Son WearOS güncellemesi, bazı Galaxy Watch'ları kilitledi

Tam Boyutta Gör Galaxy Watch 5 ve Watch 4 sahipleri, uyandırmak için kaldır özelliğinin düzgün çalışmamasıyla ilgili sorunları Samsung’a bildirdi. Sorunun daha açıklayıcı olması açısından “screen flickering problem” başlığıyla videolu olarak da paylaşıldı.

Samsung Galaxy Watch 4 açılmıyor sorunu çözülüyor 2 ay önce eklendi

Görünüşe göre, Galaxy Watch akıllı saat, bilek hareket ettirildiğinde kendini otomatik olarak kilitliyor ve uyku moduna alıyor. Normalde, uyandırmak için kaldır hareketinden kısa bir süre sonra saatin uykuya geçmesi gerekiyor ancak birkaç saniye içinde gerçekleştiği görülüyor.

Galaxy Watch 5 ve Watch 4 kullanıcıları, Samsung destek forumlarına birçok şikayet bıraktı ancak şirket, henüz resmî olarak bir yorum yapmadı. Sorunun az sayıda cihazı etkilediği tahmin ediliyor.

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