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    Sony akıllı telefon görüntü sensörü pazarının %45'ini elinde tutuyor

    Strategy Analytics'in raporuna göre, Japon teknoloji devi Sony, akıllı telefon görüntü sensörü pazarının neredeyse yarısına hakim durumda.                       
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    Sony akıllı telefon görüntü sensörü pazarının %45'ine sahip
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    Strategy Analytics, akıllı telefon kameralarında kullanılan görüntü sensörleri için küresel pazar araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Dev endüstrinin yüksek çözünürlüklü sensörlere ve çok modüllü kamera sistemlerine olan taleple beslendiğine dikkat çekiliyor.

    2021'de parasal olarak piyasa hacminin 15.1 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor, bu da 2020'nin sonucundan yaklaşık %3 daha fazla. Ayrıca, geçen yılın son çeyreğinde büyüme %10'un üzerinde gerçekleşti. Sony, mobil cihaz kameraları için en büyük görüntü sensörü tedarikçisi konumunda. Geçen yıl Sony, küresel pazarın neredeyse yarısına hakimdi. Parasal olarak %45.

    Sony akıllı telefon görüntü sensörü pazarının %45'ine sahip
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    Sektörün üç büyük oyuncusu piyasaya hakim

    İkinci sırada ise yaklaşık %26 pay ile Samsung yer alıyor. İlk üçü tamamlayan, sektörün %11'ini kontrol eden OmniVision. Böylece, ilk üç tedarikçinin, pazarın %82-83'ünü işgal ettiğini söyleyebiliriz. Diğer tüm oyuncular ise endüstrinin sadece %17'sini parasal olarak kontrol ediyorlar.

    Analistler, geniş formatlı ve yüksek çözünürlüklü sensörlerin, öngörülebilir gelecekte bu pazarın önemli teknolojieri olacağını tahmin ediyor.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    K
    kombinciniz 11 saat önce

    Kullanıcı deneyimi her şeyin başında gelir bence

    alfa-x 4 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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