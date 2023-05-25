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    Sony ilk PlayStation kulak içi kulaklığını duyurdu

    Önümüzdeki aylarda özel kablosuz aktarım teknolojisi ile PS5 konsollarında kayıpsız ve gecikmesiz ses tecrübesi yaşatacak PlayStation markalı ilk kulak içi kulaklık piyasaya çıkacak.
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    PlayStation 5 Tam Boyutta Gör
    Bugüne kadar PlayStation için geliştirdiği kulaklıkları farklı isimler altında pazarlayan Sony, bu hafta ilk kez bu isimle bir tam kablosuz kulaklık duyurdu. Henüz tam ismi belli olmayan kulaklık özel bir kablosuz aktarım teknolojisi ile geliyor.

    Sony PlayStation kulaklığı

    Yeni kulak içi kulaklık modeli Bluetooth 5.3 teknolojisini temel alıyor ve aynı anda birden fazla cihaza bağlanabiliyor. PS5 konsolunun yanında PC sistemleri ve yeni Project Q taşınabilir konsolu ile de kullanılabiliyor.

    Bu noktada Sony yeni bir kablosuz ve kayıpsız aktarım teknolojisi geliştirmiş. Böylece oyuncular gecikmesiz bir şekilde en iyi sesi alabilecekler. Bu özelliğin sadece PS5 ve Project Q için olacağını tahmin etmek zor değil. Sony yaz aylarından sonra yeni kulaklığını resmi olarak tanıtacak.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    EvMüdüresiii 23 saat önce

    Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]

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    srkn 1 gün önce

    günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13

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    avecatius 2 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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