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    Anlık Bildirim

    Sony’den PS5 açıklamaları: Satışlar düşecek, yaşam döngüsü doluyor

    Sony tarafından yapılan açıklamada PS5 satışlarının 54,8 milyona ulaştığı belirtildi. Ayrıca satışların düşmeye başlayacağı söylenirken PS5’in yaşam döngüsünün son aşamasına girdiği belirtildi.
    Sony, PS5 satışlarının düşmeye başlamasını bekliyor Tam Boyutta Gör
    Sony, PlayStation 5 satışlarının Nisan'dan Mart 2025'e kadar sürecek olan mali yıl boyunca kademeli olarak düşmesini beklediğini söyledi ve bu 12 aylık dönemde "büyük franchise oyunları" çıkarmayı planlamadığını doğruladı. Bununla birlikte 31 Aralık 2023'te sona eren üç aylık mali dönemde PS5 satışlarının 54,8 milyona ulaştığı aktarıldı.

    Sony’den önemli PS5 açıklamaları

    Sony, Mart 2024'te sona erecek mali yıl için 25 milyon PS5 gibi iddialı bir satış hedefi belirlemişti. Son çeyrekte 8,2 milyon adet satılmış ve 16,4 milyon adete ulaşılmış olmasına rağmen bu hedef 21 milyon adete çekildi.

    Sony, PS5 satışlarının düşmeye başlamasını bekliyor Tam Boyutta Gör
    Sony aynı zamanda PS5 ve oyun planlarını da paylaştı. Sony Başkanı Hiroki Totoki, birinci parti oyunlarla ilgili olarak yüksek kaliteli yapımlara ve servis oyunlarına odaklanacaklarını aktardı. Önümüzdeki mali yıl boyunca ise God of War: Ragnarok ve Marvel Spider-Man 2 gibi yeni franchise oyunu ise çıkmayacak.

    Bununla birlikte Sony’nin Kıdemli Başkan Yardımcısı Naomi Matsuoka, PS5 yaşam döngüsünün son aşamasına girdiğini söyledi: “İleriye baktığımızda, PS5 yaşam döngüsünün ikinci aşamasına girecek. Bu nedenle karlılık ve satışlar arasındaki dengeye daha fazla önem vereceğiz.” PS5, bilindiği üzere Kasım 2020 tarihinde piyasaya çıkmıştı.

    Sony, PS5 satışlarının düşmeye başlamasını bekliyor Tam Boyutta Gör
    Sony yazılım alanında, Marvel Spider-Man 2’nin 10 milyon adet sattığını söyledi. Marvel Spider-Man serisinin ise PC ve konsolda dünya çapında 50 milyondan fazla sattığı belirtildi. PlayStation Network aylık aktif kullanıcı sayısı önceki yıla göre 11 milyon artarak 123 milyon ile rekor seviyeye ulaştı. Yazılım satışları (PS4 ve PS5) bir önceki yıla göre 3,2 milyon artarak 89,7 milyon adede ulaştı.
    Kaynakça https://www.bnnbloomberg.ca/sony-plans-financial-unit-ipo-in-2025-after-ps5-sales-falter-1.2034584 https://www.videogameschronicle.com/news/sony-expects-ps5-sales-to-start-to-decline-no-major-franchise-titles-next-fiscal-year/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 2 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 6 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 4 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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