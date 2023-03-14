Sony görme engelliler için bas-çek kamera hazırladı

Sony DSC-HX99 RNV özellikleri ve fiyatı
Sony DSC-HX99 RNV bas-çek kamera modeli görme engelliler için geliştirilmiş. Aşina olduğumuz vizör yerine kullanıcının retinasına projeksiyon yapan bir vizöre yer veriliyor. Japon QD Laser tarafından geliştirilmiş Retissa Neoviewer vizör modeli, dijital görseli doğrudan kullanıcının retinasına yansıtıyor. Böylece kullanıcılar fotoğraf çekmenin yanında yüz ifadelerini seçebilme, işaretleri okuyabilme gibi imkânlara da kavuşuyor. Dünyada ilk olduğu belirtilen bu teknoloji ne yazık ki her görme engelleri için uyumlu.
Cybershot DSC-HX99 modelini temel alan kamera 18MP arka aydınlatmalı bir sensör kullanıyor ve entegre görüntü sabitleme mevcut. Ayrıca 24mm-720mm zoom lensi de mevcut. Sony DSC-HX99 RNV modeli 600$ seviyesinden satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez