Sony ilk PlayStation kulak içi kulaklığını duyurdu

Tam Boyutta Gör Bugüne kadar PlayStation için geliştirdiği kulaklıkları farklı isimler altında pazarlayan Sony, bu hafta ilk kez bu isimle bir tam kablosuz kulaklık duyurdu. Henüz tam ismi belli olmayan kulaklık özel bir kablosuz aktarım teknolojisi ile geliyor.

Sony PlayStation kulaklığı

Yeni kulak içi kulaklık modeli Bluetooth 5.3 teknolojisini temel alıyor ve aynı anda birden fazla cihaza bağlanabiliyor. PS5 konsolunun yanında PC sistemleri ve yeni Project Q taşınabilir konsolu ile de kullanılabiliyor.

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Bu noktada Sony yeni bir kablosuz ve kayıpsız aktarım teknolojisi geliştirmiş. Böylece oyuncular gecikmesiz bir şekilde en iyi sesi alabilecekler. Bu özelliğin sadece PS5 ve Project Q için olacağını tahmin etmek zor değil. Sony yaz aylarından sonra yeni kulaklığını resmi olarak tanıtacak.

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