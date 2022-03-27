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    Sony yaklaşık 1 inçlik bir kamera sensörü hazırlıyor

    Sony’nin yeni amiral gemilerine hayat verecek olan yeni mobil sensörü IMX 800 ile ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Çözünürlük ve boyut belli gibi.     
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    Sony IMX 800
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    Sony’nin amiral gemisi seviyesinde yeni bir sensör hazırlığı içerisinde olduğu bir süredir dile getiriliyor. Huawei P50 serisinde büyük bir beklenti olsa da tanıtım ile birlikte ambargo nedeniyle sensörün OmniVision olduğu anlaşılmıştı. Yani halen IMX 800 ortaya çıkmış değil.

    Sony IMX 800 neler sunacak?

    Sony Xperia PRO-I amiral gemisi, profesyonel makinelerden elde edilen 1 inçlik bir sensöre yer vermişti ancak Sony bunu herhangi bir müşterisine tedarik etmedi ve kendi modeline özgü kaldı. Bunun yerine biraz daha küçük boyuta sahip IMX 800 sensörünü sunacak.

    Bugüne kadar sızdırılan bilgilere göre IMX 800 sensörü 1/1.1 boyutlarına sahip olacak. Çözünürlüğün ise rakam yarışına girmeyerek 50MP seviyesini tercih edeceği ifade ediliyor. Farklı yazılım algoritmaları ile birlikte IMX800 pek çok amiral gemisi akıllı telefonda kendisine yer bulacak. Vivo ve Oppo’nun ilk müşteriler olduğu tahmin ediliyor.

    Samsung da 108MP çözünürlüğe kadar çıkan ISOCELL kamera sensörleri ile rekabette payını arttırmaya çalışıyor ancak Sony halen en büyük tedarikçi konumunda ve sensörleri daha fazla tercih ediliyor.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    Ş
    şapkaa 23 saat önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 2 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 2 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 3 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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