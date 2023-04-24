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    Sony'den yaşam belirtileri: Xperia 5 V geliyor!

    Sony Xperia 5 V, Çin’de 3C sertifikasyon sitesinde ortaya çıktı. Şarj adaptörüyle gelmeyecek telefonun şarj hızı dahil kilit özellikleri belli oldu.             
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    Sony Xperia 5 V geliyor işte bilinen özellikleri Tam Boyutta Gör
    Sony, yeni akıllı telefonu Xperia 5 V’i yakında tanıtabilir. Daha önce Geekbench kıyaslama platformunda ortaya çıkan telefon, son olarak 3C sertifikasını aldı. Sony Xperia 5 V özellikleri ile neler sunacak bakalım.

    Sony Xperia 5 V modelinin 3C sertifikasını almasıyla 33w hızlı şarjı destekleyeceği kesinleşmiş oldu. Selefi Xperia 5 IV, 30w hızlı şarjı destekliyordu. Telefonun batarya kapasitesi henüz belli değil. 6.05 inç ekrana sahip olacak telefon, Geekbench listesine göre Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisiyle gelecek. Telefonun 12GB ve 16GB RAM’li versiyonu olacak. Telefonun Xperia 1 V ile birlikte genel ses deneyimi geliştirecek Bluetooth LE Audio ve LC3’ü destekleyen ilk cihaz olması bekleniyor.

    Telefonun kamerası hakkında henüz bilgi yok. Xperia 5 V ile birlikte adı geçen Xperia 1 V’in üçlü kamera kurulumu (48MP + 12MP + 12MP), 12MP ön kameraya sahip olması bekleniyor.

    Kaynakça https://www.gizbot.com/mobile/news/new-sony-xperia-5-v-receives-3c-certification-supports-33w-fast-charging-085146.html https://www.thetechoutlook.com/news/new-release/gadgets-release/mobile/sony-xperia-1-v-receives-3c-certification-launch-imminent/
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    Z
    zDest_ 2 gün önce

    2 gb ram kaldırır mı

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    haykoatmaca 2 gün önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

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    Faydalıİnsan 3 gün önce

    son derece güzel

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    emrahmt 4 gün önce

    [resim] mükemmel

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    KiLLeR© 5 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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