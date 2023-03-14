Sony görme engelliler için bas-çek kamera hazırladı

Görme engelli bireyler için hayat oldukça zor ve sayısız imkândan faydalanamama durumu ortaya çıkıyor. Bunlardan birisi de fotoğrafçılık. Sony, görme engelliler için yenilikçi bir bas-çek kamera hazırladı.

Sony DSC-HX99 RNV özellikleri ve fiyatı

Sony DSC-HX99 RNV bas-çek kamera modeli görme engelliler için geliştirilmiş. Aşina olduğumuz vizör yerine kullanıcının retinasına projeksiyon yapan bir vizöre yer veriliyor. Japon QD Laser tarafından geliştirilmiş Retissa Neoviewer vizör modeli, dijital görseli doğrudan kullanıcının retinasına yansıtıyor. Böylece kullanıcılar fotoğraf çekmenin yanında yüz ifadelerini seçebilme, işaretleri okuyabilme gibi imkânlara da kavuşuyor. Dünyada ilk olduğu belirtilen bu teknoloji ne yazık ki her görme engelleri için uyumlu.

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Cybershot DSC-HX99 modelini temel alan kamera 18MP arka aydınlatmalı bir sensör kullanıyor ve entegre görüntü sabitleme mevcut. Ayrıca 24mm-720mm zoom lensi de mevcut. Sony DSC-HX99 RNV modeli 600$ seviyesinden satılacak.

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