Sony, Gran Turismo filminden ilk görüntüleri paylaştı: İşte video

Gran Turismo filminden ilk video geldi
Gran Turismo’nun film uyarlaması, GT Academy ve eğitim programı sayesinde gerçek bir yarış pilotu olan Jann Mardenborough'un hikayesine dayanıyor. Ancak ünlü isim, filmde yer almayacak. Paylaşılan kısa video ise, drone çekimleri ve kokpit kamerası görüntüleriyle Gran Turismo fragmanlarını ve oyunda gördüğümüz pist aksiyonunu hatırlatıyor diyebiliriz.
Ayrıca video, filmin oyuncu kadrosundan yorumlar da içeriyor. Uyarlamada Jann Mardenborough'u canlandıran Archie Madekwe'ye göre "drama" ve "bir aşk hikayesi" ile karşılaşacağız. Orlanda Bloom ise, ''seyircilerin saatte 200 millik bir yarışın her sarsıntı ve heyecanını hissedeceğini'' söylüyor.
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Oyuncu kadrosunda Orlanda Bloom, Archie Madekwe, Djiimon Hounsou, Geri Halliwell, David Harbour ve Darren Barnet gibi ünlü isimlerin yer aldığı Gran Turismo’nun yönetmenlik koltuğununu ise District 9’dan tanıdığımız Neill Blomkamp üstlenecek. Senaryo koltuğunda ise Jason Hall oturacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..