Sony'den yaşam belirtileri: Xperia 5 V geliyor!

Sony Xperia 5 V modelinin 3C sertifikasını almasıyla 33w hızlı şarjı destekleyeceği kesinleşmiş oldu. Selefi Xperia 5 IV, 30w hızlı şarjı destekliyordu. Telefonun batarya kapasitesi henüz belli değil. 6.05 inç ekrana sahip olacak telefon, Geekbench listesine göre Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisiyle gelecek. Telefonun 12GB ve 16GB RAM’li versiyonu olacak. Telefonun Xperia 1 V ile birlikte genel ses deneyimi geliştirecek Bluetooth LE Audio ve LC3’ü destekleyen ilk cihaz olması bekleniyor.
Telefonun kamerası hakkında henüz bilgi yok. Xperia 5 V ile birlikte adı geçen Xperia 1 V’in üçlü kamera kurulumu (48MP + 12MP + 12MP), 12MP ön kameraya sahip olması bekleniyor.Kaynakça https://www.gizbot.com/mobile/news/new-sony-xperia-5-v-receives-3c-certification-supports-33w-fast-charging-085146.html https://www.thetechoutlook.com/news/new-release/gadgets-release/mobile/sony-xperia-1-v-receives-3c-certification-launch-imminent/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)