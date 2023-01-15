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    Sony efsane markasını bırakmıyor: Yeni Walkman modelleri tanıtıldı

    Akıllı telefonlarımız varken neden bir Sony Walkman’e ihtiyacımız olsun? Görünen o ki firma böyle düşünmüyor zira yeni Walkman NW-A306 ve Walkman NW-ZX707 modelleri tanıtıldı.
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    Walkman NW-A306 ve Walkman NW-ZX707 Tam Boyutta Gör
    Bundan 44 yıl önce 1979 yılında Sony Walkman TPS-L2 ile başlayan taşınabilir müzik çalar serüveni halen daha devam ediyor. Evet, eskisi kadar popüler değil ancak Sony, yüksek kaliteli müzik dinlemek isteyenleri yüz üstü bırakmak istemiyor. Firma bir süre önce Walkman NW-A306 ve Walkman NW-ZX707 olmak üzere mevcut serilerine yeni üyeler ekledi.

    Android'li yeni Walkman'ler tanıtıldı

    Sony, ilk Walkman cihazını piyasaya sürdüğünden bu yana 200 milyon adedi kaset çalar olmak üzere toplamda 400 milyondan fazla sattı. Fakat müzik çalar pazarı akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte neredeyse bitme noktasına geldi ve pazar oldukça küçüldü. Şimdilerde bu piyasa odyofillerin bulunduğu niş bir pazar haline geldi. Yeni Walkman NW-A306 ve Walkman NW-ZX707’de bu alandaki kişileri hedefliyor.

    Her iki modelde de ses bozulmasını minimum seviyede tutan S-Master HX Digital Amp platformu kullanılıyor. Aynı zamanda sesleri iyileştiren yapay zeka destekli DSEE Ultimate motoru da cihazlarda yer alıyor.

    Walkman NW-A306 Tam Boyutta Gör
    Sony Walkman NW-A306, Android 12 ile birlikte geliyor ve 3,6 inç, 60 Hz, 1280×720 dokunmatik LCD ekranı bünyesinde barındırıyor. Bu modelin 32 GB depolama alanı var ve cihaz Wi-Fi 802.11AC ve Bluetooth 5'i destekliyor. NW-A306, 36 saate kadar mp3, ve 32 saate kadar 192 kHz/24bit FLAC Yüksek Çözünürlüklü Ses oynatma sözü veriyor.

    Sony Walkman NW-ZX707 Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Walkman NW-ZX707 ise yine Android 12 ile geliyor fakat ekranı 5.0 inç büyüklüğünde ve 64 GB depolama alanı bulunuyor. Bu modelde standart 3,5 mm jack ile beraber bazı üst düzey ses ekipmanları tarafından kullanılan 4,4 mm "dengeli" ses jakı da bulunuyor. Walkman NW-ZX707 25 saat mp3 ve 21 saat 192 kHz/24bit FLAC oynatma süresine sahip.

    Sony Walkman NW-A306 ve Walkman NW-ZX707’de Android 12 olmasına rağmen sade YouTube ve Spotify gibi abonelik tabanlı müzik servisleri indirilebilir. Öte yandan ürünler Şubat ayında satışa çıkacak. Sony daha önceki Walkman modellerini Japonya’nın yanı sıra Avrupa pazarında da satışa sundu ve bunlar da yine Avrupa’da satışa çıkacak. Walkman NW-A306 için belirlenen fiyat 399 Euro iken Walkman NW-ZX707 için ise yaklaşık 800 Euro talep ediliyor.

    Kaynakça https://www.sony.com/walkman/products/nw-a306 https://www.sony-asia.com/walkman/products/nw-zx707
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