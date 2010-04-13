Sony Ericsson'dan iki yeni Walkman telefon: Zylo ve Spiro

(Sony Ericsson Zylo™)
Sony Ericsson, uzun süreli bir sessizlik döneminin ardından Zylo ve Spiro modellerini tanıtarak Walkman telefon portföyünü genişletiyor.
Kızaklı tasarıma sahip ve java platformunu kullanan telefonlardan ilki Zylo, 115 gram ağırlığındaki tasarımıyla ve kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSDPA şebekesi desteğiyle dikkat çekiyor. Zylo'nun 2.6 inç boyutunda, 240x320 piksel çözünürlüğünde TFT ekranı 262.144 rengi görüntüleyebiliyor ve telefonun 260 MB'lık dahili belleği microSD kartlar aracılığıyla 16 GB'a kadar yükseltilebiliyor. MP3, AAC, AAC+, eAAc+, WMA ve FLAC gibi popüler ses formatlarına destek veren Zylo'da 3.2 megapiksel çözünürlüğünde CMOS kamera yeterli görülmüş. Telefonun siyah, gümüş ve pembe renk seçenekleriyle 2010'un 3. çeyreğinde boy göstermesi bekleniyor.
Teknik özellikler;
Şebeke: Dört band GSM; HSDPA
Boyut ve ağırlık: 103 x 52 x 11.5 (16) mm; 115 gram
Ekran: 2.6 inç, 240x320 piksel, 262.144 renk TFT
İvme sensörü: Var
Bellek: 260 MB dahili + 16 GB'a kadar microSD kart girişi
Kamera: 3.2 Megapiksel, 2x dijital zum, geo-tagging, video kaydı
FM radyo: Var, RDS desteği
Bluetooth: Var
Desteklenen ses formatları: MP3/AAC/AAC+/eAAc+/WMA/FLAC
(Sony Ericsson Spiro™)
Bugün tanıtılan telefonlardan ikincisi Spiro, Zylo'ya göre biraz daha düşük özellikler sunuyor. 850, 900, 1800, 1900 MHz'lik GSM frekanslarıyla uyumlu çalışabilen kızaklı telefon 92x48x16.75 mm ebatlarında ve 90 gram ağırlığında tasarlanmış; telefonun ön yüzünde müzik dinleme esnasında kullanabileceğiniz kısayol tuşları ile 2.2 inç 240x320 piksel 262.144 renk ekran dikkat çekiyor. Yaklaşık 5 MB dahili belleği bünyesinde barındıran telefonun kapasitesi microSD kartlarla 16 GB'a kadar arttırılabiliyor. Telefonun diğer özellikleri arasında 2 MP kamera, RDS'li FM radyo, Bluetooth ve 3.5 mm jak girişi yer alıyor. Spiro ile Zylo'da Twitter - Facebook entegrasyonu bulunduğunu da ekleyelim. Spiro, Zylo ile aynı şekilde 2010'un 3. çeyreğinde satışa sunulacak. Her iki telefonun da fiyatları hakkında bilgi verilmedi.
Teknik özellikler;
Şebeke: Dört band GSM
Boyut ve ağırlık: 92 x 48 x 16.75 mm; 90 gram
Ekran: 2.2 inç, 240x320 piksel, 262.144 renk TFT
3.5 mm jak girişi: Var
Bellek: 5 MB dahili + 16 GB'a kadar microSD kart girişi
Kamera: 2.0 Megapiksel, 2x dijital zum, video kaydı
FM radyo: Var, RDS desteği
Bluetooth: Var
Desteklenen ses formatları: MP3/AAC/AAC+/eAAc+
http://www.sonyericsson.com/cws/companyandpress/pressreleases/pressrelease/pressreleaseoverview/zylospiroprfinal-20100413?cc=gb&lc=en Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sony Ericsson W880i kullandım hiç bir sorun yaşamadı şimdi ise zylo kullanıyorum zylo nun tek kötü yanı ise hassas kasa olması diye bilirimen iyi şeyin olması ise flac olmasıdır
sony ericsson W100 kullanıcısıyım. 1.si telefonun SES KALİTESİ rezilliğin sınırlarını zorluyor. içinde kayıtlı 3-4 EKOLAYZER ayarı dışında hiçbir ayar yapamıyorsunuz ve o ayarlar da rezalet. SENNHEISER marka kulaklık kullanmama rağmen performansın p sini alamadım. STEREO genişletmesi vasat. alakasız bişe, şarkıdan zevk ALMAMANI sağlıyor. ses yalıtımı olmayan bombos bır salonda muzık dınlermıs gıbı yankı yapıyor o kadar. YUKSEK SESLE muzık dınlendıgınde son 3 sevıye kulakları delecekmıs gıbı tiz veriyor.
SUFFLE modu ezik.. yapay zeka fazla iyi değil 8-10 şarkı arasında gidip gidip geliyor. ayrıca şarkıyı kendiniz değiştirmek istediğinizde bir listede sonraki şarkıya atlıyor kafasına göre değiştirmiyor şarkıyı.
İŞLEMCİ VASAT : şu kadarını soyleyeyım 2 işi aynı anda yapmaya basladıgınız anda telefon istisnasız donuyor. daha da basite indirgersek.. msj yazıp gonder dedıkten snra gönderme özellikleri bölümüne geçiyor telefon (kime gidecek nasıl gidecek falan) oraya geçmesi 1.5 sanıye kadar suruyor. anlık olması gereken seyler bunlar standart bır telefonda. seçim tuşu KISAYOLLARINI da kendınız ayarlayamıyorsunuz.
bu VASAT özelliklerden başka bir özelliği de olmadığına göre telefon kesinlikle çok parası olan ve canı sıkılan arkadasların alması gereken bır telefon.
ekran parlaklığı nasıl acaba?
SE Türkiye'yi unutmuş ve gözden çıkarmış durumda. muhteşem modelleri Avrupa ve Amerika'da satışta olmasına rağmen, zamanın gerisinde kalmış telefonları stok eritmek için ülkemizde satıyorlar