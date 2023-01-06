Tam Boyutta Gör Sevilen birçok Playstation markasını beyaz perdeye taşımaya hazırlanan Sony, Las Vegas'ta düzenlenen CES 2023 Fuarı'nda Gran Turismo filminin ilk görüntülerini paylaştı. Kısa video, oyunda yer alan pist aksiyonunun beyaz perdeye taşınacağını gösteriyor. Merakla beklenen yapım, 11 Ağustos 2023'te izleyiciler ile buluşacak.

Gran Turismo filminden ilk video geldi

Gran Turismo’nun film uyarlaması, GT Academy ve eğitim programı sayesinde gerçek bir yarış pilotu olan Jann Mardenborough'un hikayesine dayanıyor. Ancak ünlü isim, filmde yer almayacak. Paylaşılan kısa video ise, drone çekimleri ve kokpit kamerası görüntüleriyle Gran Turismo fragmanlarını ve oyunda gördüğümüz pist aksiyonunu hatırlatıyor diyebiliriz.

Ayrıca video, filmin oyuncu kadrosundan yorumlar da içeriyor. Uyarlamada Jann Mardenborough'u canlandıran Archie Madekwe'ye göre "drama" ve "bir aşk hikayesi" ile karşılaşacağız. Orlanda Bloom ise, ''seyircilerin saatte 200 millik bir yarışın her sarsıntı ve heyecanını hissedeceğini'' söylüyor.

[155821]

Oyuncu kadrosunda Orlanda Bloom, Archie Madekwe, Djiimon Hounsou, Geri Halliwell, David Harbour ve Darren Barnet gibi ünlü isimlerin yer aldığı Gran Turismo’nun yönetmenlik koltuğununu ise District 9’dan tanıdığımız Neill Blomkamp üstlenecek. Senaryo koltuğunda ise Jason Hall oturacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Sony, Gran Turismo filminden ilk görüntüleri paylaştı: İşte video