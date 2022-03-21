Sony akıllı telefon görüntü sensörü pazarının %45'ini elinde tutuyor

Strategy Analytics, akıllı telefon kameralarında kullanılan görüntü sensörleri için küresel pazar araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Dev endüstrinin yüksek çözünürlüklü sensörlere ve çok modüllü kamera sistemlerine olan taleple beslendiğine dikkat çekiliyor.
2021'de parasal olarak piyasa hacminin 15.1 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor, bu da 2020'nin sonucundan yaklaşık %3 daha fazla. Ayrıca, geçen yılın son çeyreğinde büyüme %10'un üzerinde gerçekleşti. Sony, mobil cihaz kameraları için en büyük görüntü sensörü tedarikçisi konumunda. Geçen yıl Sony, küresel pazarın neredeyse yarısına hakimdi. Parasal olarak %45.
Sektörün üç büyük oyuncusu piyasaya hakim
İkinci sırada ise yaklaşık %26 pay ile Samsung yer alıyor. İlk üçü tamamlayan, sektörün %11'ini kontrol eden OmniVision. Böylece, ilk üç tedarikçinin, pazarın %82-83'ünü işgal ettiğini söyleyebiliriz. Diğer tüm oyuncular ise endüstrinin sadece %17'sini parasal olarak kontrol ediyorlar.
Analistler, geniş formatlı ve yüksek çözünürlüklü sensörlerin, öngörülebilir gelecekte bu pazarın önemli teknolojieri olacağını tahmin ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kullanıcı deneyimi her şeyin başında gelir bence
Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara