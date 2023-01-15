Sony efsane markasını bırakmıyor: Yeni Walkman modelleri tanıtıldı

Android'li yeni Walkman'ler tanıtıldı
Sony, ilk Walkman cihazını piyasaya sürdüğünden bu yana 200 milyon adedi kaset çalar olmak üzere toplamda 400 milyondan fazla sattı. Fakat müzik çalar pazarı akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte neredeyse bitme noktasına geldi ve pazar oldukça küçüldü. Şimdilerde bu piyasa odyofillerin bulunduğu niş bir pazar haline geldi. Yeni Walkman NW-A306 ve Walkman NW-ZX707’de bu alandaki kişileri hedefliyor.
Her iki modelde de ses bozulmasını minimum seviyede tutan S-Master HX Digital Amp platformu kullanılıyor. Aynı zamanda sesleri iyileştiren yapay zeka destekli DSEE Ultimate motoru da cihazlarda yer alıyor.
Sony Walkman NW-A306 ve Walkman NW-ZX707’de Android 12 olmasına rağmen sade YouTube ve Spotify gibi abonelik tabanlı müzik servisleri indirilebilir. Öte yandan ürünler Şubat ayında satışa çıkacak. Sony daha önceki Walkman modellerini Japonya’nın yanı sıra Avrupa pazarında da satışa sundu ve bunlar da yine Avrupa’da satışa çıkacak. Walkman NW-A306 için belirlenen fiyat 399 Euro iken Walkman NW-ZX707 için ise yaklaşık 800 Euro talep ediliyor.Kaynakça https://www.sony.com/walkman/products/nw-a306 https://www.sony-asia.com/walkman/products/nw-zx707 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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