Sony'den yaşam belirtileri: Xperia 5 V geliyor!

Tam Boyutta Gör Sony, yeni akıllı telefonu Xperia 5 V’i yakında tanıtabilir. Daha önce Geekbench kıyaslama platformunda ortaya çıkan telefon, son olarak 3C sertifikasını aldı. Sony Xperia 5 V özellikleri ile neler sunacak bakalım.

Sony Xperia 5 IV tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 7 ay önce eklendi

Sony Xperia 5 V modelinin 3C sertifikasını almasıyla 33w hızlı şarjı destekleyeceği kesinleşmiş oldu. Selefi Xperia 5 IV, 30w hızlı şarjı destekliyordu. Telefonun batarya kapasitesi henüz belli değil. 6.05 inç ekrana sahip olacak telefon, Geekbench listesine göre Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisiyle gelecek. Telefonun 12GB ve 16GB RAM’li versiyonu olacak. Telefonun Xperia 1 V ile birlikte genel ses deneyimi geliştirecek Bluetooth LE Audio ve LC3’ü destekleyen ilk cihaz olması bekleniyor.

Telefonun kamerası hakkında henüz bilgi yok. Xperia 5 V ile birlikte adı geçen Xperia 1 V’in üçlü kamera kurulumu (48MP + 12MP + 12MP), 12MP ön kameraya sahip olması bekleniyor.

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