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    Sony açıkladı: PS5 tarihi satış rekoru kırdı

    PlayStation 5, tarihin en büyük Sony konsol açılışına imza attı. Sony, yıl sonuna kadar yeni stokların açılacağını belirtiyor.
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    Oyun Konsolları
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Sony açıkladı: PS5 tarihi satış rekoru kırdı
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    Sony'nin şu sıralar tüm dünyayı kasıp kavuran yeni oyun konsolu PlayStation 5, tarihi bir rekora imza attı. Bugün PlayStation resmi hesabından yapılan açıklamaya göre, PS5, Sony tarihinin en büyük konsol çıkışını gerçekleştirdi. Açıklamada satış rakamlarına yer verilmedi.

    Yıl sonundan önce yeni stoklar gelecek

    Yayınlanan açıklamada,"PS5'i tarihimizin en büyük konsol çıkışı yapan tüm oyunculara teşekkür etmek istiyoruz. PS5'e olan talep daha önce eşi benzeri görülmemiş bir seviyede, dolayısıyla yıl sonundan önce satıcılara yeni PS5 stoklarının geleceğini doğrulayabiliriz. Lütfen bölge satıcılarınızla iletişimde kalın." ifadeleri kullanıldı.

    PlayStation 5 ABD ve Japonya gibi bazı bölgelerde 12 Kasım'da, Türkiye ve Avrupa'da ise 19 Kasım'da piyasaya sürülmüştü. Konsolun çıkışının ardından yaklaşık iki hafta geçmiş olmasına rağmen hiçbir yerde stok bulmak mümkün değil. Türkiye, Arjantin, Brezilya gibi uçuk rakamlarla satılan bölgelerde bile tamamıyla stoklar tükenmiş durumda.

    Sony yıl sonundan önce yeni stokların geleceğini belirtiyor ancak oyunseverler bu açıklamadan pek memnun kalmamış gibi. Biraz daha erken açılabileceği yönünde beklenti vardı. Ancak Sony'nin yıl sonu öncesi açıklaması en azından birkaç hafta daha beklememiz gerektiğine işaret ediyor.



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    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    3 saat önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    5 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    5 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    6 gün önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    khytr89 (Hakan ) 46 dk. ( Mesaj Silindi )
    Böyle yazılı metinler reklamdan öteye gitmez. Rakamlar nerede ? 1000 tane ürettilerse tabii ki stok biter
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Ersin ÇAKI (Ersin ÇAKI) 6 dk. ( Mesaj Silindi ) khytr89
    Çok söyledin kardeş 5 tane falan ürettiler.
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    Bay Robot ( tunc) 45 dk. ( Mesaj Silindi )
    Devasa konsol, pahalı oyunlar ve sony’nin müşteri memnuniyetsizliğine rağmen satıyor...
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    WeDneS (Ercan ) 48 dk. ( Mesaj Silindi )
    Hadi hayırlısı
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    oly1786 (caner nebi) 52 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Sahibinden’deki stokçulara baktın mı Playstation?
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    boşyapanlaratepki 57 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    İlk gören benim
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