürünlere alternatif bir model daha eklenmiş.

27 Mayıs BİM aktüel teknoloji ürünleri

27 Mayıs BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Jeep markasına ait elektrikli bisikletler dikkat çekiyor. Jeep RX5 katlanabilir elektrikli bisiklet 35Km-45Km menzile sahip ve 25km/s hızına çıkabiliyor. 7 vitesli ve LED ön farı olan ürün LCD gösterge paneline sahip. Fiyatı 10999TL.

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Jeep YDIII katlanabilir elektrikli bisiklet Gemstone 20 inç lastikleri ile farklılaşıyor. Vites bilgisi mevcut değilken fiyat 9499TL olarak belirlenmiş. KUBA marka RSIII Pro X elektrikli katlanabilir bisiklet ise yine aynı değerler ve 7 vites özelliği ile 8999TL olarak satılacak.

Sürekli yükselen fiyatlar nedeniyle özellikle elektronik ürünlerde acele etmek gerekiyor. Bu ürünler pahalı geldiyse KUBA markasına ait bir katlanabilir elektrikli bisiklet daha var. Bu kez 30-35Km menzil var. 7 Shimano vites, LED ön far, 25Km/s hız gibi özellikler 6999TL olarak satılacak.

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