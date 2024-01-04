Sony kulak dışı kulaklığını duyurdu

Tam Boyutta Gör Sürekli kulağının üzerinde büyük bir parça veya kulağının içinde küçük bir parça olmasından rahatsız olanlar için kulak dışı kulaklık konsepti ilgi görmeye başlıyor. Daha önce kemik iletimi teknolojisini gördüğümüz bu konsept şimdi standart ses iletimine geri döndü.

Sony Float Run özellikleri ve fiyatı

Sony Float Run kablosuz kulaklık modeli 16mm boyutunda sürücüleri, kulağın biraz üzerine yerleştiriyor. Kulak arkası destek ise sürücülerin sabit bir şekilde durmasını sağlıyor. Bu sayede kullanıcı hem kaliteli bir ses duyuyor hem de dış sesleri engellemiyor.

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Sadece 33 gram ağırlığında olan kulaklık IPX4 ile su sıçramalarına karşı da dayanıklı. Kontroller gövdenin üzerinde yer alırken dahili bir mikrofon ile de görüşme yapılabiliyor. Kulaklık tek şarj ile 10 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Kalabalık ortamlarda biraz etkisiz kalabilecek olan kulaklık daha çok sessiz ortamlarda sporu sevenlere hitap ediyor. Sony Float Run için 120$ fiyat etiketi belirlenmiş.

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Sony Float Run tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı