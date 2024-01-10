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    Anlık Bildirim

    Sony'nin duyurduğu Helldivers 2 için PC sistem gereksinimleri açıklandı

    Sony ve Arrowhead Games Studios'un imzasını taşıyan Helldivers 2 için PC sistem gereksinimleri açıklandı. Takım tabanlı bir nişancı oyunu, 4K60FPS için RTX 4070 Ti veya RX 7900 XTX'e ihtiyaç duyacak.
    Sony imzalı Helldivers 2 için PC sistem gereksinimleri açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Sony tarafından geçtiğimiz yıl PC ve PS5 için duyurulan Helldivers 2, 8 Şubat tarihinde oyuncular ile buluşacak. Bugün ise oyunun geliştiricisi Arrowhead, Helldivers 2'nin nihai PC sistem gereksinimlerini paylaştı. Peki türü sevenler nasıl bir sisteme ihtiyaç duyacak? Gelin hep birlikte göz atalım.

    Helldivers 2 PC sistem gereksinimleri açıklandı

    Yayınlanan sistem gereksinimlerine göre Helldivers 2, geniş bir donanım yelpazesine destek sunacak. Öyle ki minimum ayarlar için i7-4790K, AMD Ryzen 5 1500X işlemci ve GeForce GTX 1050 Ti 4GB ve RX470 ekran kartına ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca oyuncuların minimum 8GB RAM ve Windows 10 işletim sistemine sahip olmaları gerekecek. Ancak depolama tarafında 100GB'lık büyük bir alana ihtiyacınız olacağını belirtelim. 

    Önerilen sistem gereksinimleri arasında ise,Intel Core i7-9700K, AMD Ryzen 7 3700X işlemci, 16GB RAM ve GeForce GTX 2060, Radeon RX 6600 XT ekran kartları yer alıyor. Ayrıca bu ayarların FullHD çözünürlük için belirtildiğini hatırlatalım. 2K ve 4K ayarlarda ise, listeye RTX 3070/ RTX 4070 Ti ve i5-12600K veya AMD Ryzen 7 5800X3D'nin dahil edildiğini görüyoruz.

    - Minimum Önerilen Performans Ultra
    Ortalama Performans 1080p @ 30 FPS 1080p @ 60 FPS 1440p @ 60FPS 4K @ 60 FPS
    Ayar Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
    Ekran kartı GTX 1050 Ti veya AMD RX 470 GTX 2060 veya AMD RX 6600 XT RTX 3070 veya AMD RX 6800 RTX 4070 Ti veya AMD RX 7900 XTX
    İşlemci Intel Core i7-4790K veya AMD Ryzen 5 1500X Intel Core i7-9700K veya AMD Ryzen 7 3700X Intel Core i5-12600K veya AMD Ryzen 7 5800X3D Intel Core i5-12600K veya AMD Ryzen 7 5800X3D
    RAM 8 GB DDR4 16 GB DDR4 16 GB DDR4 16 GB DDR4
    İşletim Sistemi Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit
    Depolama 100 GB HDD (7200rpm) 100 GB SSD 100 GB SSD 100 GB SSD

    Ayrıca Sony, Helldivers 2'nin PC ve PlayStation 5 arasında çapraz oyun desteğini doğrulandı. PC kullanıcıları içinse DLSS, FSR ve XeSS gibi teknolojiler bulunacak. Helldivers 2, 8 Şubat tarihinde PlayStation 5 ve PC için çıkacak. Ön siparişler ise PlayStation (749 TL) ve Steam (39.99 dolar) mağazalarında başlamış durumda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 5 saat önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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