Sony Ericsson'dan iki yeni Walkman telefon: Zylo ve Spiro

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(Sony Ericsson Zylo™)

Sony Ericsson, uzun süreli bir sessizlik döneminin ardından Zylo ve Spiro modellerini tanıtarak Walkman telefon portföyünü genişletiyor.

Kızaklı tasarıma sahip ve java platformunu kullanan telefonlardan ilki Zylo, 115 gram ağırlığındaki tasarımıyla ve kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSDPA şebekesi desteğiyle dikkat çekiyor. Zylo'nun 2.6 inç boyutunda, 240x320 piksel çözünürlüğünde TFT ekranı 262.144 rengi görüntüleyebiliyor ve telefonun 260 MB'lık dahili belleği microSD kartlar aracılığıyla 16 GB'a kadar yükseltilebiliyor. MP3, AAC, AAC+, eAAc+, WMA ve FLAC gibi popüler ses formatlarına destek veren Zylo'da 3.2 megapiksel çözünürlüğünde CMOS kamera yeterli görülmüş. Telefonun siyah, gümüş ve pembe renk seçenekleriyle 2010'un 3. çeyreğinde boy göstermesi bekleniyor.

Teknik özellikler;

Şebeke: Dört band GSM; HSDPA

Boyut ve ağırlık: 103 x 52 x 11.5 (16) mm; 115 gram

Ekran: 2.6 inç, 240x320 piksel, 262.144 renk TFT

İvme sensörü: Var

Bellek: 260 MB dahili + 16 GB'a kadar microSD kart girişi

Kamera: 3.2 Megapiksel, 2x dijital zum, geo-tagging, video kaydı

FM radyo: Var, RDS desteği

Bluetooth: Var

Desteklenen ses formatları: MP3/AAC/AAC+/eAAc+/WMA/FLAC





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(Sony Ericsson Spiro™)

Bugün tanıtılan telefonlardan ikincisi Spiro, Zylo'ya göre biraz daha düşük özellikler sunuyor. 850, 900, 1800, 1900 MHz'lik GSM frekanslarıyla uyumlu çalışabilen kızaklı telefon 92x48x16.75 mm ebatlarında ve 90 gram ağırlığında tasarlanmış; telefonun ön yüzünde müzik dinleme esnasında kullanabileceğiniz kısayol tuşları ile 2.2 inç 240x320 piksel 262.144 renk ekran dikkat çekiyor. Yaklaşık 5 MB dahili belleği bünyesinde barındıran telefonun kapasitesi microSD kartlarla 16 GB'a kadar arttırılabiliyor. Telefonun diğer özellikleri arasında 2 MP kamera, RDS'li FM radyo, Bluetooth ve 3.5 mm jak girişi yer alıyor. Spiro ile Zylo'da Twitter - Facebook entegrasyonu bulunduğunu da ekleyelim. Spiro, Zylo ile aynı şekilde 2010'un 3. çeyreğinde satışa sunulacak. Her iki telefonun da fiyatları hakkında bilgi verilmedi.

Teknik özellikler;

Şebeke: Dört band GSM

Boyut ve ağırlık: 92 x 48 x 16.75 mm; 90 gram

Ekran: 2.2 inç, 240x320 piksel, 262.144 renk TFT

3.5 mm jak girişi: Var

Bellek: 5 MB dahili + 16 GB'a kadar microSD kart girişi

Kamera: 2.0 Megapiksel, 2x dijital zum, video kaydı

FM radyo: Var, RDS desteği

Bluetooth: Var

Desteklenen ses formatları: MP3/AAC/AAC+/eAAc+

http://www.sonyericsson.com/cws/companyandpress/pressreleases/pressrelease/pressreleaseoverview/zylospiroprfinal-20100413?cc=gb&lc=en