Sony’den PS5 açıklamaları: Satışlar düşecek, yaşam döngüsü doluyor

Sony, Mart 2024'te sona erecek mali yıl için 25 milyon PS5 gibi iddialı bir satış hedefi belirlemişti. Son çeyrekte 8,2 milyon adet satılmış ve 16,4 milyon adete ulaşılmış olmasına rağmen bu hedef 21 milyon adete çekildi.
Bununla birlikte Sony’nin Kıdemli Başkan Yardımcısı Naomi Matsuoka, PS5 yaşam döngüsünün son aşamasına girdiğini söyledi: “İleriye baktığımızda, PS5 yaşam döngüsünün ikinci aşamasına girecek. Bu nedenle karlılık ve satışlar arasındaki dengeye daha fazla önem vereceğiz.” PS5, bilindiği üzere Kasım 2020 tarihinde piyasaya çıkmıştı.
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.