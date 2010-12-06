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Sonunda Honda da yeni bir turbo benzinli motor geliştiriyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
25,7b
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53
Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Sonunda Honda da yeni bir turbo benzinli motor geliştiriyor
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Başarılı atmosferik motorlarla ve sıkılaşan emisyon kısıtlamalarına rağmen turbo besleme kullanmamasıyla tanınan Japon otomobil üreticisi Honda, yakında bu ısrarından vazgeçecek gibi görünüyor.Üretilmesi planlanan 1.6 litrelik turbo beslemeli benzinli motorun markanın birçok modelinde kullanılması planlanıyor.

Yeni geliştirilecek bu 1.6 litrelik motorun 160 beygir civarında güç üreteceği tahmin edilirken Type-R versiyonları için 200 beygirlik bir versiyonunun da olabileceği belirtiliyor. Hybrid CR-Z satışlarından zaten memnun olmayan Honda'nın bu yeni geliştireceği turbo motoru CR-Z'ye de entegre edeceği ve CR-Z'nin hybrid dışında bir de turbo benzinli motorla satılacağı düşünülüyor. Turbo beslemeli motorların CR-Z ile birlikte markanın diğer modellerinin de satışlarını arttırması hedefleniyor. Özellikle atmosferik motorlarla emisyon kısıtlamalarına karşı zor durumda kalan Japon otomobil üreticisinin turbo beslemeyle bu sıkıntıdan kurtulacağı ve yakıt tüketimi konusunda bazı avantajlara sahip olabileceği belirtiliyor.

Sonunda Honda da yeni bir turbo benzinli motor geliştiriyor
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DH Misafiri 8 yıl
C4 vts'ye benzediğinden bahsedilmiş. Doğrusu, C4 vts'nin ilk nesil CRX'e benzediği olacaktı.
Honda da zaten CR-Z'yi tanıtırken, efsanevi CRX'e atıfta bulunmuştu.
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uzm@n 8 yıl
Eski crx in güncellenmiş versiyonu olucak gibi.görünüm crx i andırıyorda :)
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dreamblue35 8 yıl
gayet güzel araba herşey çok güzel oturmuş
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DH Misafiri 8 yıl
Honda'dan kral Atmosferik motor yapan yok bu dünyada. 2000 CC'de en güçlü atmosferik 240 HP ile Honda S2000'de. Atmosferik motora yapılan modifiye ile daha çok verim alınırken zaten Turbo beslemeli olan motorlardan aynı verim alınamıyor. Ben Honda'dan daha güçlü atmosferik motorlar beklerdim. En azından S2000'in motorunu güncelleyebilir.
Zor durumda kaldığı falan yok Honda'nın.
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FOREVERFORYOU 8 yıl
Eğer Honda lpg kiti ile sorunsuz çalışabilen bir turbo motor yaparsa satışlarını arttıracağı kesin. Çünkü tsi ve tfsi lpg olayında baya sıkıntılı motorlar.
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DH Misafiri 8 yıl
@haluk 23: Zaten bu yönde bir plan var. Honda önümüzdeki yıllarda (2011-2012) daha düşük hacimli dizel motoru Avrupa'da sunacak. Yeni Civic ile birlikte çıkabilir diye düşünüyorum.
Ayrıca Honda "yeni motor ve şanzıman"dan bahsediyor. Bunların ne olduğunu önümüzdeki 1-2 yıl içinde öğrenicez. Merakla bekliyorum.
@kangroo: Şu anda sadece Acura RDX'te 2.3L i-VTEC® I-4 turbo motor bulunmakta. Bildiğim kadarıyla Honda şu anda bunun dışında bir turbo motorlu araç satmıyor. Yine bildiğim kadarıyla eskiden bir ara turbo motoru vardı, ama hangi modelde hangi ülkede satıştaydı hatırlamıyorum.
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stilll 8 yıl
Bakalim motora ne ad verecek :)
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yldz97 8 yıl
sonunda honda
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Metalurjist 8 yıl

stilll

Bakalim motora ne ad verecek :)

t-tec
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SAİM. 8 yıl

stilll

Bakalim motora ne ad verecek :)


tvti-l
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stilll 8 yıl
Biraz geç oldu ama... Hadi hayırlısı
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Janjan 8 yıl
çok şükür... sevindirici bir haber
Toyota ve Mitsubishide kıpırdanır umuyorum, tamam ABD pazarı adamlara yetiyor da fena mı olurdu bizler için, bir düşünün 160hp 6-ileri düz vites Civic HB sürmenin keyfini, (Türkiye'de tabi

)
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Annalyze 8 yıl
Bayılıyorum alete ya...

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