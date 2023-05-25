Sony ilk PlayStation kulak içi kulaklığını duyurdu

Sony PlayStation kulaklığı
Yeni kulak içi kulaklık modeli Bluetooth 5.3 teknolojisini temel alıyor ve aynı anda birden fazla cihaza bağlanabiliyor. PS5 konsolunun yanında PC sistemleri ve yeni Project Q taşınabilir konsolu ile de kullanılabiliyor.
Bu noktada Sony yeni bir kablosuz ve kayıpsız aktarım teknolojisi geliştirmiş. Böylece oyuncular gecikmesiz bir şekilde en iyi sesi alabilecekler. Bu özelliğin sadece PS5 ve Project Q için olacağını tahmin etmek zor değil. Sony yaz aylarından sonra yeni kulaklığını resmi olarak tanıtacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]
günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13
vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.