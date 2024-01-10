Sony'nin duyurduğu Helldivers 2 için PC sistem gereksinimleri açıklandı

Helldivers 2 PC sistem gereksinimleri açıklandı
Yayınlanan sistem gereksinimlerine göre Helldivers 2, geniş bir donanım yelpazesine destek sunacak. Öyle ki minimum ayarlar için i7-4790K, AMD Ryzen 5 1500X işlemci ve GeForce GTX 1050 Ti 4GB ve RX470 ekran kartına ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca oyuncuların minimum 8GB RAM ve Windows 10 işletim sistemine sahip olmaları gerekecek. Ancak depolama tarafında 100GB'lık büyük bir alana ihtiyacınız olacağını belirtelim.
Önerilen sistem gereksinimleri arasında ise,Intel Core i7-9700K, AMD Ryzen 7 3700X işlemci, 16GB RAM ve GeForce GTX 2060, Radeon RX 6600 XT ekran kartları yer alıyor. Ayrıca bu ayarların FullHD çözünürlük için belirtildiğini hatırlatalım. 2K ve 4K ayarlarda ise, listeye RTX 3070/ RTX 4070 Ti ve i5-12600K veya AMD Ryzen 7 5800X3D'nin dahil edildiğini görüyoruz.
|-
|Minimum
|Önerilen
|Performans
|Ultra
|Ortalama Performans
|1080p @ 30 FPS
|1080p @ 60 FPS
|1440p @ 60FPS
|4K @ 60 FPS
|Ayar
|Düşük
|Orta
|Yüksek
|Çok Yüksek
|Ekran kartı
|GTX 1050 Ti veya AMD RX 470
|GTX 2060 veya AMD RX 6600 XT
|RTX 3070 veya AMD RX 6800
|RTX 4070 Ti veya AMD RX 7900 XTX
|İşlemci
|Intel Core i7-4790K veya AMD Ryzen 5 1500X
|Intel Core i7-9700K veya AMD Ryzen 7 3700X
|Intel Core i5-12600K veya AMD Ryzen 7 5800X3D
|Intel Core i5-12600K veya AMD Ryzen 7 5800X3D
|RAM
|8 GB DDR4
|16 GB DDR4
|16 GB DDR4
|16 GB DDR4
|İşletim Sistemi
|Windows 10 64-bit
|Windows 10 64-bit
|Windows 10 64-bit
|Windows 10 64-bit
|Depolama
|100 GB HDD (7200rpm)
|100 GB SSD
|100 GB SSD
|100 GB SSD
Ayrıca Sony, Helldivers 2'nin PC ve PlayStation 5 arasında çapraz oyun desteğini doğrulandı. PC kullanıcıları içinse DLSS, FSR ve XeSS gibi teknolojiler bulunacak. Helldivers 2, 8 Şubat tarihinde PlayStation 5 ve PC için çıkacak. Ön siparişler ise PlayStation (749 TL) ve Steam (39.99 dolar) mağazalarında başlamış durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.