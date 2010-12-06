Sonunda Honda da yeni bir turbo benzinli motor geliştiriyor

Başarılı atmosferik motorlarla ve sıkılaşan emisyon kısıtlamalarına rağmen turbo besleme kullanmamasıyla tanınan Japon otomobil üreticisi Honda, yakında bu ısrarından vazgeçecek gibi görünüyor.Üretilmesi planlanan 1.6 litrelik turbo beslemeli benzinli motorun markanın birçok modelinde kullanılması planlanıyor.

Yeni geliştirilecek bu 1.6 litrelik motorun 160 beygir civarında güç üreteceği tahmin edilirken Type-R versiyonları için 200 beygirlik bir versiyonunun da olabileceği belirtiliyor. Hybrid CR-Z satışlarından zaten memnun olmayan Honda'nın bu yeni geliştireceği turbo motoru CR-Z'ye de entegre edeceği ve CR-Z'nin hybrid dışında bir de turbo benzinli motorla satılacağı düşünülüyor. Turbo beslemeli motorların CR-Z ile birlikte markanın diğer modellerinin de satışlarını arttırması hedefleniyor. Özellikle atmosferik motorlarla emisyon kısıtlamalarına karşı zor durumda kalan Japon otomobil üreticisinin turbo beslemeyle bu sıkıntıdan kurtulacağı ve yakıt tüketimi konusunda bazı avantajlara sahip olabileceği belirtiliyor.