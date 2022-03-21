Sony akıllı telefon görüntü sensörü pazarının %45'ini elinde tutuyor

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Strategy Analytics, akıllı telefon kameralarında kullanılan görüntü sensörleri için küresel pazar araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Dev endüstrinin yüksek çözünürlüklü sensörlere ve çok modüllü kamera sistemlerine olan taleple beslendiğine dikkat çekiliyor.

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2021'de parasal olarak piyasa hacminin 15.1 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor, bu da 2020'nin sonucundan yaklaşık %3 daha fazla. Ayrıca, geçen yılın son çeyreğinde büyüme %10'un üzerinde gerçekleşti. Sony, mobil cihaz kameraları için en büyük görüntü sensörü tedarikçisi konumunda. Geçen yıl Sony, küresel pazarın neredeyse yarısına hakimdi. Parasal olarak %45.

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Sektörün üç büyük oyuncusu piyasaya hakim

İkinci sırada ise yaklaşık %26 pay ile Samsung yer alıyor. İlk üçü tamamlayan, sektörün %11'ini kontrol eden OmniVision. Böylece, ilk üç tedarikçinin, pazarın %82-83'ünü işgal ettiğini söyleyebiliriz. Diğer tüm oyuncular ise endüstrinin sadece %17'sini parasal olarak kontrol ediyorlar.

Analistler, geniş formatlı ve yüksek çözünürlüklü sensörlerin, öngörülebilir gelecekte bu pazarın önemli teknolojieri olacağını tahmin ediyor.

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Sony akıllı telefon görüntü sensörü pazarının %45'ine sahip