Son WearOS güncellemesi, bazı Galaxy Watch'ları kilitledi

Görünüşe göre, Galaxy Watch akıllı saat, bilek hareket ettirildiğinde kendini otomatik olarak kilitliyor ve uyku moduna alıyor. Normalde, uyandırmak için kaldır hareketinden kısa bir süre sonra saatin uykuya geçmesi gerekiyor ancak birkaç saniye içinde gerçekleştiği görülüyor.
Galaxy Watch 5 ve Watch 4 kullanıcıları, Samsung destek forumlarına birçok şikayet bıraktı ancak şirket, henüz resmî olarak bir yorum yapmadı. Sorunun az sayıda cihazı etkilediği tahmin ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?