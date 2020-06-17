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    Sony'den PS5'in 'devasa boyutlarıyla' ilgili açıklama

    PlayStation 5 açık ara farkla modern dönemlerin en büyük oyun konsolu olarak dikkat çekiyor.
    5 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
    4,4b
    58
    22
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Sony'den PS5'in 'devasa boyutlarıyla' ilgili açıklama
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    Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 5, devasa boyutlarıyla oyunseverleri şaşırtmıştı. Yaklaşık 38 cm uzunluğunda olduğu tahmin edilen PS5, son dönemlerin en büyük oyun konsolu olarak dikkat çekiyor. PlayStation'da UX Tasarımı bölümünün başkan yardımcısı olan Matt Maclaurin, bu ilginç konuyla bugün bir açıklama yaptı.

    Ayrıca Bkz. "Eski Xbox yöneticisi: "PS5 fiyatının 499 dolardan fazla olması imkansız""

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    "Isıyı daha iyi dağıtmak için"

    LinkedIn'den bir kullanıcının sorduğu,"Tasarım beni gerçekten de etkiledi; ancak günümüzde insanlar artık konsollarda taşınabilirlik  arıyor. PS4'ün performansı zaten çok iyiydi, yeni ürünü neden daha büyük ve hantal yapmayı tercih ettiniz?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Matt Maclaurin şu ifadeleri kullanmış:

    "Termal nedenlerden dolayı. Bu nesil, küçük süperbilgisayarlardan oluşuyor. 7nm süreci, sağladığı güce oranla müthiş bir ısı performansı sunuyor, ancak yine de ekstrem bir güçten bahsediyoruz. Teknoloji hala çok yeni ve çok fazla ısı ortaya çıkarıyor, dolayısıyla ısıyı dağıtabilmek için daha çok alana ihtiyacımız var."

    Sony'den PS5'in 'devasa boyutlarıyla' ilgili açıklama
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    PlayStation 5, en azından modern cihazlar arasında değerlendirecek olursak tarihin en büyük oyun konsolu olarak dikkat çekiyor. Sony muhtemelen, teknolojinin optimize edilmesiyle birlikte birkaç senenin ardından konsolun bir Slim versiyonunu da çıkaracaktır. Ancak bu konsolun Slim versiyonu bile yine epey büyük olacak gibi görünüyor.

    PlayStation 5 önümüzdeki Kasım-Aralık ayı gibi piyasaya sürülecek. Konsolun fiyatı henüz belli değil.



    Kaynakça https://www.vg247.com/2020/06/15/ps5-size-ps4-bigger-thermals/ https://arstechnica.com/gaming/2020/06/the-playstation-5-looks-to-be-the-biggest-game-console-ever-made/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    .V. 4 sa. en beğenilen
    İki konsolu da almayacağım fakat xbox'a daha akıllıca bir tasarım olarak bakıyorum. PCB katman katman yapılmış böylece geniş bir alana yayılmıyor, baca gibi olduğundan sıcak hava yukarı doğru yükselecek, alttan soğuk hava girip fanla birlikte sistemdeki tüm bileşenlerin oluşturduğu sıcaklık tahliye edilecek. PS4 hem geniş hem de tasarımından ötürü asimetrik çıkıntıları var, bu onu daha hacimli gösteriyor ve fiziksel açıdan xbox tipi bir soğutma yapması daha zor.
    İki konsolu da almayacağım fakat xbox'a daha akıllıca bir tasarım olarak bakıyorum. PCB katman katman yapılmış böylece geniş bir alana yayılmıyor, baca gibi old...
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    1 Yanıt Yanıtla +10
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    Marquis-de-Sade` (Serhat ÇINAR) 38 dk. .V.
    Asimetrik duruyor olabilir ama bu izlenimi veren beyaz dış katmanın sadece şekillendirilmiş plastik. Bu plastik aksam çıkartıldıktan sonra geriye X360 benzeri diktörtgen prizma formunda kasa kalacağından eminim.
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    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    emraarslan (emre Aslan) 2 sn.
    Çünkü seneye, slim sonraki sene süper slim sonra ultra slim sonra da pro çıkartcaklar
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    mu5tafa (mustafa kök) 54 dk.
    Ps4, Xbox dan kucuk diye az dalga gecilmedi micrasoft ile zamaninda
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    hugzho (Umut Yavuz) 1 sa.
    Gerekirse büyük boyutlu olsun da şu uçak kalkış sesi gelmesin yeter
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    MERNEPTAH 1 sa.
    Xsx laf atanlar...etme bulma dünyası
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    redoracle (yıldırım coolboy) 1 sa.
    Btx kasa kullananlar bilir hertürlü atx kasalardan daha fazla soğutma performansı vardır,x box o yüzden btx kasa gibi model çıkarmış üstüne zorlasan bir fan bile eklenebilir ızgaralı düz zemin var.
    Ps 5 büyük yapmışsın da o ızgaraların hali ne öyle bari daha çok açık bir yapısı olaymış o da yok ısınsın diye uğraşmışlar resmen.
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    obsesoz (Özkan Gülek) 1 sa.
    Ps5 su soğutma sistemi sadece 99$
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    joven 2 sa.
    Devasa boyutuna rağmen rakibinden güç olarak geride şaka gibi Sony özel oyunlarında farkını ortaya koyamazsa karanlık yıllar bekliyor.
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    KemalSanlii (Kemal Sanlı) 1 sa. joven
    Hence exclusive’ler olarak farkını senelerdir koyuyor, Xbox her zaman bir şekilde daha iyi bir donanımla geliyor fakat beyhude.



    Yani demek istediğim önemli olan boyutu ve gücü değil nasıl kullandığı, Sony de gayet iyi beceriyor bu işi dediğiniz durum Sony’i etkilemez.



    Ha bir diğer nokta var xbox one x bilgisayarlara göre gerçekten çok daha uygun bir fiyat performansa sahipti fakat son vergilerden sonra ben xbox’ın bir anlamının kaldığını düşünmüyorum.
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 2 sa.
    -Büyükanne dişlerin neden bu kadar büyük?
    -Seni daha iyi yiyebilmek için.

    -PS5 boyutların neden devasa?
    -Isıyı daha iyi tahliye edebilmek için.
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