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    Sony kulak dışı kulaklığını duyurdu

    Sony Float Run kablosuz kulaklık modeli kulağı tam kapatmayacak şekilde tasarlanmış ve kullanıcının dışarıdaki sesleri de rahat bir şekilde duymasını sağlıyor.  
    Sony Float Run özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Sürekli kulağının üzerinde büyük bir parça veya kulağının içinde küçük bir parça olmasından rahatsız olanlar için kulak dışı kulaklık konsepti ilgi görmeye başlıyor. Daha önce kemik iletimi teknolojisini gördüğümüz bu konsept şimdi standart ses iletimine geri döndü.

    Sony Float Run özellikleri ve fiyatı

    Sony Float Run kablosuz kulaklık modeli 16mm boyutunda sürücüleri, kulağın biraz üzerine yerleştiriyor. Kulak arkası destek ise sürücülerin sabit bir şekilde durmasını sağlıyor. Bu sayede kullanıcı hem kaliteli bir ses duyuyor hem de dış sesleri engellemiyor.

    Sadece 33 gram ağırlığında olan kulaklık IPX4 ile su sıçramalarına karşı da dayanıklı. Kontroller gövdenin üzerinde yer alırken dahili bir mikrofon ile de görüşme yapılabiliyor. Kulaklık tek şarj ile 10 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Kalabalık ortamlarda biraz etkisiz kalabilecek olan kulaklık daha çok sessiz ortamlarda sporu sevenlere hitap ediyor. Sony Float Run için 120$ fiyat etiketi belirlenmiş.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 3 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 5 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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