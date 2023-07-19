Tüm iPhone 15 modelleri yan yana görüntülendi: İşte tasarımı

Tam Boyutta Gör Önümüzdeki Eylül ayında piyasaya sürülecek iPhone 15 serisi hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere yeni nesil iPhone ailesi, önemli tasarımsal yenilikler ve gelişmiş kamera sensörleri ile karşımıza çıkacak. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, tüm iPhone 15 modellerinin maket görüntüleri sızdırıldı.

İşte iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve Pro Max

Yeni görüntüler, iPhone 15 ailesinde yer alacak dört modeli yan yana getiriyor: Bunlar iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve Pro Max. Hatırlayacağınız üzere Apple'ın teknik sorunlar nedeniyle iPhone 15 Pro serisi için planlanan katı hal tuşlarını rafa kaldıracağından sizlere bahsetmiştik. Yeni görüntüler ise bu bilgiyi doğruluyor diyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Yukarıdaki görüntüde, iPhone 15 ve 15 Plus modellerinin 6,1 inç ekrana sahip olduğunu görüyoruz. iPhone 15 Pro ve Pro Max'te ise 6,7 inç ekrana yer verilmiş. Ayrıca görüntülerden biri, dört modelin de aynı Dinamik Ada kesitine sahip olduğunu gösteriyor. Apple'ın bu teknolojiyi tüm iPhone modellerinde kullanacağını halihazırda biliyorduk. Ancak ProMotion ve Always-On gibi teknolojilerin Pro serisine özel kalacağını belirtelim.

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Tam Boyutta Gör Bir diğer görüntüde ise iPhone 15 Pro Max'in daha da yuvarlak kenarlara sahip olduğunu görüyoruz. Ayrıca titanyum gövdesi nedeniyle iPhone 14 Pro Max kadar parlak değil. Bu görüntüler, iPhone 15'in fiziksel tasarımına ışık tutuyor olsa da, bunun bir maket olduğunu unutmamak gerek. Nitekim söylentilerin doğru olup olmadığını bekleyip görmemiz gerekecek.

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