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    Sony görme engelliler için bas-çek kamera hazırladı

    Sony DSC-HX99 RNV bas-çek kamera modeli özel vizörü sayesinde görme engelli kullanıcıların retinasına dijital görselleri yansıtarak imaj oluşturmayı amaçlıyor.  
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    Sony DSC-HX99 RNV özellikleri ve fiyatı
    Görme engelli bireyler için hayat oldukça zor ve sayısız imkândan faydalanamama durumu ortaya çıkıyor. Bunlardan birisi de fotoğrafçılık. Sony, görme engelliler için yenilikçi bir bas-çek kamera hazırladı.

    Sony DSC-HX99 RNV özellikleri ve fiyatı

    Sony DSC-HX99 RNV bas-çek kamera modeli görme engelliler için geliştirilmiş. Aşina olduğumuz vizör yerine kullanıcının retinasına projeksiyon yapan bir vizöre yer veriliyor. Japon QD Laser tarafından geliştirilmiş Retissa Neoviewer vizör modeli, dijital görseli doğrudan kullanıcının retinasına yansıtıyor. Böylece kullanıcılar fotoğraf çekmenin yanında yüz ifadelerini seçebilme, işaretleri okuyabilme gibi imkânlara da kavuşuyor. Dünyada ilk olduğu belirtilen bu teknoloji ne yazık ki her görme engelleri için uyumlu.

    Cybershot DSC-HX99 modelini temel alan kamera 18MP arka aydınlatmalı bir sensör kullanıyor ve entegre görüntü sabitleme mevcut. Ayrıca 24mm-720mm zoom lensi de mevcut. Sony DSC-HX99 RNV modeli 600$ seviyesinden satılacak.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 2 gün önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 3 gün önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 3 gün önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 4 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 5 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 6 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 6 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 1 hafta önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 1 hafta önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 hafta önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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