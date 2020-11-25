Sony açıkladı: PS5 tarihi satış rekoru kırdı

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Sony'nin şu sıralar tüm dünyayı kasıp kavuran yeni oyun konsolu PlayStation 5, tarihi bir rekora imza attı. Bugün PlayStation resmi hesabından yapılan açıklamaya göre, PS5, Sony tarihinin en büyük konsol çıkışını gerçekleştirdi. Açıklamada satış rakamlarına yer verilmedi.

Yıl sonundan önce yeni stoklar gelecek

Yayınlanan açıklamada,"PS5'i tarihimizin en büyük konsol çıkışı yapan tüm oyunculara teşekkür etmek istiyoruz. PS5'e olan talep daha önce eşi benzeri görülmemiş bir seviyede, dolayısıyla yıl sonundan önce satıcılara yeni PS5 stoklarının geleceğini doğrulayabiliriz. Lütfen bölge satıcılarınızla iletişimde kalın." ifadeleri kullanıldı.

PlayStation 5 ABD ve Japonya gibi bazı bölgelerde 12 Kasım'da, Türkiye ve Avrupa'da ise 19 Kasım'da piyasaya sürülmüştü. Konsolun çıkışının ardından yaklaşık iki hafta geçmiş olmasına rağmen hiçbir yerde stok bulmak mümkün değil. Türkiye, Arjantin, Brezilya gibi uçuk rakamlarla satılan bölgelerde bile tamamıyla stoklar tükenmiş durumda.

Sony yıl sonundan önce yeni stokların geleceğini belirtiyor ancak oyunseverler bu açıklamadan pek memnun kalmamış gibi. Biraz daha erken açılabileceği yönünde beklenti vardı. Ancak Sony'nin yıl sonu öncesi açıklaması en azından birkaç hafta daha beklememiz gerektiğine işaret ediyor.

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