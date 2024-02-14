Sony’den PS5 açıklamaları: Satışlar düşecek, yaşam döngüsü doluyor

Tam Boyutta Gör Sony, PlayStation 5 satışlarının Nisan'dan Mart 2025'e kadar sürecek olan mali yıl boyunca kademeli olarak düşmesini beklediğini söyledi ve bu 12 aylık dönemde "büyük franchise oyunları" çıkarmayı planlamadığını doğruladı. Bununla birlikte 31 Aralık 2023'te sona eren üç aylık mali dönemde PS5 satışlarının 54,8 milyona ulaştığı aktarıldı.

Sony’den önemli PS5 açıklamaları

Sony, Mart 2024'te sona erecek mali yıl için 25 milyon PS5 gibi iddialı bir satış hedefi belirlemişti. Son çeyrekte 8,2 milyon adet satılmış ve 16,4 milyon adete ulaşılmış olmasına rağmen bu hedef 21 milyon adete çekildi.

Tam Boyutta Gör Sony aynı zamanda PS5 ve oyun planlarını da paylaştı. Sony Başkanı Hiroki Totoki, birinci parti oyunlarla ilgili olarak yüksek kaliteli yapımlara ve servis oyunlarına odaklanacaklarını aktardı. Önümüzdeki mali yıl boyunca ise God of War: Ragnarok ve Marvel Spider-Man 2 gibi yeni franchise oyunu ise çıkmayacak.

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Bununla birlikte Sony’nin Kıdemli Başkan Yardımcısı Naomi Matsuoka, PS5 yaşam döngüsünün son aşamasına girdiğini söyledi: “İleriye baktığımızda, PS5 yaşam döngüsünün ikinci aşamasına girecek. Bu nedenle karlılık ve satışlar arasındaki dengeye daha fazla önem vereceğiz.” PS5, bilindiği üzere Kasım 2020 tarihinde piyasaya çıkmıştı.

Tam Boyutta Gör Sony yazılım alanında, Marvel Spider-Man 2’nin 10 milyon adet sattığını söyledi. Marvel Spider-Man serisinin ise PC ve konsolda dünya çapında 50 milyondan fazla sattığı belirtildi. PlayStation Network aylık aktif kullanıcı sayısı önceki yıla göre 11 milyon artarak 123 milyon ile rekor seviyeye ulaştı. Yazılım satışları (PS4 ve PS5) bir önceki yıla göre 3,2 milyon artarak 89,7 milyon adede ulaştı.

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