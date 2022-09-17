Cilala-Parlat repliğiyle hafızalara kazınan Karate Kid filmi beyaz perdeye geri dönüyor

Sony Pictures yeni Karate Kid filminin 2024 yılında, yani bir önceki filmden 14 yıl sonra yayınlanacağını duyurdu. Film stüdyosu 7 Haziran 2024'te vizyona girmesi planlanan filmin oyuncu kadrosu ve hikayesi hakında herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.
Sony Pictures ayrıca birkaç filmin ertelendiğini duyurdu:
- Kraven the Hunter: 13 Ocak 2023'ten - 6 Ekim 2023'e
- Madame Web: 6 Ekim 2023'ten 16 Şubat 2024'e
- Garfield: 16 Şubat 2024 - 24 Mayıs 2024
Film stüdyosu ayrıca gösterim takvimine dört film ekledi:
- İsmi belli olmayan bir korku filmi: 6 Ocak 2023
- Missing: 24 Şubat 2023
- 65: 10 Mart 2023
- İsmi belli olmayan bir Marvel Evreni filmi: 12 Temmuz 2024
Jackie Chan ve Jaden Smith'in başrollerini paylaştığı Karate Kid serisinin son filmi 2010'da gösterime girmişti. 1984 tarihli orijinal yapımın yeniden çevrimi olarak yayınlanan film şu anda IMDB'de 6.2 gibi ortalama bir puana sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: