Sony'den PS5'in 'devasa boyutlarıyla' ilgili açıklama

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Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 5, devasa boyutlarıyla oyunseverleri şaşırtmıştı. Yaklaşık 38 cm uzunluğunda olduğu tahmin edilen PS5, son dönemlerin en büyük oyun konsolu olarak dikkat çekiyor. PlayStation'da UX Tasarımı bölümünün başkan yardımcısı olan Matt Maclaurin, bu ilginç konuyla bugün bir açıklama yaptı.

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"Isıyı daha iyi dağıtmak için"

LinkedIn'den bir kullanıcının sorduğu,"Tasarım beni gerçekten de etkiledi; ancak günümüzde insanlar artık konsollarda taşınabilirlik arıyor. PS4'ün performansı zaten çok iyiydi, yeni ürünü neden daha büyük ve hantal yapmayı tercih ettiniz?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Matt Maclaurin şu ifadeleri kullanmış:

"Termal nedenlerden dolayı. Bu nesil, küçük süperbilgisayarlardan oluşuyor. 7nm süreci, sağladığı güce oranla müthiş bir ısı performansı sunuyor, ancak yine de ekstrem bir güçten bahsediyoruz. Teknoloji hala çok yeni ve çok fazla ısı ortaya çıkarıyor, dolayısıyla ısıyı dağıtabilmek için daha çok alana ihtiyacımız var."

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PlayStation 5, en azından modern cihazlar arasında değerlendirecek olursak tarihin en büyük oyun konsolu olarak dikkat çekiyor. Sony muhtemelen, teknolojinin optimize edilmesiyle birlikte birkaç senenin ardından konsolun bir Slim versiyonunu da çıkaracaktır. Ancak bu konsolun Slim versiyonu bile yine epey büyük olacak gibi görünüyor.

PlayStation 5 önümüzdeki Kasım-Aralık ayı gibi piyasaya sürülecek. Konsolun fiyatı henüz belli değil.

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