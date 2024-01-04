Sony kulak dışı kulaklığını duyurdu

Sony Float Run özellikleri ve fiyatı
Sony Float Run kablosuz kulaklık modeli 16mm boyutunda sürücüleri, kulağın biraz üzerine yerleştiriyor. Kulak arkası destek ise sürücülerin sabit bir şekilde durmasını sağlıyor. Bu sayede kullanıcı hem kaliteli bir ses duyuyor hem de dış sesleri engellemiyor.
Sadece 33 gram ağırlığında olan kulaklık IPX4 ile su sıçramalarına karşı da dayanıklı. Kontroller gövdenin üzerinde yer alırken dahili bir mikrofon ile de görüşme yapılabiliyor. Kulaklık tek şarj ile 10 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Kalabalık ortamlarda biraz etkisiz kalabilecek olan kulaklık daha çok sessiz ortamlarda sporu sevenlere hitap ediyor. Sony Float Run için 120$ fiyat etiketi belirlenmiş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.